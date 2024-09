Les téléviseurs micro-LED sont-ils encore la prochaine révolution ?

Les téléviseurs micro-LED sont une sorte de graal pour les plus grands fabricants de téléviseurs. Cette technologie d'affichage possède un incroyable potentiel. Elle promet des pixels émissifs et un contraste infini sans sacrifier les niveaux de luminosité et les noirs profonds. Elle ne souffre pas non plus de la dégradation des performances associée aux types d'écrans organiques, comme les meilleurs téléviseurs OLED.

Grâce à la méthode de fabrication des téléviseurs micro-LED - avec des grappes de « LED à l'échelle du micromètre », ou « lumières presque microscopiques » transférées sur des modules LED plus grands - vous bénéficiez d'un contrôle incroyable de la luminosité au niveau du pixel, ainsi que de la possibilité de réorganiser les LED en différentes combinaisons modulaires.

Production des TV micro-LED, des progrès qui tardent à venir

En 2018 lorsque Samsung sort son premier téléviseur micro-LED, The Wall, le micro-LED est présenté comme la « prochaine grande révolution » du monde des TV. Cependant, au cours des années qui suivent, peu de progrès ont été réalisés pour réduire des coûts de production gargantuesques.

En 2024 de nouveaux téléviseurs micro-LED voient le jour. Samsung dévoile des modèles de 76 pouces, 89 pouces, 101 pouces et 114 pouces. Toutefois, même la plus petite version de 76 pouces est vendue au prix de 90 000 dollars, ce qui est évidemment prohibitif et rédhibitoire pour une adoption massive. Le téléviseur micro-LED LG Magnit, quant à lui, s'adresse explicitement aux « clients de luxe », selon le communiqué de presse de l'entreprise. Il est vendu au prix de 237 000 dollars et n'est disponible qu'en 118 et 136 pouces.

Le prix semble être le goulot d'étranglement pour une mise en œuvre plus large des micro-LED. En juin 2024, ETNews rapporte que Samsung a demandé à ses partenaires de fabrication de réduire les coûts de production de 90 % pour que les micro-LED soient compétitives sur le marché actuel des téléviseurs. Et il semble bien que LG et Samsung, les principaux moteurs du développement des micro-LED, réduisent pour l'instant leurs investissements dans cette technologie (via FlatPanelsHD).

Alors pourquoi cette agitation autour des micro-LED ? Eh bien, mis à part les coûts, cette technologie résout de nombreux problèmes liés aux principales technologies d'affichage TV - ou du moins, c'était le cas lorsque les investissements dans le développement des micro-LED étaient encore en cours. Pour comprendre ce qui a changé, nous devons parler de l'OLED.

Micro-LED, la solution à un problème qui n'existe plus

(Image credit: Sam Rutherford, Endgadget)

L'OLED s'est imposée comme la technologie de télévision haut de gamme de la décennie. Bien que les écrans OLED soient encore plus chers que les écrans LCD-LED traditionnels, il est désormais possible d'obtenir un excellent téléviseur OLED pour moins de 1 000 euros, et ce dans une grande variété de tailles (le LG C4 OLED va de 42 à 83 pouces). Et même les téléviseurs OLED de prix moyen ont tendance à être dotés d'excellentes qualité d'affichage (même pour le jeu vidéo), de la résolution 4K, de fréquences d'images de 120 Hz en passant par le Dolby Vision HDR.

L'OLED offre un contraste infini avec des noirs vraiment profonds, grâce à sa capacité à désactiver complètement les pixels, ainsi qu'une excellente reproduction des couleurs. Le principal problème de l'OLED a toujours été sa faible luminosité, qui le rend idéal pour les soirées cinéma, mais médiocre pour le visionnage en journée.

Toutefois, les progrès réalisés au fil des ans en matière de luminosité OLED permettent de remédier à ce problème, tant avec les écrans OLED traditionnels (le LG C4 de cette année a atteint une luminosité maximale de plus de 1 000 nits lors de notre test) qu'avec les hybrides OLED-QLED comme le Samsung S95D (test en anglais), qui a atteint près de 1 900 nits lors de notre test. Les inquiétudes liées aux brûlures d'écran (ou burn-in) ont également été largement dissipées.

La promesse des micro-LED - les avantages des technologies d'affichage émissives, sans les inconvénients des écrans organiques - est donc un peu moins certaine, surtout lorsqu'un téléviseur micro-LED coûte 10 à 20 fois plus cher qu'un téléviseur OLED de taille similaire.

L'avenir des téléviseurs micro-LED

(Image credit: Future)

Lors de notre participation au CES 2024 en début d'année, un représentant de TCL nous a dit que les téléviseurs micro-LED ne seraient probablement pas viables commercialement avant 5 à 10 ans - et qui sait combien de temps il faudra pour que ces téléviseurs soient réellement abordables pour la plupart des gens. En fonction de l'évolution des technologies OLED et mini-LED dans les années à venir, et des décisions d'investissement des plus grands fabricants de téléviseurs, il se peut que nous n'arrivions jamais à ce stade.

Tant qu'un téléviseur micro-LED coûtera aussi cher qu'une petite maison, il sera réservé aux milliardaires plutôt qu'aux amateurs de télévision à la recherche d'un bon système de cinéma à domicile.

Le plus gros problème du micro-LED à l'heure actuelle étant que les téléviseurs avec des technologies concurrentes sont très bons, et largement suffisants pour la plupart des acheteurs.