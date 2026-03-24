Apple fixe la WWDC au 8 juin… avec une pression maximale sur l’IA et Siri

Apple a officiellement annoncé sa très attendue keynote de la WWDC 2026 pour le 8 juin, ouvrant la voie à une série de mises à jour majeures des plateformes qui auront un impact direct sur l’avenir proche de l’iPhone, de l’iPad, des Mac, de l’Apple Watch, de l’Apple TV et, oui, même du Vision Pro.

Aucune catégorie ne sera probablement plus scrutée lors de cette keynote et des sessions qui suivront pendant la World Wide Developers Conference d’Apple que l’IA, ou plus précisément Siri.

Si l’intelligence artificielle ne semblait pas être une priorité pour le géant technologique de Cupertino, il suffit de lire cette phrase extraite du communiqué annonçant l’événement : « La WWDC26 mettra en lumière des mises à jour incroyables pour les plateformes Apple, notamment des avancées en matière d’IA ainsi que de nouveaux logiciels et outils pour développeurs passionnants. »

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Ce n’est pas un hasard si l’IA est mentionnée dans une phrase qui ne cite même pas iOS. Pour l’instant, peu d’informations ont filtré sur l’événement, si ce n’est que la keynote et le « State of the Union » auront lieu le 8 juin. Une grande partie de la conférence se déroulera en ligne à travers une centaine de sessions vidéo. Toutefois, une composante en présentiel est prévue le 8 pour les développeurs, leur permettant de participer à des « laboratoires et activités spéciales ».

Malgré tout, l’attention se concentrera sur la keynote, qui pourrait durer près de deux heures et qui devrait enfin clarifier la manière dont Siri intégrera Gemini, ou du moins comment les modèles fondamentaux Gemini seront utilisés pour renforcer Apple Intelligence et Siri.

(Image credit: Apple)

Étant donné qu’Apple Intelligence et Siri sont disponibles sur iOS, macOS, iPadOS et Vision Pro, cette mise à jour devrait avoir des implications larges et significatives.

La WWDC n’est généralement pas l’occasion pour Apple de lancer officiellement un nouveau matériel. L’événement sert plutôt à présenter les nouveautés logicielles de chaque plateforme, puis à annoncer le calendrier des bêtas développeurs et publiques. La keynote devrait néanmoins fournir un calendrier précis pour pouvoir tester la version la plus intelligente et la plus orientée IA de Siri jamais proposée, si tel est bien le cas.

Comme les années précédentes, le PDG d’Apple, Tim Cook, devrait brièvement monter sur scène à l’Apple Park pour introduire la présentation vidéo. Il pourrait prendre quelques instants pour évoquer le cinquantième anniversaire de l’entreprise, avant d’enchaîner sur une présentation rapide de l’ensemble des plateformes.

iOS 27

iPadOS 27

macOS 27 (Redwood ?)

watchOS 27

tvOS 27

visionOS 27

Chaque plateforme devrait bénéficier de son moment de mise en avant. Des informations supplémentaires pourraient être dévoilées concernant certains kits de développement, tels que HomeKit, StoreKit ou AppKit. Mais l’essentiel de la journée pourrait être consacré à Apple Intelligence et à Siri.

Apple sait sans doute qu’il ne suffit pas d’impressionner avec l’intelligence renouvelée de Siri, mais qu’il faut aussi convaincre que ce qui est présenté sur scène et en vidéo est bien réel. Cela fait presque deux ans qu’Apple a promis un Siri capable, avec l’autorisation de l’utilisateur, de tout savoir à son sujet à partir des données présentes sur son téléphone, et de voir ce qu’il fait sur son appareil, afin de devenir un assistant plus proactif et plus utile.

Cette promesse n’a jamais été concrétisée, et les offres d’IA d’Apple apparaissent globalement en retrait face à celles de Google, OpenAI et Anthropic. Désormais, Apple dispose d’un accord majeur avec Google qui lui permettra d’utiliser les modèles fondamentaux Gemini pour alimenter une partie de l’intelligence de Siri.

Beaucoup pensaient que ces changements arriveraient plus tôt. Toutefois, avec la WWDC qui approche à grands pas, il semble plus logique pour Apple d’attendre encore un peu plus de deux mois afin de frapper un grand coup.

Tim Cook au WWDC 2025 (Image credit: Lance Ulanoff / Future)

Quant aux autres annonces possibles, il faut s’attendre à de nombreux détails sur iOS 27, qui permettront de se faire une idée plus précise de ce à quoi pourrait ressembler l’iPhone 18.

Un ajustement de Liquid Glass pourrait également être au programme, cette interface ayant divisé les utilisateurs. L’iPad et macOS devraient encore se rapprocher, le premier adoptant davantage de fonctionnalités issues de l’environnement bureau du second.

Certains évoquent la possibilité d’un MacBook à écran tactile, ce qui impliquerait une évolution majeure de macOS en matière d’interaction tactile, mais il convient de rester prudent.

Il existe toujours une chance d’apercevoir un nouveau matériel. Le Vision Pro avait été la révélation surprise de la WWDC 2023. Peut-être que ce sera l’occasion de découvrir une mise à jour majeure de visionOS, accompagnée d’un Vision Pro Lite plus abordable et plus léger.

Si un appareil devait être présenté, le candidat le plus probable serait un aperçu de l’iPhone Fold. Cela aurait du sens, notamment si iOS 27 intègre des fonctionnalités spécialement conçues pour des écrans flexibles.

Il est toutefois tout à fait possible qu’aucun matériel ne soit dévoilé, et que la conférence se concentre exclusivement sur une avalanche de mises à jour logicielles.

Quoi qu’il en soit, TechRadar sera sur place pour couvrir chaque détail, au bit et à l’octet près.