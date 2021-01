Samsung présente un téléviseur MicroLED qui peut diviser son écran en quatre

The Wall de Samsung est de retour, mais la gamme modulaire de téléviseurs MicroLED a décidé de se réinventer cette année. Au cours d'une série d'annonces anticipant le CES 2021, Samsung vient de dévoiler son nouveau téléviseur MicroLED qui peut être fixé au mur, sans aucun support.

Disponible en trois tailles différentes - 110 pouces, 99 pouces et 88 pouces – cette édition 2021 présente un ratio écran/corps de 99,99 %, ce qui signifie que le cadre est pratiquement inexistant.

En plus de ce design tout écran, les acheteurs pourront utiliser la conception modulaire de la technologie MicroLED Samsung pour diviser l’écran en quatre zones distinctes - via une fonction inédite Multi View. Si vous souhaitez visionner plusieurs chaînes en même temps, par exemple un bulletin d’informations, un match de foot, des clips musicaux et une émission culinaire… votre imagination et le programme TV deviennent les seules limites de ce split screen impressionnant. Vous pouvez, en outre, définir le niveau de volume sur chaque zone.

Dans le cas du modèle 110 pouces, votre téléviseurs se retrouve divisé en quatre écrans de 55 pouces ; avec le 99 pouces et le 88 pouces, vous profitez respectivement de quatre écrans de 49,5 pouces et de 44 pouces. Bien sûr, il n’est pas obligatoire de « couper l’écran en quatre ». Un double ou triple écran demeure ici envisageable.

Nous supposons que cette technologie sera compatible avec les flux des caméras de sécurité connectées, si vous désirez garder un œil sur votre porte d'entrée tout en regardant votre série préférée. Nous devrions découvrir l’ensemble des nouvelles fonctionnalités de cette génération 2021, pendant le CES.

Micro-quoi ?

Les dalles MicroLED embarquent des LED microscopiques pour un contrôle incroyable de la luminosité et du contraste - ce qui permet de délivrer une qualité d’image capable de rivaliser avec les meilleurs téléviseurs OLED. Une technologie qui a tranquillement pris de l'ampleur ces dernières années.

Elle présente d’autres avantages par rapport aux OLED : un risque nul de rétention d'image plus une structure de dalle beaucoup plus simple à étendre à des écrans de plus grande taille (d'où l'ensemble microLED de 163 pouces de LG, ou l'écran de 292 pouces de Samsung).

2021 sera sans doute l'année où la technologie MicroLED de Samsung s'imposera sur le marché des téléviseurs grand public. Si le plus petit modèle de 88 pouces s’avère ici assez gigantesque par rapport aux tailles standard de 55 ou 65 pouces, il reste dans la catégorie des téléviseurs commerciaux.

Le MicroLED doit encore faire face à de nombreux obstacles avant de devenir une technologie courante - principalement son prix élevé (qui doit encore être dévoilé pour cet ensemble), et la difficulté à faire passer ses matrices LED à des tailles plus minimes tout en conservant des résolutions élevées comme la 4K.

Un rapport de l'IDTechEx cite « l'immaturité de la technologie, les barrières de coût et l'inachèvement de la chaîne d'approvisionnement » comme « trois barrières majeures à la commercialisation à grande échelle des écrans microLED ». Cependant, ces options de dimensionnement, ainsi que la possibilité pour les acheteurs d'installer facilement The Wall, rapprochent plus que jamais la technologie MicroLED du grand public.