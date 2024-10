Windows 11 : la mise à jour 24H2 bloque Internet

La tant attendue mise à jour majeure de Windows 11 (version 24H2) était censée apporter de nouvelles fonctionnalités attrayantes et des mises à jour de sécurité, mais elle semble aussi causer bien des maux de tête à de nombreux utilisateurs. Certains se plaignent même que leur connexion internet ne fonctionne plus après l’installation de cette mise à jour.

En effet, en plus des problèmes comme les redoutés écrans bleus de la mort, un bug qui fait disparaître le curseur de la souris, et pire encore, qui remplit le disque dur avec des fichiers impossibles à supprimer, la version 24H2 pourrait également impacter la connexion internet après l’installation. Selon Windows Report, qui a relayé l’information, un post sur le forum communautaire de Microsoft décrit un utilisateur rencontrant ce problème sur plusieurs appareils.

Même lorsqu’ils arrivaient à se connecter, certains appareils n’avaient toujours pas accès à internet, qu’ils soient connectés en Wi-Fi ou par câble. Pour ajouter à la confusion, l’utilisateur a mentionné avoir vu des adresses IP étranges commençant par "169...", alors qu'elles commencent habituellement par "192", indiquant ainsi qu’aucune connexion réseau n’était établie.

En gros, il semblerait que ces PC « pensent » être connectés alors qu’ils ne le sont pas réellement. L’auteur du post explique qu’il a même tenté de mettre à jour et de modifier des logiciels susceptibles d’affecter la connectivité internet, comme les pilotes, le firmware, et en réinitialisant les paramètres réseau, sans succès. Plusieurs personnes ont fait écho aux plaintes de ce premier utilisateur, et désormais, PCWorld rapporte que ce problème affecte à la fois des ordinateurs personnels et des PC sous Windows 11 connectés à des serveurs.

Il semblerait que pour de nombreux utilisateurs, ce problème ait été déclenché par la mise à jour, puisque leur connexion fonctionnait normalement avant de l’installer.

Microsoft, bougez-vous !

La situation ne semble pas très favorable pour l’instant, mais la bonne nouvelle est qu’il existe une solution temporaire en attendant que Microsoft publie une mise à jour pour corriger le problème. Si votre connexion internet est hors service après l’installation de cette mise à jour, vous devrez la désinstaller en revenant à la version précédente de Windows 11 que vous aviez installée.

Cette solution semble avoir permis à la plupart des utilisateurs de résoudre le problème et de retrouver leur connexion internet. PCWorld recommande de consulter le post sur le forum communautaire pour voir si votre expérience correspond à celle des autres, et de suivre les conseils pour savoir comment revenir à une version antérieure de Windows en cas de mise à jour problématique.

Cette recommandation est répétée parce que la solution n’est pas infaillible. Il faudra donc décider vous-même si vous souhaitez revenir en arrière. Apparemment, cette solution n’a pas fonctionné pour certains appareils, et il pourrait être utile d’explorer davantage les solutions qui ont fonctionné pour d’autres sur le forum si vous êtes toujours affecté.

Il est probable que Microsoft reconnaisse ce problème sous peu, et espérons qu’une mise à jour viendra rapidement le résoudre – d’autant plus que la version 24H2 de Windows 11 est censée être une mise à jour majeure et enthousiasmante, qui incitera à l’adoption, mais des problèmes aussi gênants et frustrants n’aideront certainement pas.