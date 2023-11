Le G7 décide d'établir un code de conduite en matière d'IA

Le groupe des sept pays industrialisés (G7) s'apprête à adopter un code de conduite volontaire concernant l'intelligence artificielle (IA).

Depuis le mois de mai de cette année, les membres du G7 travaillent à l'élaboration d'un ensemble de lignes directrices afin de discuter des risques posés par l'IA et d'atténuer les abus potentiels.

Les États-Unis, le Canada, la Grande-Bretagne, l'Italie, la France, l'Allemagne et le Japon, qui forment ensemble le G7, travaillent aux côtés de l'Union européenne dans ses efforts pour réglementer l'IA.

La voie vers la réglementation de l'intelligence artificielle

Selon un document publié par le G7, le code "vise à promouvoir une IA sûre, sécurisée et digne de confiance dans le monde entier et fournira des orientations volontaires pour les actions des organisations qui développent les systèmes d'IA les plus avancés, y compris les modèles de base et les systèmes d'IA génératifs les plus avancés".

À mesure que des outils d'IA plus puissants sont mis à la disposition des entreprises et du public, les risques d'utilisation abusive et de défaillance de l'IA augmentent, ce que les entreprises devront atténuer par des procédures de sécurité plus strictes.

L'Union européenne est sur le point de signer la première réglementation juridique au monde sur l'IA, connue sous le nom de "loi sur l'IA", qui régira les différents niveaux de risque posés par l'IA en protégeant les citoyens de l'UE grâce à un ensemble de réglementations et d'obligations que les entreprises et les organisations devront respecter.

Le code de conduite du G7 sera adopté lundi, quelques jours avant le sommet britannique sur la sécurité de l'IA, qui a pour but de discuter des risques posés par l'IA d'avant-garde et d'entamer un dialogue sur l'établissement et le soutien de cadres nationaux et internationaux de réglementation de l'IA.

La possibilité d'une réglementation internationale de l'IA a suscité quelques doutes, la Chine pouvant ou non participer à la conférence de Bletchley Park, mais les experts estiment qu'il s'agit d'un petit pas sur la voie d'une réglementation et d'une coopération accrues.

Via Reuters