Activision relance officiellement Modern Warfare avec un nouvel épisode qui promet une immersion totale

Activision a révélé que le prochain Call of Duty sera un Modern Warfare

Cette annonce fait suite à plusieurs mois de rumeurs autour d’un Modern Warfare 4 en préparation

Elle s’accompagne aussi d’un message des nouveaux responsables du studio Infinity Ward

Activision a confirmé que le prochain Call of Duty sera un nouvel épisode « définitif » de la série Modern Warfare, développé par Infinity Ward.

L’annonce a été faite sur X, où le compte officiel d’Infinity Ward a publié : « Oui, nous préparons le Modern Warfare définitif », avec une courte vidéo en coulisses donnant la parole aux nouveaux responsables du studio, Mark Grigsby et Jack O’Hara.

Yes, we are making the definitive Modern Warfare.Lock in for some stories from our new studio heads 👇https://t.co/tvto6Ab9B6 pic.twitter.com/PP9SRL1UeLMay 21, 2026

Si l’on suit la logique de nommage installée par les récents jeux Modern Warfare, il semble probable que ce nouvel épisode s’intitule Modern Warfare 4.

Même si cette confirmation officielle était attendue, elle ne surprendra pas grand monde dans la communauté Call of Duty. Cette annonce fait suite à plusieurs mois de rumeurs selon lesquelles le prochain jeu serait un titre de la série Modern Warfare rebootée, avec des fuites évoquant une nouvelle histoire située en Corée.

Le message de Grigsby et O’Hara, publié peu avant, se révèle plus intéressant. Il détaille l’état d’esprit qui façonne le prochain jeu, décrit à la fois comme « viscéral » et « immersif ».

Le message poursuit : « Alors qu’un nouveau chapitre s’ouvre pour ce studio, nous nous concentrons sur ce qui nous définit : la passion, la précision, l’obsession et une détermination sans relâche à créer le meilleur divertissement de l’industrie. Notre prochain jeu est le résultat de cet état d’esprit.

« Déterminé. Audacieux. Implacable. Conçu par une équipe qui pousse chaque détail, chaque système, chaque moment à sa limite. »

Tout cela laisse clairement entrevoir une expérience plus intense et plus ancrée dans le réel, ce que les fans réclament depuis plusieurs années.

Activision a récemment confirmé que ce prochain épisode ne sortirait pas sur PlayStation 4 et devrait sans doute faire aussi l’impasse sur Xbox One, ce qui laisse penser que d’importantes avancées technologiques sont en préparation.

Il faudra attendre pour voir ce qu’Infinity Ward prépare réellement, mais pour l’instant, le projet semble en tout cas prometteur.