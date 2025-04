One UI 7 débarque sur le Galaxy S25, mais pas encore pour les autres modèles

Les téléphones de la série Galaxy S25 reçoivent une petite mise à jour One UI 7

Le calendrier de sortie des autres téléphones reste incertain

Les modèles Galaxy S23 pourraient recevoir la mise à jour la semaine prochaine - ou le mois prochain

Le déploiement de One UI 7 (basée sur Android 15) par Samsung s’est révélé long et frustrant pour les utilisateurs, entre retards et bugs en série. Quelques précisions permettent enfin d’y voir plus clair sur l’arrivée effective de cette mise à jour.

D’abord, le leaker bien connu @UniverseIce indique que la "version finale complète" de One UI 7 commence à être déployée sur les Samsung Galaxy S25. Du moins en Corée du Sud pour le moment, ce qui laisse espérer une arrivée prochaine dans le reste du monde.

Les Galaxy S25 ont été lancés avec One UI 7 en janvier, mais cette dernière version "finale" semble inclure les fonctions les plus récentes, notamment une nouvelle animation de charge et une meilleure compatibilité avec les applications de lecteur multimédia.

Reste le cas de tous les autres modèles Galaxy. Officiellement, One UI 7 devait arriver sur les Galaxy S24, Galaxy Z Fold 6 et Galaxy Z Flip 6 dès le 7 avril. Mais ce processus a été mis en pause, et rien n’indique clairement qu’il ait repris. Selon plusieurs témoignages sur Reddit et les réseaux sociaux, la disponibilité de la mise à jour semble dépendre du pays.

One UI 7 disponible prochainement ?

The official One UI 7 rollout timeline for the India region‼️Repost pic.twitter.com/WqzOnmNdU6April 16, 2025

Face à l’incertitude persistante concernant la mise à jour One UI 7 sur les modèles Galaxy sortis en 2024 et 2025, rien d’étonnant à voir circuler des informations contradictoires sur l’arrivée de la version pour les modèles plus anciens, comme le Samsung Galaxy S23.

Pour les utilisateurs de Galaxy S23, un article d’Android Headlines donne un peu d’espoir : la mise à jour pourrait arriver dès la semaine prochaine. Toutefois, l’opérateur canadien à l’origine de cette fuite aurait depuis modifié son calendrier.

De son côté, en Inde, le leaker @tarunvats33 évoque une autre date : le 25 mai pour la mise à jour des Galaxy S23. D’autres smartphones et tablettes devront visiblement patienter jusqu’en juin, voire juillet.

Comme souvent avec One UI 7, les informations officielles se font rares, et les rumeurs contradictoires nombreuses – la gestion complexe des mises à jour logicielles à travers différents pays et opérateurs n’arrange rien. Une fois de plus, les propriétaires de Galaxy doivent faire preuve de patience… et actualiser régulièrement l’écran des mises à jour Android.