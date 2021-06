Test de l'Amazon Echo Show 10

Avec un nouveau look plus arrondi et un écran rotatif de 10,1 pouces, le dernier Echo Show 10 se présente comme l'écran connecté le plus intuitif qu'Amazon ait conçu à ce jour. Les appels vidéo sont fluides et nets, et désormais la caméra effectue automatiquement un panoramique avec zoom pour que vous soyez toujours au centre du cadre. Mieux encore : elle peut servir de caméra de sécurité pour surveiller votre maison. En revanche, il n'y a toujours pas d'application YouTube, Alexa ne peut pas modifier les paramètres à votre place et les routines domotiques nécessitent toujours l'application compagnon.

L’Amazon Echo Show 10 en résumé

Le dernier écran connecté Amazon Echo Show 10 est sorti quatre mois après son annonce officielle, avec de vrais ajouts phares. Contrairement à tous les autres écrans Amazon, il peut vous suivre dans une pièce lorsque vous vous déplacez, de sorte que l'écran et la caméra sont toujours dans votre champ de vision, que vous suiviez une recette, passiez un appel vidéo ou regardiez Netflix.

La caméra 13 Mpx de l'Echo Show 10 se déplace avec l'écran et effectue automatiquement un zoom lorsque vous passez un appel vidéo, afin que vous soyez toujours au centre de l'attention. Elle peut également être activée pour surveiller votre intérieur, avec un flux en temps réel manipulable depuis l'application Alexa.

Vous pouvez de même visionner les contenus Prime Video et Netflix à travers l'écran de 10,1 pouces, ou écouter vos playlists favorites par le biais de multiples services de streaming musical grâce à un puissant haut-parleur riche en basses. La qualité de l'écran, elle, ne vous surprendra pas, mais elle reste suffisante pour binge-watcher vos programmes habituels.

Dans la lignée du design arrondi introduit par les derniers Echo et Echo Dot, annoncés en même temps que l'Echo Show 10, l’écran connecté d’Amazon adopte des bords et une base cylindrique plus agréables à l’oeil - et se dissimulant facilement dans une cuisine, par exemple.

Comme sur tous les appareils Amazon Echo, Alexa permet de définir des alarmes, de payer des achats en ligne, de suivre des recettes de cuisine, d'obtenir des réponses à vos questions les plus brûlantes et de connaître la météo et les actualités du jour. En plus d'une réponse audible, l'Amazon Echo Show 10 apporte des informations supplémentaires via l'écran : demandez les prévisions météorologiques et il annoncera la température du jour, en plus d’afficher l’évolution de celle-ci heure par heure tandis… ainsi que la vitesse du vent et la température ressentie.

Les itérations précédentes de l'Amazon Echo Show 10 reposaient sur une approche "parlez d'abord, touchez ensuite". C'est toujours le cas sur cette ultime édition, bien que la dépendance à l’usage vocal ait été quelque peu réduite. En glissant vers la gauche depuis l'écran d'accueil, vous trouverez des raccourcis pour passer des appels, naviguer sur vos sites les plus consultés, écouter de la musique ou lire une vidéo, paramétrer des routines et contrôler des gadgets domotiques.

Le Show 10 peut faire office de hub Zigbee associé à tous vos appareils domotiques, ce qui vous permet d'en faire fonctionner plusieurs en même temps, à condition de configurer ces routines via l'application Alexa.

Lorsque vous n'interagissez pas directement avec Alexa, vous pouvez choisir ce qui s'affiche à l'écran : des diaporamas prédéfinis ou de photos provenant de vos comptes Amazon et Facebook, des informations utiles telles que les événements à venir, les prévisions météorologiques, les résultats sportifs, les recettes de cuisine populaires ou la liste de contacts à rappeler sous peu.

À 249,99 €, c'est l'écran connecté le plus cher vendu par et sur Amazon, mais c'est certainement le plus intuitif. Le fait que la caméra puisse garder un œil sur votre maison, et que l'expérience d'appel vidéo ait été grandement optimisée ne font plus d’Alexa le seul critère d’achat intéressant de cette gamme.

Prix et disponibilité de l'Amazon Echo Show 10

Le prix de l'Amazon Echo Show 10 est de 249,99 €. C'est un peu plus cher que le précédent Echo Show, lancé en 2018 - mais seulement de 20 €. L'Amazon Echo Show 10 est disponible à la vente depuis la boutique en ligne Amazon. Vous pouvez acheter en option une Smart Plug - prise connectée Wi-Fi qui fonctionne avec Alexa. Ce qui vous coûtera 14,99 € de plus.

(Image credit: TechRadar)

Design de l’Amazon Echo Show 10

L'écran pivote pour que vous restiez toujours dans le champ de vision

Garantit le réglage automatique de la luminosité

La caméra est bloquée / le microphone coupé s’ils ne sont pas utilisés

Le dernier Amazon Echo Show 10 s'éloigne complètement des modèles précédents en ce qui concerne l'apparence. Mesurant 25,1 x 23 x 17,2 cm, l’ultime Echo Show fusionne la forme cylindrique de l'Amazon Studio, bien qu'il ne soit pas aussi haut, avec un écran de 10 pouces fixé à l'avant. Le design plus rond est également conforme à l'esthétique des plus récents Amazon Echo et Amazon Echo Dot, et il est doté du même tissu maillé, disponible en anthracite ou en blanc.



La base ronde de l'Echo Show 10 contient deux tweeters à l'avant et un puissant woofer encastré dans une grille enveloppante, ainsi qu'un moteur qui permet à l'écran connecté de pivoter pour que son écran de 10 pouces soit toujours face à vous. Nous avons trouvé cela très pratique - en particulier dans une cuisine, car nous pouvions toujours garder un œil sur la recette que nous préparions. La base cylindrique, elle, comprend le câble d’alimentation indispensable.

L'écran HD de 10,1 pouces possède une résolution de 1280 x 800 pixels (la même que celle de l'Amazon Echo Show 8, plus petit), et peut être incliné vers le haut ou vers le bas afin d'être visionnable sous le meilleur angle - quel que soit l'endroit où vous le placerez. De près, l'écran ne s’avère pas aussi net et clair que celui de nombreuses tablettes de 10 pouces, mais de loin, vous ne sentirez aucune différence. La fonction de luminosité adaptative permet d'éclaircir ou d'assombrir automatiquement l'écran selon la lumière ambiante de la pièce. Il vous est possible de la désactiver manuellement depuis les commandes de luminosité proposées à même l’écran. Si vous utilisez l'Echo Show 10 comme réveil, l'option Effet lever de soleil affichera un éclairage de type aube 15 minutes avant le déclenchement d'une alarme.

L'Amazon Echo Show 10 dispose en outre d'une caméra grand angle de 13 Mpx, localisée dans le coin supérieur droit. Elle peut être employée pour passer des appels vidéo vers d'autres appareils Echo Show ou même des appels Skype. Mais son atout principal réside dans son habilité en tant que caméra de surveillance domestique - si vous avez besoin de jeter un coup d'œil sur votre home, sweet home alors que vous êtes absent, il vous suffit d’allumer la caméra depuis l’application mobile Alexa.

En haut de l'écran se trouvent des boutons physiques pour régler le volume, mettre en sourdine Alexa et bloquer la caméra (si vous ne souhaitez pas vous sentir épié). Lorsqu'il est activé, l'obturateur désactive également la fonction de rotation. Contrairement aux Echo Show 5 et Echo Show 8, plus petits, l'Echo Show 10 n’embarque aucun port micro USB pour charger d'autres appareils ni d'une prise jack permettant de brancher vos écouteurs ou votre casque filaires.

(Image credit: TechRadar)

Performances de l’Amazon Echo Show 10

Les appels vidéo sont nets et fluides

La caméra surveille votre maison en temps réel

Les contrôles sont vocaux ou tactiles

Le grand avantage du nouvel Amazon Echo Show 10 est qu'il peut vous suivre dans la pièce, de sorte que l'écran reste toujours visible et que vous demeurez cadré pendant un appel vidéo. La caméra de l'Echo Show 10 identifie lorsqu'une personne se trouve dans son champ de vision, et définit des points de données représentant des formes, des bords et des couleurs, qui sont utilisés pour faire pivoter l'écran dans la bonne position lorsque la personne se déplace. S'il y a plus d'une personne dans la pièce, l'Echo Show 10 se positionne de manière à englober confortablement la majorité des personnes présentes dans la pièce. Pour ceux qui s'inquiètent du respect de leur vie privée, Amazon souligne que le traitement de ces images est effectué sur l'appareil, plutôt qu'en ligne, et qu'aucune des images capturées par la caméra n'est stockée.

Au cours de notre usage quotidien, nous avons été extrêmement impressionnés par l'écran rotatif. Non seulement cette rotation apparaît très fluide, sans saccade ni tremblement, mais il suffit d'une seconde après avoir prononcé le mot "Alexa" pour que l'écran se repositionne dans notre champ de vision. De même, lorsque nous regardions Prime Video sur l'écran connecté, celui-ci suit chaque déplacement de la tête, même involontaire.



Amazon affirme que le moteur de l’Echo Show 10 se révèle "totalement silencieux", et il est impossible de se placer en désaccord avec cette affirmation - nous n’avons jamais entendu aucun son parasite, y compris sans lecture vidéo / audio lancée.

La fonction rotative est activée par défaut, mais si l'idée que l'Echo Show 10 suive tous vos mouvements vous effraie un peu, vous pouvez la désactiver complètement en swipant du bas vers le haut de l’écran. L'écran tournera que vous écoutiez de la musique, regardiez des vidéos ou prononciez des requêtes à Alexa, mais vous pouvez choisir de ne le faire tourner que pendant des activités spécifiques telles que les appels vidéo, le visionnage de contenus en streaming ou le suivi d’une recette de cuisine. Vous pouvez aussi activer la rotation uniquement par la voix, via des ordres de type "Alexa, suis-moi" ou "Alexa, tourne à gauche/droite". Lorsque vous configurez l'Echo Show pour la première fois, vous pouvez régler l'angle maximal de rotation de l'appareil, ce qui est pratique s'il est positionné contre un mur ou si des objets voisins empêchent tout mouvement. Vous pouvez réinitialiser cette fonction à tout moment depuis le menu Paramètres.

L’écran rotatif se veut plus que pratique pour gérer les appels vidéo. En utilisant Alexa pour discuter avec des proches disposant aussi d’appareils Echo Show, l'Echo Show 10 opère des panoramiques et des zooms en douceur pour que nous restions toujours au centre du cadre, tout comme le propose déjà la gamme Facebook Portal.

Nous avons soumis l'Echo Show 10 à des tests intensifs en effectuant plusieurs appels vidéo et Skype auprès de divers contacts. De nombreux destinataires se sont exclamés satisfaits par l’image claire et détaillée émise par l'Echo Show 10, un facteur agréable dû à son capteur 13 Mpx. L'Echo Show 10 nous a gardé au centre du cadre lorsque nous nous déplacions, mais ne s'est jamais repositionné après quelques micro-mouvements tels que l'inclinaison de notre tête ou l'étirement de nos bras. Nous avons également effectué plusieurs appels vidéo depuis l'Echo Show 10 avec deux personnes dans le cadre, et comme Amazon l'avait promis, lorsqu'une personne s'est éloignée pendant l'appel, la caméra n'a pas suivi car l'autre occupait constamment le micro. Elle a gardé l'appelant restant au centre du cadre.

La caméra de l'Echo Show 10 peut également servir de caméra de sécurité domestique. Amazon indique que vous pouvez visualiser le flux en temps réel de la caméra sur un autre Echo Show, ou via l'application Alexa installée sur votre smartphone.

Vous devrez d'abord activer l’option surveillance domestique sur l'Echo Show 10 - via le menu Paramètres, sous la section caméra. Pour afficher un flux en direct sur votre téléphone, ouvrez l'application Alexa et sélectionnez les caméras en haut. Touchez votre Echo Show dans la liste et le flux vidéo s'affichera à l'écran. Nous avons trouvé que la vidéo restait claire et détaillée et nous avons pu faire pivoter la caméra de l’Echo Show 10 à distance sans le moindre problème. L'appareil alerte aussi son propriétaire lorsque le flux en direct est activé, de sorte que vous saurez toujours si quelqu'un le visionne.

(Image credit: TechRadar)

Musique et vidéo

Un son riche en basses, sans distorsion à plein volume

L'écran est clair mais souffre de quelques reflets en cas de forte luminosité

Diffusion des contenus Prime Video et Netflix facilitée

Une large gamme de services de streaming musical peut être diffusée par les deux tweeters frontaux de 1 pouce et le puissant woofer de 3 pouces de l'Echo Show 10. Apple Music et Podcasts, Deezer, Spotify et TuneIn sont tous pris en charge aux côtés d'Amazon Music, et l'intégration vocale de tous ces services est exécutée en toute fluidité.

Le son est riche en basses, bien qu'un égaliseur vous permette d'ajuster les niveaux si vous recherchez une scène sonore capable de remplir la pièce sans bruit sourd. À plein volume, il n'y a pas de distorsion, et lorsque l'écran se déplace, les tweeters se mouvent avec lui, de sorte que, quelle que soit l'orientation de l'écran, vous obtenez le même son clair.

Grâce à la connexion Bluetooth, vous pouvez relier l'Echo Show 10 à votre smartphone ou à votre tablette et écouter la musique stockée sur votre appareil mobile via le haut-parleur de l'écran connecté.

Amazon Prime Video et Netflix sont disponibles sur l’interface de l’Echo Show 10, et bien que ce ne soit pas l'écran le plus net que nous ayons vu, la qualité de visionnage demeure décente si vous désirez simplement regarder un programme pendant que vous cuisinez, que vous faites le ménage ou que vous bricolez. Les clips musicaux sont fournis ici par Vevo, mais vous ne trouverez aucune application YouTube - à la place, Alexa propose des vidéos WikiHow lorsque vous lui demanderez "Comment nouer une cravate" ou "Comment couper un oignon".

Alexa et l’Amazon Echo Show 10

Agit comme un hub domotique Zigbee

L’écran affiche des informations complémentaires à votre requête

Alexa ne peut pas ouvrir les menus pour vous

Alexa fait partie intégrante de l'Amazon Echo Show 10, et peut réaliser tout ce que vous lui réclamez déjà sur les autres produits Echo, du paramétrage d’une alarme à la consultation de la météo ou des news du jour, en passant par la recherche de réponse viable à toutes vos questions. Tout en offrant des informations plus riches visibles depuis l'écran. Par exemple, en plus d’énoncer à haute voix une recette de cuisine, l'Amazon Echo Show 10 affiche les ingrédients et les étapes sur l'écran, pour ne jamais perdre le fil. Alexa a cependant du mal à ouvrir les menus et les paramètres : il peut charger le menu principal si vous le lui demandez, mais il ne peut pas aller plus loin dans les options.

De même, si l'Echo Show 10 peut servir de hub domotique Zigbee, permettant à vos gadgets connectés de fonctionner ensemble, vous devrez configurer les automatismes, appelés routines, à l'aide de l'application Alexa sur un smartphone ou une tablette - plutôt qu'à partir de l'écran connecté lui-même.

Faut-il acheter l'Amazon Echo Show 10 ?

Achetez-le si…

Vous utilisez Alexa pour passer des appels vidéo

Avec une caméra de 13 Mpx et la possibilité de faire un panoramique et des zooms automatiquement, l'Echo Show 10 vous offre la meilleure expérience d'appel vidéo piloté par Alexa que vous pouvez actuellement obtenir. Elle fonctionne pour les appels vers d'autres Echo Show, même s'ils ne sont pas dans votre maison, et aussi pour les appels Skype.

Vous n'avez pas de caméra de sécurité domestique

L'Amazon Echo Show 10 peut être utilisé comme une caméra de sécurité, vous permettant de visualiser un flux en direct de la caméra via l'application Alexa. C’est donc un appareil deux-en-un efficace, même s’il ne remplace pas les caméras de surveillance premium comme celles de la gamme Ring.

Vous recherchez à vous distraire, pas à être distrait

Avec un écran de 10,1 pouces et la prise en charge de Prime Video, Netflix, Vevo et plusieurs services de streaming, l'Echo Show 10 est un excellent choix si vous souhaitez écouter de la musique et regarder des vidéos en arrière-plan lorsque vous cuisinez, nettoyez ou bricolez.

Ne l'achetez pas si...

Vous n'aimez pas l'idée d'être suivi

L'écran rotatif est l'une des plus grandes différences entre l'Echo Show 10 et les autres écrans connectés disponibles sur le marché aujourd'hui. Si l'idée qu’un tel gadget vous piste est trop effrayante, alors économisez votre argent et optez pour l'Echo Show 8.

Vous passez votre vie sur YouTube

Vous pouvez regarder des vidéos YouTube à même le navigateur web de l'Amazon Echo Show 10, mais le processus n'est pas aussi fluide que sur l’ensemble des applications présentes sur l’Echo Show 10.

Vous n'avez pas besoin d'un écran supplémentaire

L'ajout d'un écran Amazon Echo Show demeure un investissement considérable. Si vous souhaitez bénéficier de l’assistance d'Alexa et d'un hub domotique convenable, mais que vous n'avez pas besoin d'un écran autre que votre téléviseur, envisagez plutôt une enceinte connectée Amazon Echo beaucoup moins chère.