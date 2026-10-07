La dernière mise à jour de Windows 11 fait planter certains jeux, et aucun correctif n’est encore disponible

Microsoft a reconnu la présence d’un bug dans la dernière mise à jour de Windows 11

La mise à jour facultative de septembre peut provoquer le plantage de certains jeux et applications

Des utilisateurs signalent également des lenteurs, voire des échecs de démarrage, ce qui invite à la prudence

La dernière mise à jour de Windows 11 provoque des problèmes avec certains jeux PC et applications. Plusieurs témoignages évoquent également des conséquences plus lourdes sur le système.

Windows Latest a repéré un avis publié sur le tableau de bord de santé de Windows, dans lequel Microsoft confirme l’existence du problème.

Le bug est lié à KB5124010, une mise à jour facultative publiée le 22 septembre. Il concerne Windows 11 26H2 et 25H2 ainsi que les systèmes encore sous 24H2.

Microsoft précise que certaines applications nécessitant le décodage AC-3, ou Dolby Digital, peuvent se fermer de manière inattendue.

Les logiciels concernés peuvent varier : jeux, lecteurs multimédias ou encore certaines applications de productivité.

Dans certains cas, l’application refuse totalement de démarrer. Dans d’autres, elle se ferme brutalement ou fonctionne normalement jusqu’à l’utilisation d’une fonction particulière, par exemple la lecture de musique.

Microsoft souligne néanmoins que de nombreuses applications modernes n’utilisent plus Windows pour ce type de décodage et ne devraient donc pas rencontrer le problème.

Sur Reddit, plusieurs joueurs associent directement leurs crashs à l’installation de KB5124010. Des témoignages concernent notamment Fallout: New Vegas, The Elder Scrolls IV: Oblivion et Wardogs.

Dans ces différents cas, les problèmes seraient apparus après l’installation de la mise à jour et auraient disparu une fois celle-ci désinstallée.

Plus préoccupant, certains témoignages font état de difficultés de démarrage, d’arrêts très lents, de performances fortement dégradées ou d’une interface Windows devenue particulièrement poussive.

Un utilisateur sous Windows 11 25H2 décrit KB5124010 comme « un désastre » sur l’un de ses PC, avec des problèmes de démarrage, de recherche et d’arrêt, avant qu’une réinstallation complète ne devienne nécessaire.

Un autre signale des démarrages anormalement longs, des problèmes avec l’Explorateur de fichiers et de grands rectangles gris restant affichés pendant plusieurs secondes.

Un correctif doit arriver rapidement

(Image credit: Bethesda)

Microsoft indique travailler sur une résolution qui sera intégrée à une future mise à jour de Windows et promet de fournir davantage d’informations lorsqu’elles seront disponibles. L’avis officiel classe encore le problème comme confirmé.

Le calendrier rend la situation particulièrement délicate. KB5124010 reste facultative pour le moment, mais son contenu doit alimenter la mise à jour mensuelle de Windows 11 attendue le mardi 13 octobre.

Certains utilisateurs avaient également de bonnes raisons d’installer rapidement cette préversion, puisqu’elle corrige un précédent problème introduit par la mise à jour classique de septembre et affectant une fonction de sauvegarde de Windows 11.

KB5124010 pouvait donc sembler intéressante pour résoudre ce bug, avant de provoquer à son tour des plantages dans certains jeux ou applications.

Cette situation rappelle surtout les risques associés aux mises à jour de préversion. Pour les problèmes décrits ici, la désinstallation du correctif reste la principale solution rapportée ; Microsoft ne fournit pas encore de véritable solution de contournement.

L’option « Recevoir les dernières mises à jour dès qu’elles sont disponibles » mérite également une attention particulière. Lorsqu’elle est activée, Windows peut installer automatiquement ce type de préversion.

Pour les utilisateurs qui privilégient la stabilité, attendre le déploiement classique des mises à jour reste donc l’approche la plus prudente.