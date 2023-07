Intelligence artificielle : le "parrain de l'IA" exprime son inquiétude

L'explosion actuelle de l'IA, ChatGPT d'OpenAI en tête, inquiète bon nombre de spécialistes. De nombreux chercheurs ont ainsi mis en garde contre un "risque d'extinction" . D'ailleurs, à ce propos, une IA vous permet déjà de discuter avec des défunts . Et, tandis que Google craint d'être rapidement dépassé par l'IA , un spécialiste en la matière vient de quitter l'entreprise pour des raisons éthiques . Il s'agit de Geoffrey Hinton, considéré par beaucoup comme étant le "parrain de l'IA". L'homme vient ainsi de faire part de ses inquiétudes.

Geoffrey Hinton n'est pas convaincu que la bonne IA sortira victorieuse de la mauvaise et pense que l'adoption éthique de l'IA pourrait avoir un coût élevé. Le spécialiste affirme ainsi que la qualité de l'IA dépend des personnes qui la fabriquent, tandis que les mauvaises technologies pourraient finalement l'emporter. Celui-ci déclare : "Je ne suis pas convaincu qu'une bonne IA qui tente d'arrêter une mauvaise IA puisse prendre le contrôle".

Intelligence artificielle : davantage de productivité, pour toujours plus d'inégalités

De plus, selon lui, le complexe militaro-industriel pourrait rapidement se servir de l'IA afin de produire des robots de combat. Il est à noter que l e chien robot de Boston Dynamics équipe déjà la police new-yorkaise , bien qu'il ne soit pas armé. Geoffrey Hinton pense que les grands modèles de langage, le GPT-4 d'OpenAI en tête, pourraient entraîner d'énormes augmentations de la productivité.

En revanche, le spécialiste craint que la classe dirigeante n'exploite simplement l'IA pour s'enrichir, creusant ainsi un écart de richesse déjà important. Cela "rendrait les riches plus riches et les pauvres plus pauvres", a-t-il déclaré. De plus, selon lui, si l'IA devient plus intelligente que l'homme, il n'y a aucune garantie que celui-ci restera aux commandes. Geoffrey Hinton ajoute ainsi : "Nous aurons des problèmes si l'IA décide que la prise de contrôle est nécessaire pour atteindre ses objectifs".