Test iPhone 13 Pro Max

Si vous êtes à la recherche du meilleur iPhone qu’Apple n’ait jamais fabriqué, et de loin, alors l'iPhone 13 Pro Max est celui qu'il vous faut. Surtout grâce à sa batterie qui dure vraiment longtemps. Il vous faudra avoir un compte bancaire bien rempli pour posséder ce téléphone, car il est aussi grand que très cher - mais vous en avez pour votre argent. Certaines améliorations semblent plutôt mineures - nous avons eu du mal à tirer parti du nouvel écran ProMotion 120 Hz et le mode cinématique sera vite oublié - mais l'appareil photo, prenant de superbes clichés même à faible luminosité, est bluffant. La puissance embarquée dépasse celle de n'importe quel téléphone du marché pour les tâches lourdes et le tout est lié par une interface utilisateur et une expérience logiciel qualitatifs.

L'iPhone 13 Pro Max en résumé

L'iPhone 13 Pro Max a une autonomie incroyable, des capteurs photo qui peuvent faire à peu près tout ce dont vous avez besoin sur un smartphone, et il est disponible dans une grande gamme de couleurs plutôt réussies. En bref, il s'agit de l'un des principaux prétendants au titre de meilleur smartphone premium à l'heure actuelle.

Il est également proposé avec une option de stockage de 1 To (non disponible sur l'iPhone 12), donc si vous êtes un cinéaste en herbe (ou professionnel), vous pouvez remplir cet appareil de contenus à volonté.

Oui, c'est fatiguant de se plaindre de la façon dont l'iPhone peut devenir cher au fil du temps, mais Apple fait payer le prix fort pour ses meilleurs iPhones année après année. Pourtant ils restent parmi les modèles les plus populaires. Ce qui signifie que "trop cher" commence à devenir subjectif.

(Image credit: TechRadar)

"Meilleur" est fortement subjectif ici, mais si vous regardez ses proportions gargantuesques et son écran de 6,7 pouces, alors c'est facilement le meilleur iPhone qu’Apple n’ait jamais construit... jusqu'à ce que l'iPhone 14 fasse une apparition, bien sûr.

Le design est presque identique à celui du 12 Pro Max apparu en 2020, avec le contour plat en acier inoxydable d'aspect industriel entourant l'écran OLED massif.

On remarque la grande protubérance de l'appareil photo à l'arrière (et il dépasse désormais encore plus pour permettre de plus grandes prouesses photographiques). Cette année, le nouveau Pro est également disponible en bleu Sierra, une couleur poudreuse très agréable.

L'écran a été amélioré pour inclure non seulement un taux de rafraîchissement de 120 Hz, appelé ProMotion (que les utilisateurs d'iPhone réclament depuis des années, mais qui, à nos yeux, n'apporte pas grand-chose), ainsi qu’une luminosité maximale plus élevée et une encoche plus petite.

La réduction de l'encoche est un bon point, mais elle ne change pas la donne - Apple doit la faire disparaître. Cependant, la qualité globale de l'écran est époustouflante, quel que soit ce que vous regardez.

(Image credit: TechRadar)

Selon nous, la principale raison d'acheter l'iPhone 13 Pro Max est l'autonomie de sa batterie. Apple l'a encore améliorée par rapport au 12 Pro Max, qui offrait déjà une bonne longévité. Aujourd’hui, ce n’est plus un point faible.

La plupart du temps, nous arrivions à passer une deuxième journée avant d'avoir besoin d'un chargeur. Même lors d'une journée d'utilisation très intense, il fallait attendre environ 21 heures avant que le téléphone ne s'éteigne totalement.

Il est tout de même dommage qu'Apple n'ait pas inclus dans la boîte son chargeur iPhone le plus puissant. Il vous faudra donc débourser 25€.

L’appareil photo, comme nous l'avons mentionné, vous permettent de prendre une grande variété de clichés dans un éventail de situations plus large que jamais. Apple a amélioré l’appareil photo pour prendre de meilleurs clichés en basse lumière. Le mode nuit a également été retravaillé sur les trois capteurs à l'arrière, et l'iPhone 13 Pro Max est également doté d'un mode macrophotographie très pratique.

En résumé, l'appareil passe automatiquement à la caméra ultra grand angle lorsque vous vous approchez d'un objet. Les effets sont spectaculaires.

(Image credit: TechRadar)

Le géant américain a trouvé un équilibre entre une puissance impressionnante et la facilité d'utilisation. Vous pouvez prendre de superbes photos en mode automatique, mais vous pouvez aussi facilement jouer avec les différents paramètres pour une expérience plus professionnelle.

Cependant, nous ne sommes pas séduits par le nouveau mode Cinématique, qui change automatiquement la mise au point en fonction de l'endroit où les gens regardent - c'est fun, mais ça n'apporte pas grand-chose.

Enfin, une autre raison d'économiser et d'acheter l'iPhone 13 Pro Max est sa puce A15 Bionic - elle est extrêmement puissante et est capable de faire tourner des jeux au niveau graphique maximal. L’exécution des tâches intensives comme l'encodage de vidéos est très rapide.

La plupart des personnes qui achètent ce téléphone n’atteindront jamais les limites du téléphone, mais les vidéastes apprécieront vraiment la haute capacité de stockage, le nombre d'options de prise de vue et la rapidité des logiciels de montage.

Vous voulez plus qu'une critique de deux minutes ? Lisez la suite pour découvrir comment l'iPhone 13 Pro Max s'est comporté lors de nos essais approfondis - les résultats de nos tests d'autonomie et de l'appareil photo en particulier sont assez impressionnants.

Prix et disponibilité

(Image credit: TechRadar)

Le nouveau fleuron d’Apple a été dévoilé le 14 septembre, et est commercialisé depuis le 24 septembre. L'iPhone 13 Pro Max se paie au prix fort : à partir de 1259€ pour sa version 128 Go de stockage.

Le modèle de 256 Go coûte 1379€, la version de 512 Go coûte 1609€, et celle de 1 To coûte la bagatelle de 1839€.

La capacité de 1 To n’est pas une nouveauté chez certains concurrents, mais c'est la première fois qu'Apple offre autant d'espace de stockage sur un iPhone – et il est très onéreux, alors réfléchissez bien si vous avez vraiment besoin autant d'espace.

En réalité, 1 To n'est destiné qu'à ceux qui vont utiliser l'iPhone 13 Pro Max pour réaliser des films et en utilisant la résolution 4K à 60 images par seconde, ou des milliers de photos en résolution maximale ; la plupart des gens n'auront pas besoin de plus de 512 Go.

Design

(Image credit: TechRadar)

Disons-le tout de suite : si vous envisagez d'acheter un iPhone 13 Pro Max, vous devez savoir qu'il s'agit d'un appareil massif. Ce n'est pas un téléphone pour ceux qui veulent un appareil qui tient dans une seule main.

Commençons par regarder comment il est assemblé. La bande extérieure en acier inoxydable, que l'on a vue pour la première fois sur la gamme de l’iPhone 12 l'année dernière est de retour, reprenant le design de l’iPad Pro de ces dernières années.

(Image credit: TechRadar)

Même après un an, le dos incurvé des précédents modèles d'iPhone, vu pour la première fois sur l'iPhone 6, nous manque toujours. Oui, les bords plus tranchés et l’aspect plus industriel du nouvel iPhone 13 Pro Max offrent une bonne prise en main, et le changement est toujours le bienvenu dans le monde du design des smartphones. Toutefois, il est moins confortable à tenir.

En parlant de confort, si nous supposons que vous êtes d'accord avec l'idée d'un appareil plus grand si vous optez pour l'iPhone 13 Pro Max, à moins que vous n'ayez de très grandes mains, il peut être un peu difficile à manier.

(Image credit: TechRadar)

Nous avons remarqué que l'utilisation du téléphone pendant une longue durée peut étirer les doigts un peu plus que la normale. Ceci entraîne de légères douleurs ; nos doigts se sont adaptés avec le temps, mais cela vaut la peine d'en être conscient si vous avez décidé de vouloir cet iPhone à l’autonomie monstrueuse.

Le connecteur Lightning demeure sur cette nouvelle génération, flanqué de deux haut-parleurs.

(Image credit: TechRadar)

Il y aurait de nombreux avantages à ce qu'Apple passe à l'USB-C sur ses futurs smartphones (charge et transmission de données plus rapides). Il est clair que cela susciterait la colère de beaucoup de gens qui ont des chargeurs d'iPhone en circulation, de sorte que le manque n'est pas vraiment ressenti à l'heure actuelle.

On nous a envoyé la version Sierra Blue de l'iPhone 13 Pro Max et, comme les autres couleurs de la gamme (graphite, or et argent), elle est plus discrète pour permettre à ceux qui doivent faire des choses plus " professionnelles " (comme porter des porte-documents et déjeuner chaque semaine avec Tomi de la comptabilité) d'avoir le téléphone lors de réunions ou autres.

Le bleu est un ajout important à la gamme d'iPhone Pro, mais bien que le téléphone soit doté de la très résistante technologie Ceramic Shield d'Apple sur la face avant, nous vous conseillons tout de même de vous procurer un étui.

Nous avons quand même réussi à émousser les bords de l'iPhone 12 Pro Max, ainsi qu'à rayer l'écran avant, au cours de quelques mois d'utilisation l’année passée - donc, bien que le 13 Pro Max soit un téléphone plus robuste que les iPhones d'il y a quelques années, nous pensons toujours qu'il vaut la peine de protéger votre appareil.

(Image credit: TechRadar)

MagSafe, la connexion magnétique à l'arrière de la nouvelle gamme d'iPhone qui permet de connecter sans fil des chargeurs et d'autres accessoires, revient également - et elle devient un véritable argument de vente.

Les accessoires MagSafe ne sont pas encore nombreux sur le marché, mais c'est logique étant donné qu'en dehors des nouveaux iPhone, seule la gamme iPhone 12 la prend en charge.

Maintenant qu'il y a quatre autres téléphones qui utilisent MagSafe, attendez-vous donc à voir apparaître davantage d'étuis, de supports, de contrôleurs et de cardans - et c'est pratique de simplement glisser le disque métallique rond et de voir votre téléphone commencer à se charger instantanément.

Ecran

(Image credit: TechRadar)

Il y a trois changements clés à l'écran de 6,7 pouces de l'iPhone 13 Pro Max qui valent la peine d'être discutés : l'encoche plus petite, un écran à un taux de rafraichissement de 120 Hz, (ce qui signifie un défilement et des transitions plus fluides) et une luminosité améliorée lorsque vous vous baladez dehors lors d’un temps ensoleillé.

La taille réduite de l'encoche est la plus évidente des trois, et bien qu'elle soit bienvenue, elle ne change pas grand-chose en termes de design de l'iPhone - il y a toujours une encoche qui empiète sur vos films et vos jeux, là où d'autres marques utilisent simplement un pinçon abritant des capteurs plus petits.

(Image credit: TechRadar)

Cela dit, nous ne disons pas que l’encoche ne sert à rien. Lorsque vous constatez que vous êtes capable de déverrouiller votre téléphone avec votre visage sous un angle surprenant (où vous vous dites "il ne peut sûrement pas voir mon visage d'ici"), vous pouvez pardonner la nécessité de caler de multiples capteurs au sein d’une grande encoche.

Nous aimerions cependant voir Apple miniaturiser un peu plus ce système, et placer les caméras et les capteurs sur le bord du téléphone - ou au moins nous permettre de voir le pourcentage de batterie affiché en permanence, plutôt que de devoir glisser vers le bas. Lorsque nous avons entendu parler de l'arrivée d'une encoche plus petite, nous avions espéré que la petite indication de l'autonomie de la batterie serait une option visible, mais malheureusement non.

La technologie d'affichage 120 Hz d'Apple s'appelle ProMotion, et est utilisée sur la gamme iPad Pro depuis des années. Il est surprenant qu'il ait fallu autant de temps pour qu'elle apparaisse sur un iPhone, tout simplement parce que la technologie existe clairement au sein d'Apple. D’autant plus que la plupart des concurrents l'ont déjà intégré depuis longtemps sur leurs flagships et même certains téléphones de milieu de gamme depuis quelques temps.

(Image credit: TechRadar)

Cependant, nous pouvons à priori comprendre pourquoi Apple a évité sa présence jusqu'à présent - elle se fait au détriment de l'autonomie de la batterie et, à nos yeux, n'apporte pas toujours beaucoup à l'expérience de navigation.

Une explication rapide si vous en avez besoin : la fréquence de rafraîchissement est le temps pendant lequel votre écran affiche une nouvelle image par seconde - 120 Hz signifie que vous verrez 120 images par seconde, ce qui signifie que le défilement d'une page Web ou le défilement des flux de réseaux sociaux seront plus fluides.

Cependant, il arrive souvent que vous n'ayez pas besoin d'un taux de rafraîchissement aussi élevé si vous ne regardez qu'une image statique. C'est pourquoi Apple a rendu cette fonction dynamique, le téléphone décidant intelligemment du taux de rafraîchissement. Celui-ci descend à 10 Hz si nécessaire pour économiser la batterie.

Un écran 120 Hz est définitivement un luxe supplémentaire plutôt qu'une fonctionnalité indispensable. Lors des défilements, nous avons remarqué que les choses ne semblaient pas toujours nettement plus fluides par rapport à l'écran du 11 Pro Max. Lorsque vous regardez de près, vous pouvez voir la différence, mais en réalité, ce n'est pas un changement conséquent.

(Image credit: TechRadar)

Ce que l'on a remarqué, c'est que l'écran défilait de manière beaucoup plus "stable", ce qui signifie que les mouvements de nos doigts étaient beaucoup plus précis. Nous n'envoyions pas les rangées de texte voler dans tous les sens au moindre toucher. Le texte était également plus clair lorsqu'il défilait, ce qui montre qu'il y a un avantage, même s'il est modeste.

Bien que nous ayons qualifié cette fonctionnalité de luxe, l'iPhone 13 Pro Max est présenté comme l'un des téléphones les plus luxueux du marché. Apple aurait dû ajouter l’écran de 120 Hz depuis longtemps, et sa présence ressemble plus à gadget qu'à une nouvelle fonctionnalité impressionnante.

Un autre avantage supposé d'un écran 120 Hz est le jeu. L’augmentation de la fréquence d'images est censée produire une meilleure expérience gaming grâce à des mouvements plus fluides et à la capacité de réagir beaucoup plus rapidement. Néanmoins, nous n'avons pas pu voir de différence par rapport aux anciens écrans.

Nous avons choisi Aldo's Odyssey et Grid Autosport pour tester cette fonctionnalité, et les deux jeux avaient l'air - et jouaient - de manière identique sur le 11 Pro Max, la fluidité et les performances graphiques semblaient être exactement les mêmes.

(Image credit: TechRadar)

Ne vous méprenez pas, c'est beau, mais il est difficile de voir ce que les 120 FPS apportent réellement, si ce n'est un peu plus de fluidité. Les développeurs devront probablement optimiser certains jeux pour utiliser pleinement les 120 Hz.

Apple vante également une plus grande luminosité extérieure sur l'iPhone 13 Pro Max, avec des niveaux de pointe plus élevés de 1200 nits (lire : plus lumineux que beaucoup d'autres smartphones sur le marché). Par rapport au 11 Pro Max, il était plus facile de voir ce qui s'affichait à l'écran dans des conditions plus lumineuses, bien qu'il faille encore plisser les yeux lorsque vous essayez de regarder un film en plein soleil.

Cependant, cette augmentation de la luminosité de l'écran rend le 13 Pro Max plus utilisable que n'importe quel iPhone avant lui. C’est un bon exemple de la volonté d'Apple de se concentrer sur les changements qui feront vraiment la différence dans l'utilisation quotidienne.

À la base de tous ces changements, il y a le fait que l'iPhone 13 Pro Max est doté d'un écran OLED époustouflant. La reproduction des couleurs est incroyablement riche, pour une utilisation optimale de fonctions telles que la lecture Dolby Vision pour les films que vous souhaitez regarder avec un niveau de détail et de clarté supérieur.

L’image est assez étonnante - même si ce n'est pas si nouveau, car l'iPhone et de nombreux autres smartphones ont de superbes écrans depuis de nombreuses années. Il constitue une véritable alternative au visionnage sur grand écran en matière de qualité.

Nous avons remarqué que les modifications apportées par Apple à la luminosité de l'écran sont mineures, mais perceptibles lorsque vous placez l'iPhone 13 Pro Max à côté d'un téléphone plus ancien. Il est intéressant de noter qu'Apple s'est davantage orienté vers des couleurs plus saturées avec le dernier écran, en particulier lorsqu'il s'agit de mettre en valeur des éléments rouges de l'image.

Samsung a toujours été réputé pour cette caractéristique, il est donc intéressant de voir qu'Apple a décidé d'ajouter un peu plus de "pop" artificiel à ses écrans avec la gamme iPhone 13 Pro.

Autonomie

(Image credit: TechRadar)

Ne tournons pas autour du pot ici - vous nous avez déjà vus le dire, mais l'autonomie de l'iPhone 13 Pro Max est la principale raison pour laquelle vous achèteriez ce téléphone.

Bien sûr, vous aimez l'écran plus grand pour regarder tous vos films et vos clips TikTok, mais en réalité, l'idée de posséder un iPhone avec une très bonne autonomie va en attirer plus d’un.

Pourquoi tout le monde proclame que l'autonomie de l'iPhone 13 Pro Max est si bonne ? Eh bien, elle semble tout simplement robuste. Lors d'une journée d'utilisation " moyenne " - consistant principalement en une navigation sur le web et un streaming de musique en Wi-Fi, avec trois sorties pour courir et aller chercher les enfants à l'école - nous avons retiré le téléphone de la charge à 7h30, et n'avons réussi à l’achever qu'à 4h le lendemain matin en téléchargeant deux énormes jeux... soit 35 heures d'autonomie.

(Image credit: TechRadar)

Nous avons effectué un test côte à côte avec l'iPhone 11 Pro Max, en commençant avec les deux téléphones à 100 % de la batterie. En diffusant deux heures et 20 minutes de vidéos YouTube en pleine luminosité, l’ancien modèle (qui, nous devons le souligner, a été utilisé pendant plus d'un an, donc il y a une certaine dégradation de la batterie) est tombé à 81% dans ce laps de temps. Le nouveau Pro Max n'est tombé qu'à 91%.

Il s'agit d'un écart considérable dans la gestion de la batterie.

Nous ne prétendons pas que l'iPhone 13 Pro Max a une autonomie à toute épreuve - lors d'une journée d’utilisation intensive, au cours de laquelle nous avons utilisé l'appareil photo pendant des heures, couru partout avec Spotify en arrière-plan, et avons reçu et perdu du signal, passé des appels téléphoniques, lancé un test YouTube et, plus généralement, manipulé le téléphone, nous n'avons réussi à obtenir que 14 heures d'utilisation avant de devoir le brancher.

Mais pas de panique : en utilisation quotidienne, vous constaterez régulièrement qu'il vous reste un bon tiers de la batterie au moment d'aller vous coucher, même avec quelques tâches plus lourdes comme le streaming musical ou la navigation à l'aide de Google Maps pendant quelques heures.

(Image credit: TechRadar)

Il serait plus judicieux si Apple vous donnait le choix d'avoir ou non un chargeur à l'achat : soit en vous accordant une petite remise pour ne pas en avoir, soit simplement pour être une personne responsable qui pense à la planète. (Bien que, en toute honnêteté, garder le même coût du téléphone que l'année dernière est une bonne décision quand il y a seulement quelques mises à niveau matérielles).

Dans nos tests en laboratoire, nous avons constaté un score de 12 heures et 16 minutes pour la navigation continue sur le web via une connexion 5G jusqu'à ce que la batterie soit à plat, ce qui est assez impressionnant. C’est le meilleur score que nous ayons fait sur un flagship. Les smartphones qui ont obtenu de meilleures performances sont généralement des téléphones moins chers qui ne disposent pas de fonctionnalités premium comme la charge rapide.

Oh, pendant que nous sommes sur ce sujet... nous sommes toujours fermement convaincus qu'Apple est injuste en n'incluant pas un bloc de charge dans la boîte de l'iPhone 13 Pro Max. Oui, il est certain que cela permet d'éviter le gaspillage de chargeurs inutiles alors que de nombreux utilisateurs d'iPhone ont probablement quelques câbles Lightning qui traînent.

Nous comprenons également pourquoi il y a un câble USB-C vers Lightning dans la boîte - pour que les utilisateurs puissent se connecter facilement à l'un des nouveaux MacBooks ou autres ordinateurs portables sur le marché. Mais ce câble facilite également la charge plus rapide dont ce téléphone est capable. Ce qui signifie que vous voudrez acheter le bloc de charge 20W pour obtenir le rechargement rapide.

(Image credit: TechRadar)

Pourquoi voudriez-vous ce chargeur plus rapide ? Eh bien, si vous avez oublié de charger votre appareil, nous avons constaté qu'en 15 minutes, nous pouvions recharger le téléphone à un tiers de sa capacité, ce qui est suffisant pour 10 heures d'utilisation d'après nos essais.

Un autre quart d'heure branché sur secteur a permis au téléphone d'atteindre 53 %, ce qui montre que le chargeur rapide en vaut vraiment la peine. Cependant, le taux de charge va ralentir, le téléphone atteignant environ 80 % après une heure. Ensuite, la charge nécessite 80 minutes supplémentaires pour atteindre 100 %.

Les iPhones les plus grands ont toujours été les plus durables de chaque génération, mais la durée de la batterie est à un niveau supérieur pour un téléphone fabriqué par Apple.

La durée de vie de la batterie n’est donc plus un point noir du smartphone. L’appareil recharge plus vite pour éviter une panne sèche ou tout simplement par oubli. Fini de devoir le recharger toute une nuit, un branchement le matin avant de partir au travail et le tour est joué.

Caméras

(Image credit: TechRadar)

Alors que nous pensons que l'autonomie est le véritable argument de vente de l'iPhone 13 Pro Max, un second vient s’ajouter - alors que les améliorations ici ne sont que des ajustements par rapport à l'iPhone 12 Pro Max, ils se sont révélés utiles et impressionnants à plusieurs égards. Ils contribuent à ce que le 13 Pro Max soit l'un des meilleurs photophones du marché.

Passons rapidement en revue les changements : le capteur principal (qu'Apple appelle l'appareil photo Wide, ce qui prête à confusion) dispose d'un capteur de 12 Mpx, avec des pixels plus grands de 1,9μm placés sur le plus grand capteur qu'Apple n’ait jamais mis dans un smartphone afin d'absorber encore plus de lumière. Combiné à une ouverture f/1,5, il vous vous permet de capturer des images en basse lumière ultra détaillées, comme vous le verrez dans les échantillons ci-dessous.

Le capteur ultra grand angle (qui permet de faire un zoom arrière à partir de l'image principale) a également été mis à niveau - le nombre de mégapixels est également de 12 Mpx, soit le même que l'année dernière. La différence est qu’il intègre désormais la fonctionnalité Night Mode d'Apple, le téléphone étant capable de prendre des photos à couper le souffle dans des situations de quasi-obscurité, pour autant que vous soyez capable de maintenir l'appareil parfaitement immobile pendant le temps nécessaire.

(Image credit: TechRadar)

Le téléobjectif, celui qui permet de zoomer sur des objets éloignés, a été mis à niveau pour obtenir un zoom optique x3, ce qui signifie qu'il agrandit physiquement l'image, plutôt que de le faire de manière numérique et de créer une photo plus granuleuse. C'est un ajout utile, mais il est dommage que le zoom optique ne puisse pas être multiplié par deux, ce qui aurait été préférable.

Malheureusement, la distance du zoom est fixe, il faudra donc s'en contenter, même si le logiciel de l'iPhone fait un bon travail de nettoyage du zoom numérique.

En ce qui concerne la qualité des photos que l'iPhone 13 Pro Max est capable de produire au quotidien, il y a une amélioration claire et évidente par rapport au modèle de 2020.

(Image credit: TechRadar)

Ce sont dans le traitement des images que les améliorations ont été apportées - sur certains clichés, le sujet était plus clair et plus lumineux en présence d'un important contre-jour (ce qui est délicat à gérer sur un appareil photo pour smartphone), tandis que sur d'autres, il était clair que le 13 Pro Max avait décidé d'assombrir la photo afin de préserver plus de détails.

C’est utile pour éviter la surexposition et permet d'obtenir des photos plus attrayantes dans l'ensemble. Bien que les améliorations ne soient pas énormes par rapport au 12 Pro Max ou même au 11 Pro Max, elles sont notables et bienvenues.

Image 1 of 9 (Image credit: TechRadar ) Image 1 of 9 (Image credit: TechRadar ) Image 1 of 9 (Image credit: TechRadar ) Image 1 of 9 (Image credit: TechRadar ) Image 1 of 9 (Image credit: TechRadar ) Image 1 of 9 (Image credit: TechRadar ) Image 1 of 9 (Image credit: TechRadar ) Image 1 of 9 (Image credit: TechRadar ) Image 1 of 9 (Image credit: TechRadar ) Image 1 of 9

Macrophotographie

L'un des principaux changements apportés à la configuration de l'appareil photo de l'iPhone 13 Pro Max prend la forme du nouveau mode macrophotographie, qui s'active instantanément lorsque vous rapprochez le téléphone d'un sujet. C'est un saut assez brutal, mais soudain, le flou devient clair, et vous pouvez prendre de belles photos.

En fait, seule l'ombre du téléphone qui est appliqué sur certains aspects, en raison de la proximité de l'appareil photo, pose problème. Nous avons pris des clichés époustouflants, et nous aurions pu jouer avec le mode macro pendant des heures, car toutes sortes de sujets ont un aspect fascinant lorsqu'ils sont vus de très près.

Image 1 of 8 (Image credit: TechRadar ) Image 1 of 8 (Image credit: TechRadar ) Image 1 of 8 (Image credit: TechRadar ) Image 1 of 8 (Image credit: TechRadar ) Image 1 of 8 (Image credit: TechRadar ) Image 1 of 8 (Image credit: TechRadar ) Image 1 of 8 (Image credit: TechRadar ) Image 1 of 8 (Image credit: TechRadar ) Image 1 of 8

Faible luminosité et mode nuit

Apple a amélioré les trois capteurs de la caméra arrière de l'iPhone 13 Pro Max pour les rendre plus efficaces en basse lumière, et les résultats sont assez spectaculaires.

Tout d'abord, les photos prises en faible luminosité (sans utiliser la méthode d'exposition longue et d'immobilisation du mode Nuit) sont généralement beaucoup plus lumineuses. Toutes les photos que nous avons prises étaient claires, nettes et lumineuses, et bien qu'il y ait une certaine quantité de grain dans les images, nous avons certainement obtenu les meilleures photos en basse lumière que nous ayons vues sur un iPhone.

Cela est dû en partie au nouveau capteur, mais aussi à l'utilisation de la fonction LiDAR (qui utilise des lasers pour repérer les surfaces) ainsi qu'à l'excellente stabilisation embarquée. L’autofocus était superbe et permettait parfois d'obtenir des photos qui semblaient plus lumineuses que le sujet en réalité, sans perdre en définition pour garder l'obturateur ouvert plus longtemps.

Cette photo est en fait plus lumineuse qu'elle n'a été perçue par l'œil humain. (Image credit: TechRadar)

Une singularité intéressante de la configuration multi-capteurs du nouveau téléphone : en cas de faible luminosité, l'iPhone 13 Pro Max lorsqu'il utilise le téléobjectif et au lieu d'utiliser le capteur optique, passe par défaut à la caméra principale large et recadre numériquement.

Ce n'est pas un gros problème, car la qualité de l'image est toujours traitée à un niveau décent, mais il est ennuyeux que cela ne soit pas mis en évidence dans le processus, et Apple fait cela depuis des années maintenant.

L'autre amélioration apportée par le nouveau capteur, plus sensible, est que le mode Nuit ne s'active pas aussi souvent. Alors que les résultats du mode Nuit peuvent être incroyables (voir les exemples ci-dessous), il est ennuyeux de devoir tenir le téléphone immobile pendant une seconde ou deux lorsque vous voulez simplement prendre une photo rapide le soir. Le nouveau capteur élimine souvent ce besoin.

Styles photographiques

Nous avons été surpris lorsqu'Apple a présenté les Styles photographiques comme une Grande Nouvelle Fonctionnalité (™) sur la gamme iPhone 13. Bien qu'il y ait cinq réglages préprogrammés (standard, contraste riche, vibrant, chaud et froid) pour rendre l'image plus vivante ou modifier la température de couleur, nous ne voyions pas en quoi cela était vraiment différent d'un filtre.

Au niveau du traitement logiciel, c'est que la couleur et le contraste de la photo sont modifiés au moment où vous la prenez, contrairement au filtre qui applique les effets après la prise du cliché.

Image 1 of 5 Photo originale (Image credit: TechRadar ) Image 1 of 5 Contraste riche (Image credit: TechRadar ) Image 1 of 5 Mode Vif (Image credit: TechRadar ) Image 1 of 5 Chaud (Image credit: TechRadar ) Image 1 of 5 Cool (Image credit: TechRadar ) Image 1 of 5

Cela ressemble plus aux options de style de photo sur les reflex numériques et les appareils photo sans miroir qu'à un filtre Instagram, et, bien que nous ne l'ayons pas vraiment utilisé à ce point, il ajoute une autre nouvelle fonctionnalité qui vaut le coup d’œil.

Cela veut dire que vous pouvez choisir de prendre des photos avec un contraste plus riche à chaque fois si c'est votre style, ou prendre un ensemble de photos un peu moins chaudes si c'est ce que vous souhaitez.

Mode Cinématique

L'autre nouvelle fonctionnalité d'Apple est le mode cinématique, où la crémaillère de mise au point " (comme dans quelle partie du plan dans un film est nette) changera automatiquement en fonction de l'endroit où la mise au point du spectateur devrait être.

Cela signifie que si le protagoniste de votre film regarde quelqu'un d'autre et arrête de parler, la mise au point se déplacera vers lui et estompera le locuteur d'origine - cela donne certainement un aspect dynamique et plus cinématographique. Vous pouvez même modifier la mise au point après la prise de vue en post production directement sur téléphone, si une personne qui parle n'a pas l'air aussi nette que vous le souhaitez.

On pourrait penser qu'il s'agit d'un mode conçu pour les professionnels afin qu'ils n'aient pas à se préoccuper de la mise au point lors de la réalisation de vidéos. Mais étant donné qu'il apparaît également sur les iPhone 13 et 13 mini, plus abordables, ainsi que sur le 13 Pro, il est clair qu'il ne s'agit pas d'une fonction exclusivement réservée aux vidéastes confirmés, et que l'utilisateur lambda peut s'en servir.

Bien qu'il s'agisse d'un outil amusant, il semble étrange qu'Apple en ait fait tout un plat. Oui, on peut imaginer que cela donnera des vidéos sympas si vous voulez filmer vos amis en pleine discussion ou lorsque tout le monde est en train de s'amuser lors d'une fête, mais c'est plutôt rare pour des vidéos à domicile.

On a plutôt l'impression qu'il faut se souvenir d'utiliser le mode Cinématique lorsque les conditions sont idéales, et que le centre d'intérêt de votre film change constamment. Nous ne sommes pas sûrs que la plupart des gens fassent souvent de " vrais " films à la maison, plutôt que de capturer une vidéo de leur chien faisant un saut périlleux arrière pour une friandise.

Mode Portrait

Une autre amélioration apportée par Apple consiste, une fois de plus, à affiner le mode Portrait, qui permet d'estomper l'arrière-plan, à la fois sur les caméras avant et arrière.

L'appareil photo TrueDepth orienté vers l'avant peut prendre des selfies vraiment époustouflants (enfin, cela dépend du sujet, bien sûr...) et les photos avec arrière-plan flou sont vraiment excellents.

Ce sont les éléments fondamentaux des photos en mode Portrait qui ont été améliorés : l'éclairage est plus naturel et les effets de profondeur de champ ou de " bokeh " ont été améliorés afin que les éléments qui devraient être mis au point le soient - les bords de la tête d'une personne par exemple (et même ses cheveux perdus).

Image 1 of 5 (Image credit: TechRadar ) Image 1 of 5 (Image credit: TechRadar ) Image 1 of 5 (Image credit: TechRadar ) Image 1 of 5 (Image credit: TechRadar ) Image 1 of 5 (Image credit: TechRadar ) Image 1 of 5

Vous pouvez même utiliser le mode Portrait pour capturer des objets stationnaires qui ne sont ni humains ni animaux - le fait de pouvoir donner une grande profondeur de champ à un sentier ou à une forêt permet de réaliser de superbes photos lorsque vous êtes en déplacement.

Nous sommes un peu tristes que le mode Portrait ne fonctionne qu'avec un zoom 1x ou 3x - sur le 11 Pro Max, le zoom 2x était la longueur parfaite pour capturer un sujet, et nous avons trouvé que nous devions constamment déplacer l'appareil photo en avant et en arrière pour obtenir la bonne distance avec le 13 Pro Max. Avec le 12 Pro Max, nous sommes passés à un zoom 2,5x, mais maintenant nous sommes allés encore plus loin.

ProRAW

(Image credit: TechRadar)

ProRAW est de retour sur l'iPhone 13 Pro Max (et il est maintenant disponible sur l'iPhone 13 Pro également).

Explications : la plupart des téléphones prennent des photos au format JPEG, avec des images traitées au sein de l'appareil pour modifier des éléments tels que la couleur et le contraste. La plupart du temps, le traitement logiciel est performant. Cependant, les images sont également compressées et une grande partie des données de l'image sont supprimées, ce qui laisse moins de possibilités créatives en post production.

La plupart des objectifs modernes vous permettent également de prendre des photos en mode brut, ce qui permet de capturer des fichiers d'image non traités et non compressés (mais très volumineux), ce qui vous laisse une grande marge de manœuvre pour affiner l'exposition, la couleur, le contraste, etc…

ProRAW vous offre le meilleur des deux formats, en permettant à l'utilisateur d'obtenir un cliché amélioré et prêt à l'emploi grâce à l'intelligence du processeur d'image A15 d'Apple, mais en conservant toutes les informations pour vous permettre de modifier la photo par la suite si vous le souhaitez. Les résultats s’y prêtent facilement dans un programme tel que LightRoom, et nous avons vraiment apprécié la possibilité d'augmenter ou de réduire les ombres et d'obtenir des effets supplémentaires en modifiant l'exposition et la netteté.

Une photo ProRAW prise et éditée sur l'iPhone lui-même à partir de l'application d'édition intégrée. (Image credit: TechRadar)

C'est vraiment le genre de choses que l'on attend d'un téléphone "Pro", et c'est une fonction qu'il est très agréable d'explorer.

En parlant de modes professionnels que les vidéastes voudront utiliser, il y a aussi la prise en charge de ProRes, un format de compression vidéo de haute qualité avec perte qu'Apple a créé pour permettre aux créatifs de gérer des vidéos jusqu'en 8K, et qui est régulièrement utilisé dans le secteur.

La prise en charge de ce format sur un iPhone sera utile à ceux qui veulent tourner des publicités ou des vidéos haut de gamme et envoyer les résultats montés sur le terrain - ce n'est pas quelque chose que la plupart d'entre nous feront régulièrement, mais ces ajouts montrent qu'Apple veut faire comprendre que la gamme iPhone 13 Pro est un cran au-dessus des modèles "de base".

iOS 15

(Image credit: TechRadar)

Apple fait des déclarations audacieuses au sujet de l'iPhone 13 Pro Max, le vendant comme l'un des smartphones les plus puissants du moment - et ces déclarations semblent assez justifiées d'après nos tests.

Alors que les chiffres que nous avons vus dans notre benchmarking mettent Apple clairement au-dessus (et nous y reviendrons dans une minute), ce qui compte, ce sont les performances dans le monde réel. Le "problème" est que les smartphones sont déjà plus que suffisamment puissants pour gérer la plupart des tâches que vous voulez effectuer. Le fait que le 13 Pro Max soit rapide comme l'éclair pour passer d'une application à l'autre n'est pas une surprise.

Lorsqu'il s'agit de chiffres bruts, les résultats parlent d'eux-mêmes : ce téléphone est deux fois plus rapide (presque) pour transcoder une vidéo Adobe de 4K à 1080p) que le 11 Pro Max, et une seconde plus rapide que le 12 Pro Max de l'année dernière. Les affirmations d'Apple selon lesquelles le nouveau chipset A15 alimente plus efficacement les composants du smartphone tiennent vraiment la route.

Mais nous avons été surpris de voir que certains jeux à forte puissance, comme Grid Autosport, ne se chargeaient pas tellement plus vite - les niveaux élevés de détails et de fidélité graphique du jeu signifient qu'il va prendre quelques secondes pour se charger sur n'importe quel appareil, mais nous nous attendions à ce qu'il soit beaucoup plus rapide sur l'iPhone 13 Pro Max par rapport à un téléphone d'il y a deux ans.

(Image credit: TechRadar)

On chipote, car il ne fait aucun doute que lorsqu'il s'agit d'éditer des photos, de sauvegarder des vidéos et d'effectuer des tâches lourdes, l'iPhone 13 Pro Max est très compétent. En fait, il n'est surpassé que par la gamme iPad Pro dans nos tests - qui est un appareil beaucoup plus cher, et sans doute plus susceptible d'être choisi par ceux qui recherchent un appareil très puissant.

Examinons rapidement ces benchmarks : l'iPhone 13 Pro Max a obtenu de bien meilleurs résultats en termes de framerate, de capacité multi-core et de vitesse de transcodage vidéo par rapport au Samsung Galaxy S21 Ultra. C’est presque deux fois plus rapide dans certains cas.

Cependant, en gardant à l'esprit ce que nous avons dit plus haut sur l'utilisation dans le monde réel, les deux téléphones fonctionnent très bien. Mais dans le cas où vous êtes un créatif à la recherche d'un téléphone qui peut vous permet d’enregistrer des vidéos de haute qualité ou à travailler sur des tâches à haute puissance, c'est l’appareil qu’il vous faut.

La mise à niveau iOS 15 arrive sur la plupart des iPhones, donc les nouvelles fonctionnalités ne sont pas propres au 13 Pro Max.

Cela dit, il y a quelques améliorations que vous pouvez attendre avec impatience : la nouvelle application Météo est énormément améliorée, avec un suivi de localisation plus précis et des animations améliorées. On peut aussi observer les cartes radar pour visualiser la chaleur et le type de précipitations.

(Image credit: TechRadar)

Apple a aussi beaucoup mis en avant le Mode Concentration, qui vous permet de désactiver certaines distractions lorsque vous en avez besoin. Cela semble être un outil intéressant sur le papier, mais lors de nos essais, nous n'en avons pas vraiment tiré profit. Peut-être est-ce un élément qui doit être perfectionné dans le temps, vous permettant de déterminer ce que vous voulez précisément avoir et dans quelles situations. Nous avons constaté que nous annulions constamment les paramètres.

Peut-être avons-nous simplement besoin de plus de discipline, mais il serait agréable de voir apparaître quelques modes par défaut supplémentaires, ou des tutoriels davantage approfondis pour optimiser l’utilisation de cette fonctionnalité.

(Image credit: TechRadar)

Un autre changement qui mérite d'être pointé concerne les notifications. Il permet de pouvoir regrouper les mises à jour moins importantes et de ne les voir que le matin et l'après-midi. Nous avons tout de suite constaté que la plupart d'entre elles ne nous intéressaient pas et que nous pouvions les désactiver dans le menu.

Nous apprécions également les nouvelles "cartes" utilisées pour afficher les images dans les messages - c'est un détail, mais il est amusant de les faire défiler.

Faut-il acheter l'iPhone 13 Pro Max?

(Image credit: TechRadar)

Achetez-le si...

Vous voulez un iPhone avec une grande autonomie

Pour faire simple, Apple a enfin créé un smartphone doté d'une autonomie décente. Vous pouvez soit vous sentir agacé que cela ait pris autant de temps - et cela a pris beaucoup trop de temps à notre avis - soit être heureux de pouvoir régulièrement oublier de charger votre iPhone pendant la nuit sans avoir à vous inquiéter.

Vous avez besoin de puissance

Les performances du chipset A15 sont assez incroyables - même si seulement une partie des utilisateurs en profiteront pleinement. Si vous jouez à des titres gourmands en ressources graphiques, ou un créatif qui aime pouvoir filmer de belles images en ayant toute une panoplie de fonctionnalités améliorant l’expérience, c'est un smartphone fantastique.

Vous recherchez le meilleur photophone du moment

L'iPhone 13 Pro Max est l'un des meilleurs photophones. Il produit des images claires et nettes, avec un impressionnant mode macro automatique, et une interface simple qui offre encore de nombreux moyens d'améliorer vos clichés.

Ne l'achetez pas si...

Vous avez de petites mains

Cela peut sembler évident, mais la plupart des gens ne pourront pas le tenir d’une seule main, et il est assez facile de le faire tomber. Vous ne voulez pas d'un téléphone énorme ? Ne l’achetez pas.

Vous disposez d’un budget limité

Autant copier / coller cette phrase chaque année : vous devrez économiser énormément pour obtenir le meilleur iPhone. Heureusement, les appareils Apple moins chers et plus anciens offrent une grande partie des mêmes fonctionnalités en étant compatibles avec iOS 15.