Android 15 pourrait vous permettre de fixer une limite de charge de 80 % sur votre téléphone Pixel

La batterie est l'un des premiers éléments susceptibles de se dégrader sur votre smartphone. Si vous souhaitez conserver votre appareil longtemps - et ne pas avoir à le recharger en permanence - il est important de préserver la santé de sa batterie, et Google pourrait être en train de préparer une nouvelle fonctionnalité pour vous y aider.

Android Authority a trouvé une nouvelle page d'optimisation de la charge, cachée dans la dernière version bêta d'Android 15. Nous disons cachée, parce qu'elle n'est pas réellement active et accessible sans modifier le code.

C'est ce que le site a fait, et a découvert dans la page une nouvelle option permettant de limiter la charge de votre téléphone à 80 %, comme vous pouvez le voir dans les images ci-dessous. Une limite de 80 % peut s'avérer pratique, car une charge de 80 % seulement est généralement plus bénéfique pour la batterie qu'une charge de 100 %.

(Image credit: Mishaal Rahman / Android Authority)

On ne sait pas exactement sur quels téléphones cette fonctionnalité pourrait arriver, mais nous nous attendons à ce qu'elle se déploie sur la gamme Pixel 8 et d'autres modèles Pixel récents. Il se peut qu'elle n'arrive pas sur d'autres marques Android, mais certaines, comme Samsung, proposent déjà une telle fonctionnalité, tout comme Apple pour ses iPhones, il est donc logique que Google rattrape son retard et fasse de même.

Cela dit, d'après ce qu'Android Authority a trouvé, il ne semble pas que la limite de charge sera personnalisable, alors qu'avec iOS 18, les utilisateurs peuvent choisir une limite de 80 %, 85 %, 90 % ou 95 %.

Une alternative à l'approche adaptative pour Google

Néanmoins, ce serait un pas dans la bonne direction et une alternative intéressante à la fonction de charge adaptative déjà disponible sur les téléphones Pixel. Cette fonction apprend vos habitudes de charge et ne charge que de 80 % à 100 % juste avant de vous demander de débrancher votre téléphone.

Il semble que la charge adaptative sera toujours disponible également, afin que vous puissiez choisir entre une charge adaptative ou une limite de 80 %.

Cependant, Android Authority note qu'étant donné que cette fonctionnalité n'a pas encore été activée dans une version bêta d'Android 15, elle ne sera probablement pas lancée avec Android 15. Elle pourrait plutôt faire partie de la première QPR (Quarterly Platform Release) d'Android 15, qui devrait être lancée vers la fin de l'année.

Android 15 lui-même pourrait être lancé dès le mois d'août, nous devrions donc savoir rapidement si cette limite de charge en fait partie ou non.