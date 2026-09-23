macOS 27 Golden Gate provoque des bugs gênants sur Mission Control — certains utilisateurs regrettent déjà la mise à jour

Certains utilisateurs ayant installé macOS 27 ne sont pas satisfaits

Des bugs d’interface et des ralentissements sont signalés

Mission Control concentre les principales critiques, tandis que le processus de test d’Apple est également remis en cause

Apple a publié macOS 27 Golden Gate il y a une semaine, et certains utilisateurs parmi les premiers à l’avoir installé signalent des bugs et regrettent leur mise à niveau — même si d’autres trouvent au contraire cette nouvelle version parfaitement fluide.

Le fil Reddit consacré aux bugs et problèmes de macOS 27 met en évidence plusieurs difficultés couramment rencontrées après la mise à niveau, certaines semblant plus sérieuses que d’autres.

Le principal problème concerne Mission Control, que plusieurs utilisateurs de macOS 27 décrivent comme cassé. D’après les différents témoignages, la fonction se trouve dans un état particulièrement problématique.

Dans le fil cité plus haut, un utilisateur explique avoir finalement essayé Mission Control après avoir lu les signalements et décrit l’expérience comme la moins fluide jamais rencontrée sur un Mac.

Une autre personne abonde dans ce sens et parle du problème visuel le plus important rencontré en plusieurs décennies d’utilisation d’un Mac.

Un autre utilisateur de Reddit explique utiliser intensivement les bureaux multiples et Mission Control, et s’étonne qu’une fonction aussi fondamentale ait pu être cassée. Les animations seraient lentes et défectueuses, tandis que le déplacement d’un bureau vers un autre écran laisserait parfois derrière lui un écran noir qui ne répond plus.

La seule solution décrite consiste alors à créer un nouveau bureau sur l’écran noir, basculer vers ce bureau, puis le supprimer.

Dans un fil séparé accompagné d’une vidéo, un autre utilisateur décrit Mission Control comme plus instable, plus lent et plus bogué, avec des animations saccadées et, parfois, un écran entièrement noir lors du passage à une application en plein écran.

Cet utilisateur, qui affirme utiliser des Mac depuis plus de vingt ans et se souvenir du lancement d’Exposé, compare le problème à un bug « digne de Windows » et dit n’avoir jamais rencontré un comportement de ce type sur macOS.

À cela s’ajoutent des plaintes concernant des ralentissements dans d’autres parties de l’interface de macOS 27 Golden Gate, notamment la barre des menus et le Centre de contrôle.

Des utilisateurs se plaignent également d’un fonctionnement incorrect de Spotlight, mais ce comportement semble lié à la réindexation du système après l’installation de la nouvelle version de macOS.

Mission Control au centre du problème

(Image credit: Image by Pexels from Pixabay)

Le principal problème concerne clairement Mission Control, mais les saccades, ralentissements et animations défectueuses pourraient également toucher d’autres zones de macOS 27.

Cela dit, un nombre notable d’utilisateurs indiquent que macOS 27 fonctionne parfaitement bien chez eux et le décrivent comme une nette amélioration par rapport à macOS 26 — même si Tahoe avait connu un lancement compliqué pour de nombreuses raisons.

Golden Gate peut aussi ralentir temporairement à cause de l’indexation de la recherche évoquée plus haut. Une fois ce travail terminé, ces baisses de performances devraient disparaître et le système devrait se stabiliser.

Pour les personnes qui utilisent Mission Control — notamment celles qui répartissent leurs applications entre plusieurs bureaux virtuels ou plusieurs écrans — macOS 27 paraît en revanche difficile à recommander dans son état actuel. Attendre la version 27.1 pourrait permettre de voir si Apple corrige ces problèmes.

Il reste surprenant qu’une fonction puisse arriver dans un état aussi instable. Les différents témoignages montrent clairement qu’un problème touche Mission Control, et cette situation soulève une question plus large autour du processus de bêta-test du système d’exploitation.

Un bêta-testeur explique qu’il recevait autrefois des réponses d’Apple après avoir envoyé des rapports de bugs, avec des informations sur leur traitement. Depuis Tahoe — voire avant — ces retours auraient disparu, tandis que plusieurs bugs signalés seraient encore présents dans la version finale de Golden Gate.

Ce témoignage répond à un autre message affirmant qu’une longue liste de bugs sérieux avait été signalée à Apple de manière répétée pendant la bêta, sans que tous soient corrigés avant la sortie publique.

D’autres participants estiment également que le processus de bêta-test et de retour utilisateur s’est dégradé ces dernières années, d’où les comparaisons avec Windows. Microsoft est depuis longtemps critiqué pour son contrôle qualité, et des critiques similaires commencent ici à viser Apple. Aucune réponse publique d’Apple à ces accusations n’est mentionnée dans le source, mais Mission Control devrait logiquement recevoir une attention particulière en interne.

Pour l’instant, de nombreux utilisateurs restés sur Sequoia parce que Tahoe leur semblait trop bogué continuent de retarder le passage à Golden Gate. Cette prudence paraît compréhensible au vu des problèmes signalés, et cette situation donne une image peu flatteuse du lancement de macOS 27.