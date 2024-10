ChatGPT gratuit chez Apple avec bonus d'Intelligence Visuelle imminent

L'intégration de ChatGPT dans Apple Intelligence et la fonctionnalité exclusive de l'iPhone 16, Intelligence Visuelle, pourraient arriver plus tôt que prévu avec iOS 18.2.

Bien que Mark Gurman, généralement bien informé, ait déjà suggéré que l'intégration de ChatGPT arriverait avec iOS 18.2, nous n'avions pas d'information précise sur l'arrivée de l'Intelligence Visuelle, au-delà de la promesse d'Apple pour « plus tard cette année ». Ces nouvelles informations, découvertes par Aaron Perris sur X, montrent des références à « Siri avec ChatGPT » et « Intelligence Visuelle » dans le code d’Apple.

L'intégration de ChatGPT permettra d'accéder au chatbot via Siri sur les modèles les plus récents des meilleurs iPhones, tandis que l'Intelligence Visuelle exploitera pleinement le Contrôle de la Caméra de l’iPhone 16 et de l’iPhone 16 Pro, offrant la possibilité de capturer des images et d'obtenir des résultats de recherche grâce à l'IA. En résumé, cela pourrait être vu comme une alternative à Google Lens, version Apple.

D’après ces informations, il est prévu que ces deux améliorations gratuites d’Apple Intelligence arrivent avec iOS 18.2, dont la version bêta devrait être disponible prochainement. Cela survient à un moment clé pour les utilisateurs d'Apple, à l'approche du 28 octobre, date de la sortie présumée d'iOS 18.1 et de la fuite liée à Apple Intelligence.





Just found new references to "Siri with ChatGPT" on Apple's backend. Looks likely that it will come in iOS 18.2, as predicted. pic.twitter.com/U6qkhSVy9kOctober 13, 2024

Intégration de ChatGPT dans Apple Intelligence

Le nouveau design de Siri dans iOS 18.1 activé sur un iPhone 16 Pro Max (Image credit: Future / Apple)

ChatGPT est l'outil d'intelligence artificielle le plus populaire au monde, et l'intégrer dans Siri représente une avancée majeure pour l’iPhone. La grande mise à jour Apple Intelligence de Siri n'arrivera pas avant 2025, mais l’intégration de ChatGPT constitue une belle transition en attendant. Il sera possible de demander à Siri de contacter les serveurs de ChatGPT pour créer des menus, résumer des articles, voire écrire du code.

L’autre fonctionnalité, l'Intelligence Visuelle, est une exclusivité de l'iPhone 16 et permet d'utiliser l'IA d'Apple pour rechercher tout ce que l'on peut observer. Il suffira de prendre une photo avec le Contrôle de la Caméra, un nouveau bouton latéral, et Apple Intelligence fournira des informations sur ce que l’on regarde. Envie de connaître les horaires d'ouverture d'un restaurant ? C’est possible ! Identifier la race d’un chien ? Ça aussi !

Bien que ces nouvelles informations ne confirment pas encore totalement l'inclusion de l'Intelligence Visuelle et de l'intégration de ChatGPT dans iOS 18.2, cela semble très probable. Si vous avez lu notre critique de l'iPhone 16 et attendez avec impatience l'Intelligence Visuelle, vous pourriez être servi plus tôt que prévu.