Ces 5 fonctions cachées de macOS 27 pourraient complètement changer votre façon d’utiliser un Mac

La version macOS 27 d’Apple, baptisée « Golden Gate » par l’entreprise, regorge de nouveautés. Pourtant, Apple présente cette mise à jour comme une évolution plutôt qu’une révolution. De nombreux ajouts font déjà beaucoup parler et couler beaucoup d’encre sur Internet.

Mais derrière chaque nouvelle application Siri ou chaque ajustement de Liquid Glass se cachent de nombreuses améliorations beaucoup moins commentées. Sans regarder sous la surface, certaines nouvelles façons intéressantes d’utiliser un Mac pourraient donc passer inaperçues après l’installation de macOS 27.

Voici cinq nouveautés méconnues qui figurent parmi nos préférées dans la version bêta de macOS Golden Gate. Une fois maîtrisées, elles offriront de nouvelles façons d’utiliser un Mac au quotidien.

Visual Intelligence

(Image credit: Apple)

Jusqu’à présent, l’Intelligence visuelle était uniquement disponible sur iOS. Il suffisait de pointer l’iPhone vers un objet, puis d’appuyer sur la commande de l’appareil photo. L’Intelligence visuelle pouvait alors identifier l’objet ou extraire les informations d’une affiche pour les ajouter au calendrier. Des fonctions similaires arrivent désormais sur Mac.

Une question se pose toutefois. Comment ce système peut-il fonctionner sur un Mac, puisqu’il est impossible de s’approcher d’un objet et de le photographier avec un ordinateur portable ? Apple a heureusement adapté l’Intelligence visuelle à macOS 27 de manière particulièrement pratique.

Comme pour une capture d’écran, il devient possible de sélectionner une partie de l’écran en traçant un cadre avec la souris. Une fois le bouton relâché, l’Intelligence visuelle peut analyser la zone sélectionnée. Il est alors possible de poser une question à l’IA de Siri concernant l’image. Le chatbot fournit une réponse, puis peut poursuivre la conversation lorsque des informations supplémentaires sont nécessaires.

Lorsqu’un événement est sélectionné, il peut être ajouté au calendrier. Mieux encore, l’Intelligence visuelle peut analyser le programme d’un festival regroupant plusieurs artistes à différents horaires. Chacun de ces concerts peut être ajouté séparément au calendrier, avec les informations correspondantes, comme le nom du groupe et la scène sur laquelle il se produit.

Cette fonction compte parmi nos préférées dans macOS 27, car elle se montre à la fois utile, flexible et intelligente. L’Intelligence visuelle comprend de nombreux types de contenus ainsi que leur contexte. Siri se rapproche ainsi enfin de l’assistant puissant qu’il était censé devenir.

Renforcement automatique des mots de passe dans Mots de passe

(Image credit: Future)

Les meilleurs gestionnaires de mots de passe préviennent généralement lorsque des identifiants enregistrés sont trop faibles ou compromis. Toutefois, leur remplacement par des mots de passe plus robustes reste souvent manuel.

Lorsqu’il faut visiter chaque site concerné et modifier ses identifiants plusieurs dizaines, voire plusieurs centaines de fois, la tâche peut rapidement sembler insurmontable. Face à une telle situation, beaucoup préfèrent probablement conserver leurs mots de passe peu fiables plutôt que de les remplacer un par un.

Ce comportement présente évidemment un risque pour la sécurité. macOS 27 tente justement d’y remédier. Cette nouveauté a reçu peu d’attention depuis son annonce en juin, lors de la Worldwide Developers Conference d’Apple. Elle pourrait pourtant devenir l’une des fonctions les plus importantes du nouveau système d’exploitation.

Dans macOS 27, il suffit de demander à l’application Mots de passe d’Apple de corriger les mots de passe à risque. Un seul clic lance le processus. L’application visite alors les sites concernés et actualise les identifiants sans intervention supplémentaire.

Cette fonction illustre parfaitement l’utilité que peuvent avoir les agents d’intelligence artificielle. Elle bénéficie également de l’expertise reconnue d’Apple en matière de sécurité et de protection de la vie privée.

Langage naturel dans Calendrier

(Image credit: Future)

Combien de fois l’application Calendrier a-t-elle été ouverte sur Mac pour créer un événement avec une phrase comme « Soirée cinéma avec James demain à 20 heures à la maison » ? Pourtant, aucune information, comme l’heure ou le lieu, n’était correctement ajoutée à l’événement.

Ce problème récurrent dure depuis plusieurs années et s’avère particulièrement frustrant. Pendant ce temps, les utilisateurs d’Apple ont vu des applications concurrentes prendre de l’avance grâce à des fonctions similaires.

La situation s’améliore désormais. Avec macOS 27, il suffit de saisir un événement en utilisant le langage naturel d’une conversation quotidienne. Tous les éléments reconnus par Calendrier, comme une personne, un lieu, une heure ou une date, apparaissent en gris. Il suffit ensuite de cliquer dessus et de sélectionner la proposition correspondante pour les ajouter correctement. La fonction comprend également le contexte, notamment l’emplacement associé au domicile.

Des fonctions similaires existent depuis plusieurs années dans les applications de calendrier concurrentes. Cela explique peut-être pourquoi la mise à jour de Calendrier n’a pas provoqué un immense enthousiasme depuis son annonce.

Cette nouveauté reste néanmoins très appréciable pour les utilisateurs de l’application Calendrier. Plus une application comprend naturellement les demandes, plus son utilisation devient simple. Les tâches peuvent ainsi être terminées rapidement pour se concentrer sur le reste de la journée. Cette amélioration du langage naturel permet précisément d’y parvenir.

Redimensionnement des applications lors de la mise en miroir de l'iPhone

(Image credit: Apple)

Parmi toutes les nouvelles fonctions intelligentes annoncées en 2024 avec macOS Sequoia, la Recopie de l’iPhone figurait parmi les plus intrigantes. Comme son nom l’indique, elle reproduit l’écran de l’iPhone sur celui du Mac. Une version virtuelle de l’appareil apparaît alors pour ouvrir des applications, écrire des messages et utiliser presque toutes les fonctions de l’iPhone depuis le Mac placé devant soi.

Le système présentait toutefois un défaut agaçant. La fenêtre de l’iPhone ne pouvait pas être redimensionnée pour adopter différents formats d’affichage. Les applications ouvertes sur l’iPhone virtuel restaient donc limitées à une petite taille et n’exploitaient pas les dimensions plus généreuses de l’écran du Mac.

Apple a heureusement corrigé ce problème dans macOS 27. Au lieu de conserver une fenêtre d’iPhone aux dimensions fixes, le nouveau système permet désormais de la redimensionner librement à l’écran.

La fenêtre peut être élargie ou allongée, tandis que le contenu des applications s’adapte automatiquement. Le résultat se montre bien plus pratique que l’ancien fonctionnement.

Les personnes ayant abandonné la Recopie de l’iPhone en raison de sa fenêtre trop petite pourraient donc changer d’avis. macOS 27 rend l’utilisation de l’iPhone depuis un Mac nettement plus confortable.

Prise en charge améliorée des écrans ultra-larges

(Image credit: HP)

Avant macOS 27, utiliser un écran ultra-large avec un Mac pouvait devenir particulièrement pénible. De nombreuses résolutions ultra-larges n’étaient pas prises en charge nativement par macOS. Il fallait donc se contenter d’un réglage mal adapté à l’écran, ce qui pouvait dégrader l’expérience globale.

La frustration des utilisateurs de Mac se comprenait d’autant plus que des systèmes concurrents, comme Windows, géraient beaucoup mieux les moniteurs ultra-larges.

Autre problème, macOS oubliait les réglages précédents dès que l’écran était débranché puis reconnecté. Il fallait alors reconfigurer manuellement le moniteur ultra-large à chaque branchement. Cette contrainte devenait particulièrement agaçante pour les personnes utilisant quotidiennement un MacBook et le déconnectant régulièrement de leur écran de bureau.

Avec macOS 27, ce problème appartient enfin au passé. Le système prend désormais en charge les moniteurs ultra-larges jusqu’à une définition 5K et un taux de rafraîchissement de 120 Hz. Beaucoup plus d’écrans haut de gamme peuvent donc fonctionner correctement avec macOS 27.

Apple a également corrigé le problème lié aux déconnexions. Rebrancher un écran ne nécessite plus de reprendre tous les réglages. macOS mémorise les préférences et les applique automatiquement, sans ajustement manuel.

Cette amélioration peut sembler mineure au premier abord. Elle sera pourtant très appréciée par les propriétaires d’un moniteur ultra-large qui subissaient depuis longtemps les limites de macOS.