Apple prépare un double choc : iPhone Fold et iPhone 18 Pro arriveraient ensemble

Une nouvelle rumeur sur les iPhone 2026 vient de faire surface

L’iPhone 18 Pro et l’iPhone Fold pourraient être lancés ensemble

Leur présentation aurait probablement lieu en septembre

Apple s’apprête à lancer plusieurs modèles susceptibles d’intégrer le guide des meilleurs iPhone cette année, et une nouvelle fuite confirme une information déjà évoquée concernant le calendrier 2026 : l’iPhone pliable serait lancé en même temps que l’iPhone 18 Pro.

L’information provient du leaker Momentary Digital (via Wccftech), qui affirme que la production de masse des deux smartphones débuterait aux alentours du mois de juillet. Une présentation officielle serait alors vraisemblablement prévue en septembre, mois traditionnellement associé aux lancements d’iPhone.

L’iPhone 18 Pro Max devrait également être dévoilé lors du même événement. En revanche, le modèle standard iPhone 18 ne serait pas de la partie. Selon plusieurs rapports, sa sortie aurait été repoussée au début de l’année 2027.

Les raisons de ce changement dans le calendrier habituel d’Apple restent inconnues, et aucune confirmation officielle n’a encore été apportée. Il est toutefois probable qu’Apple estime pouvoir augmenter ses ventes globales d’iPhone en répartissant les lancements de cette manière.

iPhone pour tous

L'iPhone 16e (Image credit: Future)

Il ne faut pas oublier l’iPhone 17e, successeur de l’iPhone 16e, dont l’arrivée serait imminente. Ce modèle devrait offrir une alternative intéressante aux fans d’Apple disposant d’un budget plus limité face aux modèles haut de gamme de la gamme.

Concernant l’iPhone Fold, l’existence d’un tel appareil circule sous forme de rumeurs depuis plusieurs années. Toutefois, la multiplication récente des informations et des rapports à son sujet laisse penser que l’année en cours pourrait enfin marquer l’arrivée d’un iPhone pliable.

Les informations évoquent un important travail d’Apple pour rendre la pliure de l’écran aussi discrète que possible. Il faudrait donc s’attendre à un smartphone à la fois spectaculaire et puissant, et très probablement positionné sur un segment tarifaire élevé.

De nombreuses rumeurs entourent également l’iPhone 18 Pro, notamment la possibilité d’une Dynamic Island plus compacte. Comme chaque année, une amélioration des performances du processeur interne serait également attendue.