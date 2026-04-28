Le jour où John Ternus prendra la place de Tim Cook, voilà ce qui pourrait rester intact chez Apple… et ce qui pourrait bouger

Le règne de Tim Cook à la tête d’Apple touche à sa fin. Le dirigeant de longue date de l’une des plus grandes entreprises technologiques au monde quittera ses fonctions le 1er septembre et installera à sa place le responsable du matériel de la société, John Ternus. Une nouvelle ère s’ouvre presque chez Apple.

Ternus travaille dans l’entreprise depuis environ 25 ans, ce qui a laissé largement le temps de faire connaissance avec lui. Cela n’a pas empêché les spéculations intenses sur la manière dont il pourrait façonner Apple à son image. Pourtant, de nombreux aspects devraient rester très similaires avec cet habitué aux commandes. Pour celles et ceux qui souhaitent savoir ce qui pourrait se profiler sous la direction de Ternus, voici cinq éléments qui ne devraient probablement pas changer — et deux qui pourraient évoluer.

Intégration du matériel et du logiciel

(Image credit: Apple)

Apple est mondialement connue pour sa maîtrise de l’ensemble de la chaîne, pour reprendre une formule de Steve Jobs. L’entreprise conçoit son propre matériel et son propre logiciel et les intègre de manière remarquable. Cela pourrait-il changer sous la direction de Ternus ?

Il ne faut pas parier là-dessus. Après un quart de siècle passé chez Apple, la conception de matériel et de logiciels parfaitement intégrés fait désormais partie de son ADN. Bien qu’il occupe actuellement le poste de vice-président senior en charge de l’ingénierie matérielle, il a également joué un rôle dans une grande partie des logiciels d’Apple. Il a notamment fortement soutenu la création d’iPadOS et a récemment assumé le rôle de « sponsor exécutif » pour le design, ce qui inclut logiquement le logiciel. Toute attente d’une rupture avec la tradition d’Apple en matière d’intégration risque donc d’être déçue.

Accent sur le design

(Image credit: Jacob Krol/Future)

En tant que sponsor exécutif du design, Ternus est désormais étroitement impliqué dans la situation du design chez Apple. Son rôle consiste à expliquer les projets en cours et les points sensibles au conseil d’administration, ce qui suppose une compréhension approfondie du fonctionnement interne d’une entreprise définie par le design.

Selon Bloomberg, Ternus et Cook ont tenu une réunion avec les équipes après l’annonce de la transition à la tête de l’entreprise. Ternus aurait déclaré aux employés : « Nous allons continuer à nous concentrer sur le design, parce que le design est au cœur de ce que nous faisons chez Apple. Apple a apporté un design véritablement exceptionnel à plus de personnes que toute autre entreprise dans l’histoire. »

De plus, il aurait été impossible pour Ternus d’atteindre un poste aussi élevé sans une compréhension éprouvée des orientations d’Apple en matière de design. Dans ces conditions, la probabilité d’un changement radical dans ce domaine est extrêmement faible.

Durabilité plutôt que réparabilité

(Image credit: Apple)

En tant que responsable du matériel d’Apple, Ternus a été à plusieurs reprises interrogé sur la politique de l’entreprise concernant la réparabilité des produits. Sur ce point, sa position est claire : Apple privilégie la durabilité plutôt que la réparabilité, partant du principe qu’un produit qui dure longtemps n’a pas besoin d’être réparé.

Dans un entretien accordé à TechCrunch, Ternus a expliqué : « La réparabilité prise isolément n’est pas toujours la meilleure réponse. » Il a poursuivi en précisant : « La réalité est que la réparabilité est un moyen et non une fin. L’objectif est de concevoir des produits qui durent, et si l’on se concentre trop sur [le fait de rendre chaque pièce réparable], on finit par créer des conséquences imprévues qui sont pires pour le consommateur et pires pour la planète. » Un exemple pourrait être une pièce amovible introduisant un nouveau point de défaillance, affectant ainsi négativement la longévité de l’appareil à long terme.

Étant donné que Ternus est responsable depuis longtemps des priorités matérielles d’Apple, cet accent mis sur la durabilité plutôt que sur la réparabilité devrait perdurer. Même s’il a affirmé que « Nous voulons rendre les choses plus réparables », l’objectif restera de concevoir des produits durables qui, idéalement, n’auront pas besoin d’être réparés au cours de leur cycle de vie.

Vie privée et sécurité

(Image credit: Apple)

Steve Jobs insistait déjà sur la protection de la vie privée des utilisateurs, mais c’est sous la direction de Tim Cook que cet engagement est devenu un trait distinctif majeur d’Apple. Avec John Ternus appelé à prendre la relève, la question de la continuité de cette politique peut se poser.

Les déclarations rapportées par Bloomberg indiquent que cet engagement devrait se maintenir. Ternus aurait assuré aux équipes qu’il continuerait à travailler sur ces enjeux, sans changement de politique sur ce point. Là encore, cela ne devrait guère surprendre : parvenir au niveau atteint par John Ternus chez Apple suppose une adhésion claire à ces principes.

Politique environnementale

(Image credit: Future)

Dans les mêmes propos cités par Bloomberg, Ternus a également affirmé que la position d’Apple en matière d’environnement ne changerait pas. Sous la direction de Cook, l’entreprise a déployé d’importants efforts dans ce domaine, notamment en réduisant les emballages et les émissions. Apple vise ainsi la neutralité carbone pour l’entreprise et l’ensemble de sa chaîne d’approvisionnement d’ici 2030.

S’adressant aux employés d’Apple, Ternus a déclaré que « certaines choses ne peuvent jamais changer et ne changeront pas », l’action en faveur de l’environnement en faisant partie.

Un nouvel élan en faveur du matériel

(Image credit: Apple)

Malgré ces engagements de continuité, certains domaines pourraient permettre au nouveau PDG d’imprimer sa marque. Compte tenu de son parcours, l’un d’eux pourrait être un regain d’attention porté au matériel. Ternus dirige la division matérielle d’Apple depuis de nombreuses années, ce qui laisse penser qu’il mettra à profit cette expertise.

Tim Cook a fait carrière dans les opérations et n’était pas, selon plusieurs témoignages, un spécialiste produit. John Ternus, en revanche, l’est clairement, et il est responsable depuis des années de la qualité des produits physiques d’Apple. Il est donc possible que l’entreprise renforce encore son exigence en matière de qualité et d’innovation matérielles, ce qui pourrait s’avérer bénéfique pour des appareils en difficulté comme le Vision Pro.

Une offensive dans la maison connectée

(Image credit: Amazon)

Avant d’entrer dans le monde professionnel, Ternus a étudié le génie mécanique à l’université de Pennsylvanie. Son projet de fin d’études consistait en un bras mécanique d’assistance alimentaire destiné aux personnes atteintes de tétraplégie. Ce détail trouve un écho particulier avec un produit sur lequel Apple travaillerait selon certaines rumeurs : un écran domestique intelligent monté sur un bras robotisé.

Cet appareil ferait partie d’une série de produits pour la maison connectée qu’Apple préparerait en coulisses. Ces initiatives ont été lancées sous Tim Cook, mais avec Ternus à la tête de l’entreprise, une nouvelle impulsion pourrait être donnée à ce secteur. Les parallèles entre son projet universitaire et au moins un des dispositifs envisagés pourraient rendre cette évolution particulièrement cohérente pour Apple.