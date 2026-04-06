Même dans l’espace, Outlook plante : les astronautes d’Artemis II confrontés à un bug très terrestre

La fusée Space Launch System de la NASA, transportant le vaisseau spatial Orion avec à son bord les astronautes de la NASA Reid Wiseman (commandant), Victor Glover (pilote) et Christina Koch (spécialiste de mission), ainsi que l'astronaute de l'Agence spatiale canadienne (ASC) Jeremy Hansen (spécialiste de mission), décolle dans le cadre de la mission Artemis II

L’équipage d’Artemis II signale un bug logiciel Microsoft

Un astronaute a indiqué au centre de contrôle que ses deux Outlook ne fonctionnaient pas

Rien n’indique que le problème ait eu un impact significatif sur la mission

Artemis II, ici le centre de contrôle, nous avons un problème — et c’est un problème auquel presque tous les clients de Microsoft peuvent s’identifier. Quelques heures seulement après le lancement spectaculaire d’Artemis II, marquant la première mission lunaire de la NASA depuis plus de 50 ans, les astronautes ont signalé un incident technique lié à Microsoft 365.

Alors que les quatre membres d’équipage volaient à 4 275 mph et à plus de 30 000 miles de la Terre, ils restaient en contact quasi permanent avec le centre de contrôle de la NASA. Lors d’un échange, un astronaute a fait ce compte rendu : « J’ai deux Microsoft Outlook et aucun des deux ne fonctionne. »

Il est légitime d’être surpris d’apprendre que le vaisseau Orion (transporté dans l’espace par la mission Artemis II) utilise des logiciels Microsoft 365. Toutefois, la NASA a standardisé l’usage de la suite logicielle et des services Microsoft depuis des années, l’utilisant pour la productivité, la collaboration et, oui, les communications. L’agence utilise également Copilot, même s’il n’est pas précisé si l’IA a joué un rôle dans cette mission.

Yes... In case anyone was wondering, Microsoft still sucks in space. pic.twitter.com/vf5b0lQgc7April 2, 2026

Les choses se déroulent d’une manière pour le moins particulière

Revenons à cette situation non critique à bord du vaisseau…

L’astronaute demande si la NASA souhaite « se connecter à distance pour vérifier Optimus et ces deux Outlook, ce serait génial. »

Le centre de contrôle prend note du problème et répond : « Nous allons nous connecter à votre PCD et vous prévenir une fois l’opération terminée. »

La référence à « Optimus » concernait, au passage, un autre incident. Les deux Outlook ont été mentionnés comme un problème technique supplémentaire à examiner pendant l’intervention.

Un PCD est un « Personal Computing Device », que l’on peut supposer être un ordinateur portable Windows ou une Surface (probablement utilisés aux côtés d’iPhone), et, comme dans tout service d’assistance informatique classique, le dépannage passe par une prise de contrôle à distance.

Quant à la présence possible de « deux Microsoft Outlook » sur un même appareil, la responsabilité en revient à Microsoft. Il y a quelques années, l’entreprise a lancé l’application Outlook pour Windows, qui correspond en réalité à un changement de nom de l’ancienne application Windows Mail. Une fois installée, cette application devient simplement « Outlook ». Mais les clients Microsoft 365 savent qu’il existe déjà un « Outlook » dans la suite Office 365. Il est donc possible qu’un système Windows comporte « deux Microsoft Outlook ».

La raison pour laquelle aucun des deux ne fonctionnait sur l’un des ordinateurs de la mission Artemis II reste inconnue, même si ni le centre de contrôle ni l’astronaute ne semblaient particulièrement inquiets. La NASA utilise Outlook pour certaines communications avec les astronautes, mais pas pour toutes, comme l’illustre l’échange audio.

La conversation a été enregistrée aux premières heures du 2 avril (et suivie par des dizaines de milliers de personnes, la NASA diffusant l’intégralité de la mission en direct sur YouTube), alors que le vol n’en était encore qu’à ses débuts, environ huit heures après le décollage depuis le Kennedy Space Center en Floride.

À ce stade, il est probable que les systèmes aient été redémarrés et que les deux versions d’Outlook fonctionnent normalement. Bien sûr, l’équipage d’Artemis II souhaite sans doute, comme beaucoup d’utilisateurs, ne disposer que d’un seul Outlook — et qu’il fonctionne pendant toute la durée de cette mission historique.

Microsoft a été contacté pour obtenir un commentaire. Cet article sera mis à jour en cas de réponse.