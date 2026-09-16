iPadOS 27 permet enfin de garder la barre des menus en permanence — et l’iPad ressemble encore davantage à un Mac

Apple a traditionnellement maintenu l’iPad plus proche de l’iPhone en matière de fonctions fondamentales — même après avoir séparé iPadOS d’iOS en 2019 —, mais iPadOS 26 a marqué un véritable tournant vers une expérience davantage inspirée du Mac.

Cette évolution avait du sens. Les iPad utilisent désormais des puces de série M dignes des MacBook ; l’iPad Pro M5, par exemple, embarque une puce M5. Ils permettent également de lancer des exports en arrière-plan dans les applications créatives, de changer de source audio pendant l’enregistrement d’un podcast et d’accomplir de nombreuses autres tâches de productivité avancées.

L’une des excellentes nouveautés d’iPadOS 26 était l’arrivée de la barre des menus, qui reproduit en grande partie celle de macOS. Après plusieurs mois d’utilisation d’iPadOS 27 depuis sa bêta, une chose ressort clairement : cette nouvelle version, disponible depuis hier, le 14 septembre, rapproche encore davantage l’iPad du Mac — et la barre des menus y est une nouvelle fois pour beaucoup.

La barre passe un cap

La barre des menus façon Mac dans iPadOS 27. (Image credit: Future)

Comme indiqué plus haut, difficile de faire plus « Mac » qu’une barre des menus proposant des options propres à chaque application en haut de l’écran de l’iPad. Elle est presque aussi emblématique de macOS que le Dock et fait partie des fonctions auxquelles il faut s’habituer lorsqu’un PC Windows est remplacé par un Mac.

Sur Mac, cette barre des menus reste affichée en permanence. Elle se trouve toujours en haut de l’écran, permet d’accéder rapidement aux commandes et indique quelle application est actuellement active — ce qui se révèle particulièrement utile lorsque plusieurs apps et raccourcis clavier sont utilisés simultanément. Dans iPadOS 26, elle n’était pas permanente, ce qui pouvait la rendre aussi gênante qu’utile.

iPadOS 27 permet heureusement de la laisser constamment visible. Même si plusieurs fonctions manquent encore à l’iPad pour atteindre le niveau de flexibilité d’un Mac, pouvoir fixer définitivement cette barre des menus constitue une évolution bienvenue.

(Image credit: Future)

Pour activer cette option après la mise à jour vers iPadOS 27, ouvrez Réglages, puis sélectionnez Multitâche et gestes dans la barre latérale. Il faut utiliser le mode Apps fenêtrées ou Stage Manager pour pouvoir afficher la barre des menus.

Cherchez ensuite l’option Afficher et masquer automatiquement la barre des menus. Si elle est activée, désactivez-la : la barre restera alors visible dans les applications, sauf lorsqu’un contenu est affiché en plein écran. Pour revenir au comportement précédent, il suffit de réactiver cette même option.

Encore du chemin

L’interface de Siri AI dans iPadOS 27. (Image credit: Lance Ulanoff / Future)

Une fois l’option activée, la barre des menus reste affichée en haut de l’écran de l’iPad, mais plusieurs limites doivent être prises en compte.

Elle présente d’abord peu d’intérêt lorsque l’iPad est utilisé uniquement au doigt. La barre des menus se prête beaucoup mieux à une souris, un trackpad ou un Apple Pencil. Associée au Magic Keyboard, malgré son tarif particulièrement élevé, cette fonction rend l’iPad sensiblement plus utile.

Autre limite : impossible de personnaliser la barre avec des applications tierces comme cela peut être fait sur Mac avec des utilitaires établis tels que Bartender. Les éléments placés à droite restent donc relativement figés. Cela pourrait changer un jour, même si Apple ne semble pas particulièrement pressée d’ouvrir iPadOS à ce genre d’utilitaires système.

Quelques détails pratiques méritent aussi d’être signalés. Un glissement vers le bas depuis la partie droite de la barre ouvre toujours le Centre de contrôle — heureusement personnalisable — tandis que la partie gauche donne accès aux notifications. Un affichage sous forme de colonne latérale, à la manière du Centre de notifications de macOS, semblerait toutefois plus adapté que l’interface plein écran actuelle.

Un glissement vers le bas depuis le centre de la barre permet également d’appeler Siri AI dans les régions où cette fonction est disponible. En France et dans le reste de l’Union européenne, Siri AI n’est toutefois pas proposé sur iPadOS 27 au lancement.

Alors, cette barre des menus permanente représente-t-elle ce qui se rapproche le plus d’un véritable « MacPad » ? Ou le Mac reste-t-il préférable pour travailler, avec l’iPad réservé à la consommation de contenus ? Les commentaires restent ouverts.