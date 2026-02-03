Le bug de Windows 11 qui perturbe l'ensemble du bureau a enfin un correctif

Windows 11 a été touché par un bug qui plante Explorer.exe

Cela signifie que l'interface principale disparaît pratiquement

Heureusement, Microsoft a déployé un correctif, mais vous devrez installer la dernière mise à jour facultative pour en bénéficier

Windows 11 présente un bug qui provoque le plantage de certaines parties clés de l'interface chez certains utilisateurs, mais la bonne nouvelle est que Microsoft a désormais publié un correctif.

Windows Latest rapporte que ce bug était présent dans la mise à jour de janvier, mais également dans les mises à jour mensuelles précédentes, et qu'il provoque le plantage d'Explorer.exe, qui est le pilier central de l'interface Windows 11.

Si Windows Explorer plante, cela peut entraîner la disparition de toute l'interface de votre bureau, ce qui signifie que la barre des tâches disparaîtra et que vous ne pourrez plus accéder au menu Démarrer ni à la barre d'état système (ni aux dossiers du bureau d'ailleurs).

Redémarrer Explorer (dans le Gestionnaire des tâches) est une solution possible, tout comme le simple redémarrage du PC, mais il s'agit clairement d'un bug gênant et plutôt désagréable.

Cela n'affecte que les PC sur lesquels certaines applications sont installées, comme l'explique Microsoft dans un document d'assistance : « Cette mise à jour corrige un problème qui pouvait empêcher Explorer.exe de répondre (blocage) lors de la première connexion à votre PC si certaines applications étaient configurées comme applications de démarrage. Cela pouvait empêcher la barre des tâches d'apparaître. »

Cependant, la société ne précise pas quelles applications peuvent poser problème dans ce cas.

Analyse : une solution existe, et elle devrait être la première d'une longue série.

(Image credit: Future / John Loeffler)

Ce correctif est disponible dans une nouvelle mise à jour facultative publiée il y a quelques jours, à savoir le patch KB5074105. Vous le trouverez dans Windows Update (dans Paramètres), il vous suffit de vérifier les mises à jour et il devrait apparaître.

Nous ne recommandons généralement pas d'installer une mise à jour préliminaire, mais si vous avez été victime d'un bug particulièrement gênant, comme celui-ci, et qu'il peut être résolu par une mise à jour facultative, alors cela vaut probablement la peine de prendre le risque.

Notez que comme le correctif est encore en cours de déploiement, vous ne l'obtiendrez peut-être pas immédiatement, mais l'attente ne devrait pas être longue à ce stade.

Microsoft travaille déjà à l'amélioration de Windows 11 en termes de correction des bogues et de résolution des problèmes de performances, et a promis que cette année serait consacrée à la correction du système d'exploitation pour ordinateurs de bureau. Espérons que cela signifie qu'il y aura moins de problèmes avec les mises à jour de Windows 11 au cours de l'année 2026, mais nous devrons attendre de voir si cela se concrétise pour le système d'exploitation.

Cela ne peut pas être pire qu'en janvier, car le premier mois de 2026 s'est avéré être un véritable cauchemar pour Microsoft, et plus précisément, un désastre pour certains de ses clients utilisant Windows 11.