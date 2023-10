L'iPad mini pourrait être utilisé par Apple comme écran pour le HomePod

What adds even more credence to the idea is that rumors about a HomePod-plus-iPad have been appearing for more than a year now, and have come from some of the most reliable Apple tipsters in the business.

Au vu de la quantité de rumeurs et de fuites que nous avons vues à son sujet, il semble probable qu'Apple envisage de lancer un écran intelligent reposant sur l'enceinte HomePod - et cet écran pourrait bien finir par être un iPad mini.

L'équipe de 9to5Mac a fouillé dans le code de tvOS 17.2 beta, et a trouvé quelque chose de plutôt intéressant : le logiciel a été mis à jour pour ajouter la prise en charge de l'iPad mini 6 qu'Apple a lancé en 2021.

Sachant que le HomePod et le HomePod mini fonctionnent avec une version modifiée de tvOS, on peut donc supposer qu'Apple souhaite explorer l'idée de lancer un écran intelligent HomePod avec un écran de taille décente.

Ce qui ajoute encore plus de crédit à cette idée, c'est que les rumeurs concernant un HomePod-plus-iPad apparaissent depuis plus d'un an maintenant, et proviennent de certains des informateurs Apple les plus fiables du secteur.

Divers produits à l'essai pour Apple

À ce stade, il convient de rappeler que même si Apple teste l'iPad mini en tant qu'accessoire du HomePod, rien ne garantit que nous nous retrouverons avec un produit réel de ce type - les plans de l'entreprise et les conditions du marché changent tout le temps.

Ces derniers jours, nous avons également vu ce qui est apparemment un prototype de HomePod avec un petit écran intégré sur le dessus. Il est possible qu'Apple expérimente plus d'un type de produit pour le prochain écran intelligent.

Il est logique que tvOS soit le logiciel fonctionnant sur cet écran intelligent, puisqu'il est déjà utilisé sur le HomePod. Si l'on en croit les rumeurs du début de l'année, les fonctions de smart home seraient au premier plan.

Apple pourrait adopter l'approche utilisée par la tablette Pixel de Google et sa station d'accueil, et créer un écran intelligent que vous pouvez connecter à un haut-parleur ou transporter avec vous ; ou il pourrait copier l'Amazon Echo Show 10 avec un écran qui peut pivoter. L'avenir nous le dira.