Call of Duty débarque sur Xbox Cloud Gaming la semaine prochaine

Dans un récent billet de blog, Microsoft a annoncé que Black Ops 6 sera jouable en version bêta via Xbox Cloud Gaming pour les abonnés Xbox Game Pass Ultimate dès son lancement. La mise à disposition des joueurs commencera le 25 octobre.

La firme a également révélé qu'elle étendra la prise en charge de Xbox Cloud Gaming à Call of Duty : Modern Warfare 3 et Call of Duty : Warzone pour les membres du Game Pass Ultimate, le même jour.

« C’est une première pour la franchise Call of Duty, et une grande avancée pour la communauté », a déclaré Microsoft.

« Les joueurs pourront accéder à plusieurs jeux Call of Duty via Xbox Cloud Gaming pour la première fois, et les abonnés du Game Pass Ultimate profiteront de Call of Duty dans plus d’endroits que jamais. »

Ces lieux incluent les consoles comme la Xbox Series X et la Xbox Series S, les PC, les appareils mobiles, certains téléviseurs Samsung, les Fire TV d’Amazon et les appareils Meta Quest.

« Cela ouvre encore plus de possibilités pour jouer à Black Ops 6 dès le premier jour de son lancement », a ajouté Microsoft.

L’entreprise avait déjà annoncé plus tôt cette année que Black Ops 6 serait inclus dès sa sortie dans le Xbox Game Pass, le 25 octobre.

Ce jeu devient donc le premier titre inédit de la série Call of Duty à être ajouté au service d’abonnement, suite à l’acquisition d’Activision Blizzard par Microsoft l’an dernier.

Call of Duty : Black Ops 6 sera également disponible sur PC, PS5, Xbox Series X, Xbox Series S, PS4 et Xbox One.

Dans d’autres nouvelles, Microsoft se préparerait à étendre encore Xbox Cloud Gaming en permettant aux utilisateurs de diffuser leurs propres jeux, même s’ils ne font pas partie du catalogue Xbox Game Pass. Cette mise à jour serait prévue pour novembre.