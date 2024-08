Apple pourrait facturer mensuellement l'accès à Apple Intelligence

Avec sa refonte de Siri, ses capacités de génération d'images et ses outils d'édition de photos, Apple Intelligence - la prochaine suite de fonctions d'IA d'Apple - pourrait être plus intéressante qu'iOS 18 lui-même, mais selon un rapport, elle pourrait également être assez coûteuse.

Selon Neil Shah, associé chez Counterpoint Research, qui s'est exprimé sur CNBC, Apple Intelligence ne sera probablement pas une offre gratuite, et Apple facturera 10 à 20 dollars (environ 9 à 18 €) pour certaines des fonctionnalités les plus avancées d'Apple Intelligence.

M. Shah n'a pas précisé quelles fonctionnalités seraient payantes et lesquelles seraient gratuites, mais nous pouvons imaginer que la version améliorée de Siri ou l'intégration de ChatGPT seraient payantes.

Il a ajouté que si Apple fait payer, la société pourrait regrouper ses fonctionnalités Apple Intelligence dans un niveau Apple One, ce qui permettrait d'obtenir d'autres choses en contrepartie, comme le stockage iCloud et éventuellement des abonnements à des services tels qu'Apple TV Plus et Apple Music.

L'IA coûte également de l'argent ailleurs

(Image credit: Google)

Il s'agirait d'une offre groupée similaire à celle que Google propose avec son plan Google One AI Premium, qui donne accès à son service Gemini Advanced AI, ainsi qu'au stockage cloud et à Fitbit Premium.

Il y a donc un précédent pour ce type d'offre groupée, et il y a certainement un précédent pour la facturation de l'IA, OpenAI facturant le modèle ChatGPT le plus avancé.

M. Shah a également souligné que l'IA donnerait à Apple l'occasion de verrouiller davantage sa base de clients dans les produits Apple, puisqu'Apple Intelligence peut apprendre du comportement d'un utilisateur au fil du temps, devenant ainsi plus personnalisé, et vous ne seriez pas en mesure d'apporter ce modèle avec vous d'iOS à Android.

Au fur et à mesure qu'il devient plus personnalisé, vous l'utiliserez probablement davantage, vous en deviendrez plus dépendant et vous serez donc plus heureux de payer.

Bien sûr, Apple devra d'abord convaincre les gens de s'inscrire, mais il est facile d'imaginer qu'elle pourrait fournir Apple Intelligence gratuitement pendant un certain temps lors de l'achat d'un iPhone 16 ou d'autres appareils.

Tout cela n'est que pure spéculation, et nous ne connaîtrons probablement pas les plans d'Apple pour Apple Intelligence avant le lancement du service, qui n'aura probablement pas lieu avant le mois d'octobre. Avant cela, il faut s'attendre à ce que l'iPhone 16 soit lancé en septembre. TechRadar couvrira toutes ces annonces au fur et à mesure qu'elles seront faites.