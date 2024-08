Apple promet que ChatGPT arrivera sur iOS 18 "d'ici la fin de l'année"

Lors de la WWDC 2024 en juin, nous avons assisté à la démonstration d'un grand nombre de nouvelles fonctionnalités d'Apple Intelligence pour iOS 18 (et les autres logiciels d'Apple), mais elles n'ont pas encore été déployées sur les appareils. Dans le cas de l'intégration de ChatGPT, nous savons maintenant qu'elle arrivera avant la fin de l'année 2024.

Comme le rapporte MacRumors, lors d'une récente conférence téléphonique sur les résultats, le PDG d'Apple, Tim Cook, a déclaré que ChatGPT serait intégré à iOS 18, iPadOS 18 et macOS Sequoia "d'ici la fin de l'année civile". Nous nous attendons à ce qu'iOS 18 arrive sur les iPhones dans le courant du mois de septembre.

Lorsque la fonctionnalité sera opérationnelle, vous aurez la possibilité de demander à Siri de renvoyer certaines questions à ChatGPT, et elle fera également partie de la fonctionnalité d'aide à la rédaction qui peut aider à composer des messages texte, des courriels, et plus encore.

Vous pourrez également générer des images dans une variété de styles, selon Apple, le tout alimenté par le dernier modèle GPT-4o. L'accès à ChatGPT sera gratuit et vous n'aurez même pas besoin d'ouvrir un compte auprès d'OpenAI. Toutefois, si vous êtes un membre payant de ChatGPT Plus, vous pourrez connecter votre compte pour accéder à des fonctionnalités payantes supplémentaires.

Des robots d'IA pour tous

(Image credit: Apple)

Lorsque l'intégration de ChatGPT a été présentée pour la première fois, Apple a déclaré que la fonctionnalité serait disponible avant la fin de l'année - il s'agit donc d'une confirmation que le calendrier initial est toujours d'actualité. Il a été spéculé que certaines fonctionnalités d'Apple Intelligence pourraient être retardées au-delà du lancement de l'iPhone 16 et d'iOS 18.

Il semble également qu'Apple soit ouvert à l'idée d'ajouter d'autres robots d'intelligence artificielle à Siri à l'avenir - y compris, peut-être, Google Gemini. Il est également évident que les chercheurs d'Apple travaillent d'arrache-pied pour mettre Siri au même niveau que ChatGPT et Gemini.

Un nombre limité de fonctionnalités d'Apple Intelligence est déjà disponible dans la version bêta pour développeurs d'iOS 18.1, mais bien que nous ayons essayé le logiciel, il n'est pas encore adapté à une utilisation quotidienne. La plupart des gens feraient mieux d'attendre que la version stable et finale de la mise à jour soit diffusée.

Il est probable que nous en saurons plus sur l'Apple Intelligence et la date de son arrivée lors de l'événement de lancement de l'iPhone 16, qui devrait avoir lieu dans le courant du mois de septembre. Il est presque certain qu'Apple dévoilera l'Apple Watch 10 et la version finale d'iOS 18 en même temps.

