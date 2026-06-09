macOS 27 Golden Gate officialisé à la WWDC 2026, voici ce qu’il faut retenir

WWDC 2026, l’édition de cette année de la conférence développeurs d’Apple consacrée aux logiciels, se distingue particulièrement car il s’agit de la dernière avec Tim Cook en tant que PDG — il passera le relais à John Ternus plus tard cette année. Elle donne aussi un aperçu de ce que l’avenir réserve aux Mac et MacBook, avec l’annonce de macOS 27 Golden Gate.

Contrairement au système d’exploitation Windows de Microsoft, Apple publie chaque année une mise à jour majeure de macOS, accompagnée d’un nouveau nom (généralement inspiré d’un lieu californien) et d’un numéro, qui reflète désormais l’année de sortie. Bien que macOS 27 sorte fin 2026, Apple considère 2027 comme son année principale de sortie, afin d’éviter qu’il ne paraisse dépassé quelques mois après son installation sur les machines.

Si WWDC 2026 marque la dernière apparition de Tim Cook à cet événement, la mise à jour de macOS cette année se montre moins spectaculaire et se concentre surtout sur des améliorations de performances (toujours bienvenues) et sur l’intégration de l’IA (moins bien accueillie).

Cela reste malgré tout une mise à jour que toute personne équipée d’un Mac ou d’un MacBook aura intérêt à installer, à condition que l’appareil soit compatible. Voici ce qu’il faut retenir.

Une précision sur la compatibilité : le changement le plus marquant avec macOS 27 Golden Gate concerne l’abandon des Mac et MacBook équipés de processeurs Intel. Seuls les Mac dotés de puces Apple silicon (donc les Mac et MacBook à partir du M1 ou plus récents) pourront installer macOS 27.

macOS 27 Golden Gate : En bref

Qu’est-ce que c’est ? Le nouveau système d’exploitation pour Mac et MacBook

Le nouveau système d’exploitation pour Mac et MacBook Quand sera-t-il disponible ? Une bêta pour les développeurs est déjà téléchargeable, version finale attendue en octobre 2026 (« cet automne » selon Cook)

Une bêta pour les développeurs est déjà téléchargeable, version finale attendue en octobre 2026 (« cet automne » selon Cook) Combien ça coûte ? Comme d’habitude, macOS 27 sera une mise à jour gratuite pour tous les appareils compatibles

macOS 27 Golden Gate : Compatibilité

Envie de savoir si un Mac sera compatible avec macOS 27 Golden Gate ? Voici la liste complète des modèles capables de faire tourner le système :

MacBook Air M1 ou plus récent

MacBook Pro M1 ou plus récent

MacBook Pro 13 pouces M1 2020 ou plus récent

MacBook Pro 14 pouces M1 Pro 2021 ou plus récent

MacBook Pro 16 pouces M1 Pro 2021 ou plus récent

MacBook Neo

iMac M1 2020 ou plus récent

Mac mini M1 2020 ou plus récent

Mac Studio 2022 et plus récents

Aucun Mac fabriqué avant 2020 n’est compatible. macOS 27 Golden Gate fonctionne uniquement sur les Mac équipés des puces Apple de série M (ou de la puce A18 Pro dans le cas du MacBook Neo).

Il s’agit d’un changement majeur, qui risque d’empêcher de nombreux utilisateurs de passer à cette version. Apple considère probablement l’abandon des anciens modèles Intel comme une rupture nette, permettant à macOS 27 Golden Gate de mettre fortement l’accent sur les fonctionnalités liées à l’IA — les anciennes puces Intel ne disposent pas de NPU pour l’IA embarquée.

En se concentrant sur ses propres puces, basées sur l’architecture Arm, Apple n’a plus à gérer la compatibilité avec les Mac équipés de puces x86 d’Intel. Cela devrait permettre à l’équipe macOS de consacrer davantage de temps à l’amélioration des performances et à l’ajout de nouvelles fonctionnalités.

Les Mac Intel peuvent continuer à fonctionner avec macOS 26, même si l’utilisation d’un système non mis à jour reste déconseillée. Il peut donc être pertinent d’envisager un nouveau Mac.

(Image credit: Apple)

La bêta développeur de macOS 27 est disponible dès aujourd’hui, mais son installation n’est pas recommandée.

D’abord, l’accès nécessite un compte développeur, avec inscription et paiement. La bêta publique, prévue pour juillet, sera gratuite, tout comme la version finale lors de sa sortie.

Ensuite, les bêtas développeurs sont des versions très précoces, conçues avant tout pour permettre aux développeurs de tester la compatibilité de leurs applications. Elles restent souvent incomplètes, avec des fonctionnalités absentes et de nombreux bugs.

La bêta publique sera probablement plus stable, mais des problèmes peuvent subsister. Il est donc préférable d’attendre la version finale, surtout sur un appareil utilisé au quotidien.

macOS 27 Golden Gate : Nouvelles fonctionnalités

1. Réglages de Liquid Glass

(Image credit: Apple)

macOS 26, l’an dernier, avait introduit un changement majeur avec le thème Liquid Glass. macOS 27 ne modifie pas en profondeur l’interface, mais corrige plusieurs critiques, notamment liées aux effets de transparence qui rendaient certains textes difficiles à lire.

(Image credit: Apple)

Les ombres sont désormais adoucies pour améliorer la lisibilité, et un nouveau curseur permet d’ajuster la transparence de Liquid Glass.

2. Améliorations générales des performances

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L’objectif principal de macOS 27 consiste à rendre le système plus rapide et plus réactif sur Mac et MacBook. Les nouveautés peuvent sembler modestes, mais une amélioration globale des performances devrait être perceptible — sans coût supplémentaire.

Image 1 of 3 (Image credit: Apple) (Image credit: Apple) (Image credit: Apple)

La notion de « réactivité » est centrale, avec des animations plus rapides. Apple annonce aussi un chargement des applications jusqu’à 30 % plus rapide grâce au préchargement.

Les photos apparaissent plus rapidement dans la photothèque, et le partage via AirDrop est jusqu’à 80 % plus rapide.

3. Une recherche améliorée sous macOS

La recherche a été entièrement revue sur iOS et macOS pour Spotlight, Photos et Mail, avec un nouveau système de classement pour des résultats plus pertinents. La recherche de fichiers et dossiers devient ainsi plus simple.

4. Contrôle parental amélioré

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Le sujet est particulièrement sensible actuellement, et Apple met l’accent sur la protection des enfants. En complément des contrôles parentaux existants, macOS 27 Golden Gate permet de bloquer certaines applications et intègre des outils empêchant l’affichage d’images inappropriées, notamment de nudité ou de violence graphique.

« Des outils puissants sont mis à disposition des parents », indique Craig Federighi, Senior Vice President of Software Engineering chez Apple.

5. Siri IA

(Image credit: Apple)

L’utilisation de Siri sur Mac n’a jamais été essentielle, contrairement à l’iPhone ou à l’iPad où l’assistant s’intègre plus naturellement.

Cela pourrait évoluer avec la nouvelle version de Siri, entièrement revue après plusieurs retards, qui devient un élément clé de macOS 27 Golden Gate. Grâce à des fonctionnalités avancées d’IA, issues notamment de Gemini de Google, Siri peut exécuter des tâches via une simple commande vocale ou un texte, comme rédiger des e-mails, et analyser ce qui apparaît à l’écran.

(Image credit: Apple)

Siri améliore également l’usage de l’application Calendrier. Il devient possible de créer des événements à la voix, et même de vérifier sa disponibilité avant de répondre à une invitation.

Une nouvelle application Siri fait son apparition sur macOS, permettant de dialoguer avec l’assistant et de consulter l’historique des échanges, à la manière des messages. Les conversations sont synchronisées via iCloud, pour être reprises sur iPhone ou iPad.

(Image credit: Apple)

Des menus contextuels sont désormais disponibles à l’échelle du système, et l’IA de Siri est directement intégrée à Spotlight. Les questions peuvent être posées sans ouvrir d’application.

Un raccourci clavier permet d’activer Visual Intelligence afin d’interroger Siri sur les éléments affichés à l’écran.

6. Améliorations apportées à Image Playground

(Image credit: Apple)

Image Playground, l’outil d’IA générative qui transforme des requêtes en images, adopte une interface simplifiée et propose une nouvelle option pour créer des fonds d’écran à l’aide de l’IA.

Un nouveau modèle permet de générer des images photoréalistes, y compris à partir de photos personnelles. Aucun contenu n’est envoyé ni partagé : tout est traité directement sur l’appareil.