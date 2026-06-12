Apple Intelligence franchit un cap sensible avec des outils capables de générer de fausses images bluffantes

Chaussette de Schrödinger. C’est ainsi que se décrit ce vêtement pour pied d’enfant, invisible mais recréé avec un réalisme saisissant par Apple Intelligence sur iOS 27 Dev Beta. La chaussette existe dans cet espace flou entre supposition et réalité. Seule une IA générative peut la rendre réelle, même si l’enfant sur la photo ne portait jamais cette autre chaussette. Voilà la puissance de la prochaine mise à jour d’iOS et des autres plateformes d’Apple, ainsi que d’Apple Intelligence jusqu’ici jugée plutôt décevante. Apple aborde l’intelligence artificielle avec une telle prudence qu’elle semblait nettement en retard sur la concurrence.

Mais c’était avant.

Aujourd’hui, après sa présentation lundi lors de la WWDC 2026, place à une nouvelle version d’Apple Intelligence et à ses puissants outils de création et de retouche d’images. Ils reposent sur des modèles externes puissants développés en collaboration avec Google, ou plus précisément qui intègrent les modèles génératifs de Google tout en les adaptant à la touche Apple.

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Dans la démonstration observée, conçue pour mettre en avant la puissance des nouveaux outils de retouche d’image d’Apple Intelligence, l’accent est mis sur une fonction de nettoyage plus avancée. Elle permet quelque chose qu’Apple n’avait jamais tenté auparavant en édition d’image. Créer du vivant à partir de rien, ou du moins déduire l’existence d’un élément humain pourtant invisible. Ici, le pied d’un enfant avec sa chaussette. Sur l’image, le garçon est assis au sol, une jambe partiellement cachée derrière un gros ours en peluche.

Comme auparavant, il est possible de tracer sur les éléments gênants comme une chaise ou l’ours, puis d’utiliser Clean Up pour les supprimer. La suppression est déjà bien maîtrisée par Apple Intelligence, mais remplacer de larges portions d’image ou créer ce qui devrait s’y trouver ne faisait pas partie de sa stratégie jusqu’ici. Désormais, si.

Comme par magie, le reste de la jambe de l’enfant apparaît, ainsi que son autre pied couvert d’une chaussette. Peu importe que ce petit garçon n’en portait peut-être pas. Le système lui attribue la même. Impossible de savoir si cette chaussette a réellement existé, mais dans l’imaginaire d’Apple Intelligence, oui.

Repenser le cadrage

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Les autres outils repoussent eux aussi les limites entre mémoire et réalité. Le recadrage spatial est un outil étonnant d’Apple Intelligence qui applique une sorte de modélisation 3D à l’image. Il devient possible de faire pivoter légèrement le sujet et l’arrière-plan pour améliorer le cadrage. Il est même possible de déplacer légèrement le sujet. Une démonstration a été faite avec une photo d’une femme assise dans l’herbe. Le résultat final semblait effectivement meilleur, et ces photos moins bien composées risquent d’être oubliées. L’image originale reste toutefois accessible pour conserver une trace fidèle de la scène.

Parmi ces fonctions, la plus utile et la moins intrusive reste sans doute le nouvel outil d’extension. Comme certaines solutions d’IA telles qu’Adobe Firefly, il permet d’élargir l’arrière-plan d’une photo pour l’adapter à un format ou un fond d’écran. C’est un usage fréquent, d’autant plus que le sujet principal reste intact.

Créer quelque chose de nouveau

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Le cap est désormais franchi pour Apple. Une entreprise qui met en avant l’excellence photographique avec certains des meilleurs capteurs et traitements d’image s’engage pleinement dans la création d’images photoréalistes générées.

Lors d’une démonstration, un jeune homme souhaitait créer un flyer pour promouvoir, semble-t-il, une vente de pâtisseries pour un ami nommé Phil. Comme auparavant, Image Playground permet de sélectionner des photos et des sujets depuis la photothèque. Mais là où l’ancienne version proposait surtout des rendus de type bande dessinée, la nouvelle application, appuyée par des modèles intégrant Gemini et hébergés sur le Private Cloud d’Apple, génère des images photoréalistes.

L’outil devient particulièrement puissant. Le sujet, Phil, est sélectionné puis décrit en train de décorer un gâteau, avec un bol de fruits à proximité. Quelques instants plus tard, Phil apparaît à l’écran comme un pâtissier expérimenté. Peu importe qu’il n’ait jamais fait de pâtisserie. L’image le montre en train de le faire. Rien n’est réel dans cette scène, et si Apple insiste sur la préservation de l’essence des photos dans ses outils de retouche, cet univers permet de créer des récits visuels entièrement artificiels.

Une certaine dissonance apparaît.

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Malgré cela, Image Playground devient un outil bien plus puissant. Après avoir donné à Phil de faux talents de pâtissier, le bol de fruits demandé ne correspondait pas au résultat attendu. Il suffit alors de sélectionner le bol avec l’Apple Pencil et de demander de remplacer les fruits par des myrtilles. Une tour de cupcakes est aussi ajoutée pour renforcer son image de pâtissier.

Le résultat atteint un niveau de réalisme impressionnant.

C’est bien ce qui était attendu. Apple était jugée en retard. Désormais, elle rattrape le reste du secteur de l’image générative. Un progrès, même si la finalité reste encore floue.