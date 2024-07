L'iPhone SE 4 serait une mise à jour controversée mais puissante, attendue début 2025

Les rumeurs autour de l'iPhone SE 4 sont restées silencieuses pendant un certain temps, mais elles ont repris de plus belle avec des spéculations récentes suggérant que le successeur de l'iPhone SE 3 pourrait apporter des changements majeurs lorsqu'il arrivera au début de l'année prochaine.

Cette dernière fuite, provenant de la source généralement fiable Ice Universe sur Weibo (via MacRumors), peut être interprétée comme une bonne ou une mauvaise nouvelle, selon les attentes vis-à-vis d'un futur modèle d'iPhone SE. Elle affirme que l'iPhone SE 4 sera le premier de la série à inclure un écran OLED et qu'il bénéficiera également d'une "augmentation significative de la taille".

Le tableau des spécifications supposées pour le SE 4 indique qu'il aura un écran de 6,06 pouces, un saut considérable par rapport à l'écran de 4,7 pouces de l'actuel iPhone SE. Cela le placerait effectivement dans la catégorie de l'iPhone 16, les rumeurs suggérant qu'il serait également équipé d'une puce A18.

Ces rumeurs confirment d'autres similaires que nous avons vues il y a quelques jours de la part de Fixed Focus Digital sur Weibo, qui affirmait que le modèle le plus abordable d'Apple pourrait utiliser le même processus de fabrication du châssis arrière que l'iPhone 16. Cela pourrait signifier que le téléphone bénéficiera du même ensemble de caméras à double objectif vertical que le modèle phare d'Apple pour 2024.

Malgré les similitudes, ce qui séparera presque certainement ces deux téléphones sera leurs dates de lancement. Ce serait une énorme surprise si l'iPhone 16 n'arrivait pas en septembre, mais cette dernière fuite sur l'iPhone SE 4 suggère que le modèle arrivera plus tard, entre mars et mai 2025.

Cela correspondrait en grande partie aux lancements précédents de la série, avec l'iPhone SE 3 en mars 2022 et l'iPhone SE 2 en avril 2020. Naturellement, l'iPhone SE 4 devrait voir une augmentation de prix - passant de 429 $ à quelque part entre 499 $ et 549 $ (environs 500 euros), selon cette dernière fuite - mais peut-être pas une augmentation aussi significative qu'on pourrait l'imaginer compte tenu des améliorations.

Un changement pour la série SE ?

(Image credit: Future)

La série iPhone SE a été largement définie par ses prix bas et ses écrans plus petits. Si les rumeurs sont fondées, ce modèle de quatrième génération constituerait un changement considérable.

Recevez quotidiennement des informations, de l'inspiration et des offres dans votre boîte de réception Inscrivez-vous pour recevoir les dernières nouvelles, les critiques, les opinions, les meilleures offres technologiques et bien plus encore. Contactez-moi avec des nouvelles et des offres d'autres marques Future Recevez des e-mails de notre part au nom de nos partenaires ou sponsors de confiance

Si les rumeurs se confirment, ce modèle de quatrième génération constituerait un véritable changement. Pour certains, il supprimerait certains des principaux attraits de l'iPhone SE. Outre son petit écran, le modèle actuel est doté d'un bouton d'accueil Touch ID, une caractéristique familière pour de nombreuses personnes.

Cette fonctionnalité disparaîtrait définitivement des iPhone avec un iPhone SE 4, ce dernier bénéficiant à la place de Face ID, d'un port USB-C et même potentiellement de l'îlot dynamique des iPhone plus haut de gamme.

Avec le retrait quasi certain de l'iPhone mini, Apple ne proposerait plus de smartphone à petit écran dans sa gamme. Il s'agit d'une tendance qui dépend entièrement de la demande, mais qui rendrait la gamme d'iPhone un peu plus homogène qu'elle ne l'est aujourd'hui.

L'arrivée d'un iPhone SE 4 puissant serait sans aucun doute bien accueillie par beaucoup, surtout si l'on considère que l'existence même de la série a été remise en question à plusieurs reprises au cours des derniers mois. Et si vous pouvez résister à la tentation de passer à l'iPhone 16 en septembre, il pourrait constituer une alternative intéressante six mois plus tard.