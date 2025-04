Votre PC Windows 11 plante depuis la dernière mise à jour ? Microsoft confirme un bug critique

Microsoft a confirmé que la version 24H2 de Windows 11 souffre de plantages critiques avec écran bleu (BSOD), provoqués par les dernières mises à jour du système. Un correctif a été publié dans l’urgence.

Les utilisateurs ayant installé la mise à jour d’avril de Windows 11 24H2 – ou celle de mars, voire la mise à jour facultative de fin mars (qui préfigurait celle d’avril) – peuvent rencontrer ces blocages soudains, accompagnés d’un message d’erreur mentionnant un "Secure Kernel Error".

D’après Windows Latest, un autre message d’erreur peut également s’afficher : "Critical Process Died". Quelle que soit la forme prise par l’erreur, l’ordinateur se fige totalement et doit être redémarré pour redevenir fonctionnel.

You may like