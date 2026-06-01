Modern Warfare 4 dévoile enfin ses gros changements de gameplay, et Call of Duty veut frapper plus fort que jamais

Plusieurs matchs multijoueurs du prochain Call of Duty: Modern Warfare 4 ont pu être testés, et la licence de FPS semble ne jamais avoir autant changé depuis le reboot de Modern Warfare, qui avait déjà donné une nouvelle direction à la saga en 2019.

Une fois encore, tout donne l’impression d’avoir été reconstruit de zéro, avec une multitude de systèmes inédits pensés pour améliorer les sensations visuelles, le maniement des armes et les déplacements. Les armes s’intègrent désormais de manière convaincante à l’environnement virtuel. Elles s’abaissent quand le joueur se colle à un mur et profitent de trajectoires de balles plus réalistes lors des tirs au jugé. Dans le même temps, la possibilité de conserver l’élan après une glissade, de se pencher automatiquement autour des murs ou encore de s’accrocher aux rebords ajoute un nouveau niveau de fluidité et ouvre de nombreuses façons inédites de parcourir les cartes.

Selon Joe Cecot, directeur créatif du multijoueur au sein du studio, tous ces changements ont été testés avec soin et reposent sur les retours des joueurs de Modern Warfare, sorti en 2019, et de Modern Warfare 2, sorti en 2022.

« Quand nous avons conçu Modern Warfare 2019 et Modern Warfare 2, nous avons apporté certains changements qui étaient bénéfiques pour le jeu, mais qui l’ont aussi rendu un peu moins fun et moins réactif. Nous en avons donc tiré des leçons », explique-t-il lors d’une présentation à huis clos organisée dans les bureaux du développeur Infinity Ward à Los Angeles.

« Nous nous sommes dit : “non, avec ce jeu, tout ce que vous voulez faire, nous vous laissons le faire”, mais nous veillons à ce que le résultat reste équilibré. »

Aller de l’avant

(Image credit: Activision)

L’objectif est de créer des systèmes capables de satisfaire à la fois les fans du rythme plus tactique des Modern Warfare récents, mais aussi ceux qui préfèrent l’action plus rapide et arcade des Call of Duty classiques.

« Quand nous envisageons le jeu sous un angle plus tactique, nous pensons au tir au jugé plus précis, à l’arme qui tire vraiment là où vous visez, afin que vous vous sentiez davantage connecté à elle », explique-t-il. « Je pense que cela aide les joueurs qui veulent jouer de manière plus tactique.

« Mais pour les joueurs qui veulent rester fluides et bouger, une fois lancés, nous faisons en sorte qu’ils n’aient pas l’impression d’être limités. »

Jackie Reynolds, lead game designer, semble lui aussi convaincu que Modern Warfare 4 offrira le meilleur des deux mondes aux fans. « Je pense que ce que nous avons beaucoup vu avec la franchise au fil des années, c’est que l’un de ces styles de jeu semble souvent être le meilleur », ajoute-t-il.

« Ce que nous cherchons vraiment sans relâche, que ce soit à travers les déplacements ou n’importe quel autre système, c’est de savoir si chaque style de jeu individuel est bien pris en compte. »

(Image credit: Activision)

« On ne peut pas aller beaucoup plus loin en jouant au jeu tous les jours, donc nous avons fait venir des utilisateurs plus expérimentés, des influenceurs, des pros de la Call of Duty League », révèle Cecot. « Nous avons fait venir toutes ces personnes pour jouer et donner leur avis, afin de nous assurer que nous cochons toutes les bonnes cases. »

C’est un changement majeur par rapport aux sensations offertes par les précédents jeux, mais les deux développeurs se montrent optimistes. Ils estiment que tous ces changements seront bien accueillis par la communauté et aideront le prochain titre à affirmer sa propre identité.

« Nous observons le genre, nous observons la façon dont notre jeu se joue, nous faisons venir des gens. Donc les différences que nous avons apportées sont, selon moi, toutes des changements sains », défend Cecot.

« Si vous passez de Modern Warfare 2 à notre jeu, il est beaucoup plus réactif, beaucoup plus clair.

« Les joueurs sont plus visibles, les points rouges sont de retour sur la mini-carte, le jeu est beaucoup plus compréhensible. Nous sommes profondément convaincus qu’il est sain que notre jeu soit différent au sein de la franchise, car si vous achetez le même jeu chaque année, ce n’est pas sain. Nous voulons donc nous assurer que les changements apportés à notre jeu restent fidèles à ce que Modern Warfare devrait être selon nous, et que nous faisons les bons choix pour lui donner une identité suffisamment unique et différente. »

Tout cela semble très prometteur, et cette courte prise en main s’est révélée convaincante. Reste désormais à voir ce qu’en penseront les autres fans lorsque Call of Duty: Modern Warfare 4 sortira le 23 octobre 2026 sur PC, PlayStation 5, Xbox Series X et Series S, ainsi que Nintendo Switch 2.