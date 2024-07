Windows 11 n'a jamais été aussi populaire - mais que signifie vraiment cette nouvelle vague d'installations ?

Windows 11 est sur le point de fêter les trois ans de son lancement, et le système d'exploitation a apparemment atteint un niveau record pour les utilisateurs - près de 30 % de tous les PC Windows fonctionnent aujourd'hui sous Windows 11, du moins d'après une société d'analyse.

Cela peut sembler peu - franchement, ce n'est pas le cas - mais c'est au moins une nette amélioration par rapport à la période récente, où l'adoption de Windows 11 a en fait légèrement baissé, et c'est certainement un signe positif par rapport à l'accueil froid que le système d'exploitation a reçu au départ.

Neowin souligne que le dernier rapport mensuel de Statcounter montre que Windows 11 détient 29,7 % des parts de marché, Windows 10 bénéficiant toujours d'une large majorité de 66,1 %.

Normalement, lorsqu'un nouveau système d'exploitation est lancé, il est largement adopté. Toutefois, si nous célébrons un record de 30 % près de trois ans après sa sortie, cela n'indique pas vraiment que Windows 11 est accueilli à bras ouverts, malgré tous ses avantages supplémentaires et ses fonctions d'intelligence artificielle, qui sont continuellement ajoutés.

D'où la question suivante : Pourquoi tant de personnes hésitent-elles à passer à Windows 11 ? Tout d'abord, la configuration requise plus exigeante, qui exclut les anciens processeurs et les machines dépourvues de TPM, constitue un obstacle de taille à l'adoption pour certains PC.

(Image credit: Microsoft)

En outre, depuis son lancement, Windows 11 a subi plus que sa part de mauvaises mises à jour et de bogues. De plus, le système d'exploitation se transforme peu à peu en un conduit pour les publicités auxquelles vous ne pouvez pas échapper dans certains cas. De plus, il n'y a pas beaucoup de différence entre Windows 10 et Windows 11 pour les personnes qui ne sont pas vraiment intéressées par l'IA ou Copilot (et Copilot est dans Windows 10 de toute façon, même si toutes les fonctionnalités d'IA de Microsoft ne le sont pas).

Cette petite victoire de Windows 11 - qui représente une hausse mensuelle d'un peu plus de 2 % dans les chiffres de Statcounter - pourrait-elle être simplement due à l'achat de nouvelles machines ? Il est difficile de trouver un PC de bureau ou un ordinateur portable Windows neuf qui ne fonctionne pas sous Windows 11, et la mise à jour de votre système n'en vaut pas la peine pour beaucoup (ou n'est peut-être même pas possible). D'autant plus que Windows 10 n'est pas loin de sa fin de vie (octobre 2025).

Recevez quotidiennement des informations, de l'inspiration et des offres dans votre boîte de réception Inscrivez-vous pour recevoir les dernières nouvelles, les critiques, les opinions, les meilleures offres technologiques et bien plus encore. Contactez-moi avec des nouvelles et des offres d'autres marques Future Recevez des e-mails de notre part au nom de nos partenaires ou sponsors de confiance

Il se peut que nous devions attendre le lancement de Windows 12 et espérer qu'il représente une amélioration suffisamment importante pour que les utilisateurs de Windows 10 sautent le pas et abandonnent Windows 11 - bien que, là encore, les exigences du système soient susceptibles de constituer un obstacle insurmontable pour certains PC plus anciens.