Une image fuitée révèle à quel point l’iPhone 17 Air pourrait être plus fin que l’iPhone 17 Pro

Voici une nouvelle fuite concernant l'iPhone 17 Air

Il pourrait être nettement plus fin que l'iPhone 17 Pro Max

Quatre iPhone sont attendus en septembre

Si le compte à rebours a commencé, il reste environ 150 jours avant le lancement de la gamme iPhone 17. Une nouvelle image dévoilée montre deux maquettes factices et permet de comparer l’épaisseur de deux modèles attendus.

Les maquettes factices sont des reproductions non fonctionnelles, basées sur des schémas techniques issus de la chaîne d’approvisionnement. Le leaker bien connu @MajinBuOfficial a partagé une photo montrant côte à côte l’iPhone 17 Air et l’iPhone 17 Pro Max.

Selon les rumeurs les plus récentes, l’iPhone 17 Air devrait remplacer l’iPhone 16 Plus dans la gamme phare d’Apple. Il afficherait une épaisseur de seulement 5,84 mm, si les fuites se confirment.

Cette finesse est d’ailleurs très visible sur l’image. Si l’iPhone 17 Pro Max conserve la même épaisseur que le 16 Pro Max, il mesurerait 8,3 mm de profondeur, soit environ 42 % de plus que l’Air.

Voici ce qui s'annonce

iPhone 17 Air and iPhone 17 Pro Max in comparison pic.twitter.com/KrGlUXDuUYApril 5, 2025

Ces maquettes n’en révèlent pas beaucoup plus sur les nouveautés à venir, mais elles permettent une comparaison visuelle intéressante. D’autres fuites similaires ont déjà donné un aperçu du design de la gamme iPhone prévue pour 2025.

En plus des deux modèles montrés ici, on peut s’attendre à retrouver un iPhone 17 standard et un iPhone 17 Pro. Les versions Pro et Pro Max devraient par ailleurs bénéficier d’une hausse de la mémoire RAM, entre autres évolutions.

Dans un commentaire sous la publication originale, l’analyste Ross Young a confirmé sa prédiction : l’iPhone 17 Air serait doté d’un écran de 6,55 pouces et embarquerait les fonctionnalités habituelles de la marque, comme le MagSafe.

Si Apple suit son calendrier habituel, l’ensemble de cette nouvelle gamme devrait être présenté en septembre. D’ici là, la conférence annuelle des développeurs (WWDC) prévue en juin devrait lever le voile sur iOS 19.