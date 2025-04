Windows 11 : la fonction Recall bientôt sur les PC Copilot+… mais la question de la vie privée reste entière

Recall entre dans sa phase finale de test

Cela signifie qu’un déploiement sur tous les PC Copilot+ pourrait avoir lieu prochainement

Toutefois, ce lancement se fera probablement de manière progressive

Ceux qui se demandaient ce qu’était devenu Recall, la fonction controversée de Windows 11, disparue quelque part dans les phases de test, peuvent s’attendre à un retour imminent : Microsoft semble prêt à lancer cette fonctionnalité de recherche dopée à l’IA dans un avenir proche.

The Verge a indiqué que Microsoft venait de publier une nouvelle version de test (26100.3902) dans le canal Release Preview. Celle-ci intègre Recall ainsi qu’une autre fonctionnalité associée, Click to Do (des suggestions intelligentes basées sur le contexte).

Windows 11 comporte quatre canaux de test principaux. Release Preview est le dernier avant la version finale du système – comme son nom l’indique, il s’agit de l’étape précédant la sortie publique.

En résumé, Recall et Click to Do pourraient bientôt être proposés à tous les utilisateurs disposant d’un PC Copilot+ – ces fonctions reposent sur l’unité de traitement neuronal (NPU), exigée sur ces machines.

Lors de son lancement, Recall ne sera optimisé que pour un nombre limité de langues : l’anglais, le chinois simplifié, le français, l’allemand, le japonais et l’espagnol.

Pour rappel – bien que difficile à oublier vu les nombreuses polémiques depuis son annonce en 2023 –, Recall utilise l’intelligence artificielle et des captures d’écran régulières de l’activité de l’utilisateur afin de permettre une recherche poussée en langage naturel. Comme des requêtes du type : "Retrouver le document où figurait ma liste pour les vacances à l’étranger."

Si cette fonctionnalité s’annonce très pratique, elle a également suscité de nombreuses inquiétudes en matière de vie privée et de sécurité. Microsoft a donc renforcé ces aspects, notamment en ajoutant l’authentification par Windows Hello pour s’assurer que la personne devant le PC Copilot+ est bien l’utilisateur autorisé.

(Image credit: Microsoft)

Analyse : Un moment charnière pour les PC Copilot

Une excellente nouvelle pour celles et ceux qui attendaient Recall, et un sujet d’intérêt pour celles et ceux qui n’y sont pas encore sensibles mais souhaitent observer ses usages concrets.

Il s’agit de la pierre angulaire des fonctionnalités IA de Microsoft sur les PC Copilot+. Cette nouveauté sera donc scrutée de près, aussi bien par les utilisateurs que par les experts en cybersécurité et les hackers (éthiques ou non).

Microsoft risque d’être sur ses gardes. La réaction du public et la solidité de Recall face aux risques de sécurité, lors d’un déploiement massif, sont des points de vigilance évidents – même s’il faudra patienter un peu avant ce lancement à grande échelle.

Recall conservera probablement l’étiquette de fonctionnalité « en préversion » au moment de sa sortie sur les appareils Copilot+ avec la version finale de Windows 11. Le lancement sera limité dans un premier temps.

Même dans cette phase actuelle de test, Microsoft précise que le déploiement se fera progressivement. Il est donc possible que tous les testeurs ne voient pas la fonctionnalité apparaître immédiatement. La vitesse du déploiement dans le canal Release Preview dépendra des résultats obtenus lors de cette ultime phase.

Dans les notes de bas de page du billet de blog lié à cette version de test, Microsoft indique que Recall sera disponible « début 2025 dans la plupart des marchés ». Une précision un peu étrange, étant donné que ce calendrier est déjà dépassé – nous sommes désormais en avril, donc au deuxième trimestre.

Microsoft précise également que Recall ne sera pas lancé en Europe en début d’année. La fonction sera « déployée dans l’Espace économique européen plus tard cette année ». Une décision sans doute liée aux réglementations sur les données personnelles, qui ont déjà entraîné le gel de plusieurs fonctionnalités dans la région.