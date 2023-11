iPhone pliable : dernières rumeurs, nouvelles et tout ce que nous savons à ce jour

Il semble que la rumeur d'un iPhone pliable dure depuis presque aussi longtemps que les smartphones, et pourtant, à ce jour, nous n'en avons toujours pas vu, bien que les Samsung Galaxy Z Fold 5 et Galaxy Z Flip 5 soient les cinquièmes générations de téléphones pliables de Samsung.

Mais Apple semble rarement vouloir être le premier, préférant faire les choses plus tard mais - espérons-le - mieux. Ce n'est donc pas une surprise.

Néanmoins, étant donné que les téléphones pliables commencent vraiment à décoller, et que des appareils de haut niveau comme le Google Pixel Fold et le OnePlus Open ont été lancés pour donner un peu de concurrence à Samsung, on a l'impression que ce n'est probablement qu'une question de temps avant que nous ne voyions un iPhone Flip ou un iPhone Fold.

Et même si nous doutons qu'il débarque aux côtés de l'iPhone 16, il y a des signes clairs qu'Apple travaille sur un téléphone pliable de son cru.

Vous trouverez ci-dessous toutes les fuites, informations et rumeurs concernant l'iPhone pliable, et nous mettrons cet article à jour dès que nous aurons de nouvelles informations. Revenez donc bientôt pour vous tenir au courant de ce qui pourrait être le meilleur téléphone pliable - si et quand il sera lancé.

Latest news Un iPad pliable pourrait arriver avant un iPhone pliable. De plus, un nouveau brevet suggère qu'Apple développe des boutons tactiles pour ses futurs iPhones, ce qui pourrait inclure l'iPhone pliable.

Pour aller à l'essentiel

Qu'est-ce que c'est ? Potentiellement le premier téléphone pliable d'Apple

Potentiellement le premier téléphone pliable d'Apple Quand sortira-t-il ? Probablement en 2025 au plus tôt

Probablement en 2025 au plus tôt Combien coûtera-t-il ? Il devrait être cher

L'hypothèse retenue (basée sur de multiples rumeurs) est que l'iPhone Fold - s'il est effectivement en route - n'arrivera pas avant au moins 2025.

Un rapport d'octobre 2018 suggère qu'Apple pourrait d'abord lancer un iPad pliable à la fin de 2024 ou au début de 2025, et qu'un iPhone pliable arriverait à une date ultérieure.

Donc, oui : il se peut que nous soyons encore loin d'un iPhone pliable disponible dans le commerce - mais étant donné la façon dont l'entreprise garde ses nouveaux designs sous le coude, l'appareil pourrait être plus avancé que nous ne le pensons.

Naturellement, nous ne savons pas non plus combien l'iPhone pliable coûtera lorsqu'il sera commercialisé, mais étant donné que de nombreux téléphones pliables dépassent largement la barre des 1 000€, on peut s'attendre à ce que le prix soit élevé. La seule fuite de prix que nous ayons vue jusqu'à présent indique un chiffre de 2 500€, nous vous recommandons donc d'économiser dès maintenant.

Quant au nom, nous avons entendu dire qu'il pourrait s'appeler iPhone Flip, probablement en référence aux brevets de type Galaxy Z Flip que nous avons vus et qui font allusion à un format pliable à clapet. En réalité, il pourrait s'appeler n'importe comment.

Fuites et rumeurs sur l'iPhone pliable

À ce stade, les rumeurs d'iPhone pliables se répartissent globalement en deux camps : celles qui suggèrent que l'appareil aura un véritable écran pliable, et d'autres qui indiquent qu'il aura deux écrans distincts séparés par une charnière.

Plusieurs modèles ont été révélés dans un dépôt de brevet en février 2019, certains avec un grand écran à l'intérieur de sections pliables avec une seule charnière, tandis qu'un autre avait deux charnières pour un hypothétique trois écrans qui se replient sur eux-mêmes dans une structure en forme de Z.

Image 1 of 3 Image credit: Apple / US Patent and Trademark Office (Image credit: Apple / US Patent and Trademark Office) Ce dessin montre à quoi pourrait ressembler un iPhone lorsqu'il est plié. Image credit: Apple / US Patent and Trademark Office (Image credit: Apple / US Patent and Trademark Office) Ces deux modèles montrent comment l'écran pourrait se ranger dans le corps de l'appareil lorsqu'il est plié. Image credit: Apple / US Patent and Trademark Office (Image credit: Apple ) Ce dessin montre à quoi ressemblerait un appareil plié en trois parties.

D'autres brevets, comme celui découvert en mars 2020, révèlent qu'Apple pourrait travailler sur un écran pliable avec deux écrans distincts séparés par une charnière. Bien que le design breveté suggère que le géant de la technologie essaierait de minimiser le cadre entre les écrans autant que possible, il serait toujours plus visible qu'un écran long réellement pliable.

C'est ce qu'a suggéré Jon Prosser sur Twitter la même année : Le design de l'iPhone pliable d'Apple (à l'époque) comportait deux panneaux d'affichage séparés sur une charnière.

Apple’s “foldable” iPhone isn’t really a foldable. 🧐 The current prototype has two separate display panels on a hinge. Round, stainless steel edges like current iPhone 11 design.No notch — tiny forehead on outter display that houses Face ID.June 15, 2020 See more

Bien qu'il ne s'agisse apparemment que d'un " prototype actuel " et non d'un design final, il est décrit comme ayant des bords arrondis comme l'iPhone 11, contrairement aux bords carrés des gammes iPhone 12 et iPhone 13.

Il n'y a pas non plus d'encoche pour les caméras frontales : les capteurs vérifiant Face ID seront logés dans un " minuscule front " sur l'écran extérieur, selon Prosser.

(Image credit: Patently Apple)

Cela correspond à une fuite ultérieure de Prosser qui suggérait que l'iPhone Flip aurait une forme de clapet - similaire au Motorola Razr 2023 ou au Samsung Galaxy Z Flip - et la même source indiquait qu'il serait vendu dans des "couleurs amusantes".

Nous pensons que cela signifie que vous pouvez vous attendre à des teintes audacieuses pour l'iPhone Flip lorsqu'il arrivera sur le marché.

Nous avons vu une autre image de ce à quoi l'iPhone pliable pourrait ressembler grâce à un autre brevet, celui-ci montrant un appareil qui se replie pour former un appareil plus grand comme le Samsung Galaxy Z Fold 5. Cet appareil, que nous appelons l'iPhone Fold, possède un écran plus long que l'autre, si bien que lorsqu'il est replié, vous pouvez voir vos notifications sur l'un des bords.

Une autre fuite suggère que cet iPhone pliable pourrait prendre en charge l'Apple Pencil et disposer d'un écran de 7,3 ou 7,6 pouces. Nous nous attendons à ce qu'Apple fabrique d'abord un appareil à clapet, mais quelque chose comme celui-ci pourrait également être en route.

Un analyste nous a également appris qu'Apple testait un écran en papier électronique (EPD) d'E Ink pour l'écran de couverture d'un téléphone pliable. Cet écran ressemblerait à celui d'un lecteur électronique, mais en couleur, et pourrait rester allumé pendant de longues périodes sans épuiser la batterie.

Le téléphone pliable d'Apple pourrait également être doté d'une couche protectrice au-dessus de l'écran, capable de se défendre contre les fissures et de combler les microfissures préexistantes, afin d'éviter les fractures. Apple a déposé un brevet pour cette technologie, il s'agit donc certainement d'une idée à laquelle l'entreprise réfléchit. Il semblerait même selon les rumeurs toujours, qu'il puisse se refermer tout seul en cas de chute.

Par ailleurs, un brevet d'Apple décrit une charnière fine mais solide qui pourrait être utilisée avec un smartphone doté d'un écran flexible. Cela ne nous apprend pas grand-chose, mais c'est une preuve supplémentaire qu'un iPhone Fold ou un iPhone Flip pourrait être en préparation.

De plus, un rapport suggère également qu'Apple dispose de deux modèles d'iPhone pliables qui ont déjà passé les tests de durabilité. Cela ne veut pas dire que cela se produira bientôt, mais c'est un bon signe qu'Apple est sur la bonne voie.

Le dernier brevet d'Apple que nous avons vu détaille des boutons tactiles à semi-conducteurs qui permettraient aux utilisateurs de naviguer sur un iPhone pliable en se servant de ses bords plutôt que de son seul écran. À côté d'illustrations de base de l'appareil (ci-dessous), Apple explique que les capteurs tactiles se trouveraient à l'intérieur de "parois latérales" (par opposition aux parois conventionnelles) constituées de "fines lignes métalliques suffisamment petites pour être invisibles à l'œil".

Apple montre comment les boutons à semi-conducteurs pourraient fonctionner sur un appareil pliable (Image credit: United States Patent and Trademark Office)

Au-delà de toutes les fuites, nous avons également vu un prototype d'iPhone Flip fabriqué officieusement par une équipe en Chine. Vous pouvez en voir quelques images ci-dessous.

Image 1 of 4 (Image credit: AST) (Image credit: AST) (Image credit: AST) (Image credit: AST)

De nombreux compromis ont été nécessaires à sa réalisation, mais si le modèle pliable d'Apple présente un design similaire à celui de la gamme Galaxy Z Flip de Samsung, il pourrait ressembler à une version beaucoup plus aboutie de ce modèle.

iPhone Flip : 5 choses que nous aimerions voir

(Image credit: Apple)

1. Appareils photo haut de gamme

Les appareils pliables font le lien entre les téléphones et les tablettes, mais ceux que nous avons vus sortir, comme le Samsung Galaxy Fold et le Huawei Mate Xs, étaient équipés des meilleurs appareils photo présents sur les autres téléphones phares de ces marques.

Il n'y ait aucune raison de penser qu'Apple ne ferait pas de même, le géant de la technologie a déjà démontré son engagement à améliorer la technologie photographique, comme en témoigne le dernier iPad Pro doté d'une puce M2 et d'appareils photo professionnels.

(Image credit: Future)

2. Prise en charge de l'Apple Pencil

Apple pourrait facilement égaler les autres tablettes pliables en introduisant la prise en charge de l'Apple Pencil. Samsung a introduit l'intégration du stylet avec sa série Z Fold, et étant donné que le dernier Apple Pencil se fixe magnétiquement aux dernières tablettes iPad Pro, nous aimerions voir comment les stylets d'Apple pourraient être intégrés à son iPhone pliable.

(Image credit: Apple)

3. L'ancien vernis Apple

Oui, nous le disons : même si les premières séries d'appareils pliables ont été impressionnantes par le simple fait qu'elles permettaient de plier des écrans, elles présentaient des faiblesses de conception, allant de problèmes de charnières à des écrans qui se fissurent. Nous aimerions voir un design qui permette à l'appareil de bouger en douceur et de résister aux chocs.

La gamme d'Apple n'est pas irréprochable, comme l'ont montré les écrans fissurés des iPhone, les claviers papillon défectueux et les batteries défectueuses des anciens iPhones. Mais, au moins sur le plan de l'apparence et de la fonction, Apple a conservé sa réputation de concepteur élégant et fonctionnel.

(Image credit: Apple)

4. Intégration de l'iPadOS

Lorsque l'iPadOS s'est séparé d'iOS, nous nous sommes réjouis des possibilités offertes par un nouveau système d'exploitation qui tirerait véritablement parti de l'espace disponible sur l'écran de l'iPad. Jusqu'à présent, nous avons été très satisfaits des fonctions multitâches qui nous permettent d'ouvrir plusieurs applications en même temps, ce qui s'est avéré très pratique pour écrire dans Google docs tout en recherchant des informations dans Safari, par exemple.

Pour les mêmes raisons, nous serions ravis de voir une version de l'OS dans l'iPhone pliable, même si, bien sûr, il y a beaucoup d'inconnues. L'écran de l'appareil sera-t-il assez grand pour gérer correctement les commandes de l'iPadOS ? S'il s'étend jusqu'à 7,9 pouces, soit la taille de l'écran de l'iPad Mini, il est concevable qu'il puisse le faire, mais tant que nous ne savons pas à quoi ressemblera l'iPhone pliable, il est difficile de savoir si iPadOS s'y adaptera.

(Image credit: Apple)

5. Forte autonomie de la batterie

Les téléphones pliables des gammes Galaxy Fold et le Huawei Mate X ont une autonomie de plus en plus grande, mais nous aimerions en savoir plus sur les téléphones pliables d'Apple. Les iPhones en général ne sont pas connus pour durer plus d'une journée, et les modèles phares de Samsung et Huawei sont équipés de batteries de plus grande capacité (en milliampères-heures) qui semblent leur permettre de dépasser la barre de la journée sans problème.

Nous aimerions qu'Apple utilise l'espace supplémentaire pour faire durer son propre appareil pliable plus longtemps que la concurrence.