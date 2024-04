Apple serait en train de développer ses propres serveurs d'IA. Serait-ce pour faire face à Nvidia et AMD ?

Selon une fuite provenant du réseau social chinois Weibo, Apple pourrait à nouveau s'associer au fabricant de puces de silicium TSMC pour produire son propre processeur de serveur d'intelligence artificielle.

Oui, la nouvelle du prochain pas d'Apple dans le monde des outils d'intelligence artificielle vous est apportée de manière non ironique par, comme le rapporte MacRumors, "l'utilisateur Weibo connu sous le nom de 'Phone Chip Expert'", qui suggère que le processeur sera produit en utilisant le nœud de 3 nanomètres de pointe de TSMC.

Comme le souligne MacRumors, l'utilisateur de Weibo connu sous le nom de Phone Chip Expert a de la suite dans les idées, ayant correctement identifié avant les annonces officielles que l'iPhone 7 serait résistant à l'eau et que la puce A16 Bionic serait exclusive à la variante Pro de l'iPhone 14.

Progrès d'Apple en matière d'IA

L'utilisateur Weibo connu sous le nom de Phone Chip Expert pourrait bien être sur le point de frapper à nouveau grâce à ses pouvoirs de clairvoyance, mais on ne sait pas exactement quand Apple annoncera officiellement un tel processeur d'IA, et encore moins quand il le lancera commercialement.

Dans un monde de plus en plus dominé par l'IA et les centres de données, il n'est pas surprenant qu'Apple s'efforce d'être autonome dans ses processus d'informatique sur le cloud.

Apple est un mastodonte suffisamment grand pour gérer ses propres centres de données et, à mesure que les outils d'IA générative, tels que le futur modèle de langage étendu (LLM) d'Apple sur l'appareil, se répandent de plus en plus dans le B2B et auprès des consommateurs, il est préférable d'exercer autant de contrôle et de surveillance que possible sur la manière dont le traitement est effectué.

Il est clair qu'Apple a des projets dans le domaine de l'IA (blech), et qu'il aurait même des idées crédibles pour améliorer notre vie, mais ni nous, ni vous, ni l'utilisateur de Weibo connu sous le nom de Phone Chip Expert ne sauront vraiment de quoi il s'agit avant, probablement, la Worldwide Developers Conference (WWDC) de l'entreprise en juin.

