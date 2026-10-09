Apple annonce un événement « Welcome home » le 13 octobre : voici les 4 nouveautés attendues

Apple a publié un teaser pour son événement « Welcome home » du 13 octobre

Un lancement consacré à de nouveaux produits pour la maison connectée était déjà évoqué pour ce mois-ci

Les rumeurs suggèrent notamment l’arrivée d’un nouveau contrôleur domestique surnommé « HomePad »

Apple n’en a visiblement pas terminé avec ses lancements d’octobre après l’iPhone Duo. Le géant de Cupertino vient d’annoncer un nouvel événement prévu le 13 octobre, accompagné d’un slogan particulièrement évocateur : « Welcome home ».

Pour les utilisateurs de l’écosystème Apple Maison et HomeKit, le choix des mots a de quoi attirer l’attention. Le teaser du 13 octobre 2026 adopte une ambiance chaleureuse et semble surtout préparer le terrain pour le renouvellement, attendu depuis longtemps, de plusieurs appareils domestiques d’Apple.

La vidéo montre un logo Apple brodé dans ses couleurs classiques, accompagné de la mention « Welcome home ». Tout semble donc pointer vers des produits liés à la maison.

Welcome home. October 13. https://t.co/ChelGSDOTIOctober 8, 2026

L’écosystème domestique d’Apple comprend évidemment le HomePod mini et le HomePod classique. Ces enceintes connectées servent à écouter de la musique, programmer des alarmes, gérer les appels et FaceTime ou encore utiliser Siri dans la maison.

L’Apple TV 4K fait également partie de cet ensemble. Le boîtier donne accès aux services Apple et aux principales plateformes de streaming sur un téléviseur.

Ces appareils n’ont pas connu de renouvellement matériel majeur depuis un certain temps. Plusieurs rumeurs évoquent désormais de nouvelles générations qui conserveraient globalement leur conception actuelle tout en adoptant des composants plus puissants afin d’exécuter Siri AI.

Cette montée en puissance pourrait rapprocher l’écosystème Apple des enceintes concurrentes équipées d’Amazon Alexa ou de Google Gemini et, surtout, harmoniser davantage le fonctionnement de Siri entre les différents appareils de la marque.

Un nouveau HomePod mini pourrait par exemple profiter de nouveaux coloris, mais la principale évolution serait probablement interne. Le même principe pourrait s’appliquer au HomePod et à l’Apple TV 4K.

L’autre grande interrogation concerne le fameux écran connecté d’Apple.

Le produit pourrait porter le nom de « HomePad », comme le suggèrent plusieurs fuites. Quel que soit son nom définitif, le teaser publié par Greg Joswiak, vice-président senior du marketing mondial d’Apple, renforce clairement l’hypothèse d’une présentation pendant l’événement.

Le slogan « Welcome home » pourrait annoncer une nouvelle catégorie. Le logo brodé et l’identité visuelle de la vidéo ressemblent en tout cas à une allusion assez délibérée à un nouveau produit domestique.

Selon les rumeurs, le HomePad combinerait certains éléments de l’iPad et du HomePod. Il utiliserait un écran d’environ 6 pouces monté sur une base et fonctionnerait avec un nouveau système d’exploitation.

Siri AI devrait jouer un rôle central dans son fonctionnement. Son arrivée tardive pourrait justement être liée au calendrier de la nouvelle version de l’assistant, lancée le mois dernier avec iOS 27.

L’appareil pourrait servir à contrôler les accessoires connectés, poser des questions à Siri, afficher des photos et des vidéos, passer des appels FaceTime ou encore ouvrir certaines applications.

À la manière d’un Echo Show, l’interface pourrait également s’adapter à la personne qui se trouve devant l’écran, une fonction particulièrement importante pour un appareil utilisé par plusieurs membres d’un foyer.

Un récent rapport de Bloomberg évoque en parallèle de nouveaux accessoires connectés développés avec LG, notamment un thermostat, des serrures, des capteurs et des caméras.

Il s’agirait essentiellement d’appareils fabriqués par LG mais conçus spécifiquement pour Apple Maison, avec une intégration étroite aux futurs produits de la marque.

Un renouvellement attendu depuis longtemps

(Image credit: Apple)

L’écran domestique robotisé particulièrement expressif déjà expérimenté par Apple semble probablement encore assez éloigné d’une commercialisation.

Le concept reste toutefois séduisant. Un écran connecté inspiré dans ses mouvements de la lampe Pixar apporterait une personnalité assez différente de celle des écrans intelligents actuels.

Le renouvellement paraît surtout nécessaire pour les HomePod, HomePod mini et Apple TV 4K. Ces appareils occupent déjà une place centrale dans de nombreux foyers équipés de produits Apple, mais leur matériel commence à donner l’impression d’attendre depuis longtemps une nouvelle génération.

Le concept d’un écran domestique apparaît encore plus intéressant.

L’approche d’Apple en matière de confidentialité, associée à l’intégration déjà très étroite de ses appareils, pourrait constituer un argument important face aux écrans intelligents existants.

Même une fonction aussi simple que l’affichage automatique de photos depuis Apple Photos paraît particulièrement adaptée à ce type de produit.

Une synchronisation transparente avec l’iPhone, l’Apple Watch et le Mac, accompagnée d’une reconnaissance de l’utilisateur permettant de personnaliser l’interface, pourrait également différencier fortement le HomePad.

De nombreux écrans connectés existent déjà, mais Apple possède l’occasion de proposer un appareil qui ressemble moins à un écran supplémentaire posé dans la maison qu’à une véritable extension de son écosystème.

La réponse devrait arriver rapidement : l’événement est fixé au 13 octobre 2026.