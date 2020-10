Achat d’un nouveau téléviseur : quelle taille d’écran choisir ?

La taille de votre futur téléviseur est un critère d’achat extrêmement important à prendre en compte. Il est nécessaire d’y réfléchir avant de remplacer votre modèle de TV actuel. Et pour ce faire, il faudra également déterminer vos préférences : souhaitez-vous profiter d’une résolution 4K ou 8K ? Quelle plateforme de Smart TV vous semble la plus accessible ? De quel budget disposez-vous ? Autant de questions qui détermineront aussi la taille du prochain téléviseur qui ornera votre salon.

Le téléviseur standard devient de plus en plus grand chaque année, tout comme nos attentes vis-à-vis de ce type de produit. Le téléviseur de 65 pouces est le modèle qui connaît la croissance la plus rapide, et pourtant des appareils aussi énormes parviennent rarement à s’intégrer dans un salon commun. Les téléviseurs de 55 pouces sont les plus répandus de nos jours, mais même si vous pouvez les installer dans votre salon sans encombre, vous aurez du mal à les déplacer facilement ensuite.

En réalité, il n'est jamais évident de savoir quelle taille de téléviseur acheter, c'est pourquoi nous avons rassemblé dans ce guide les forces et les faiblesses de chacune des principales catégories de téléviseurs, classées par taille. Vous les trouverez ci-dessous avec une sélection des meilleures offres du jour associée à chaque taille de téléviseur.

(Image credit: Netgem)

Les téléviseurs de petite taille (24-32 pouces)

Attention néanmoins : ce que vous gagnez en espace, vous pouvez le perdre en termes de connectivité et de qualité d'image globale. Même un modèle 32 pouces s’avère trop petit pour supporter la définition UHD/4K. En sélectionnant un téléviseur de petite taille, vous visionnerez exclusivement des contenus vidéo de qualité standard HD/SDR à 720p (1 366 x 768 pixels) ou Full HD à 1080p (1 920 x 1 080 pixels). Rassurez-vous, le HD/SDR est encore la norme de diffusion sur la plupart des chaînes TV et des plateformes de streaming vidéo aujourd’hui. Même si les offres 4K s’étendent.

Pour ceux qui craignent de disposer d’un trop grand choix de tailles pour prendre leur décision, n'ayez crainte. Les fabricants de téléviseurs ont tendance à concevoir leurs modèles dans des dimensions assez rigides, ce qui signifie qu'il n'y a vraiment qu'une poignée de tailles parmi lesquelles vous pourrez choisir votre téléviseur idéal.

Dans les plus petits modèles, vous avez la possibilité de repartir avec un téléviseur 22, 24 ou 28 pouces (soit respectivement des diagonales de 55,9 cm, 61 cm et 66 cm). La plupart peuvent se placer aisément sur un bureau ou un comptoir, à une hauteur à peine supérieure à celle de votre écran d'ordinateur. Légèrement plus grands, vous trouvez les téléviseurs de 32 ou 39 pouces (comprenant des diagonales de 81,3 cm et 99,1 cm), qui restent suffisamment compacts pour tenir dans des espaces restreints. Comme votre chambre ou dans un studio d’étudiant.

Financièrement, cette famille de téléviseurs constitue un bon investissement pour les budgets les plus modestes. Ainsi, un téléviseur 32 pouces coûtera entre 100 et 200 €.

Samsung RU7470 (Image credit: Samsung)

Les téléviseurs de taille moyenne (40-43 pouces)

Vous vous souvenez de l'époque où les 40 pouces représentaient le haut de gamme des téléviseurs ? Aujourd'hui, la famille des téléviseurs 40/42/43 pouces (de 101,6 cm à 109,22 cm) est considérée comme l’option de départ des amateurs de films et de séries 4K. Ils offrent un compromis certain entre qualité d'image et prix.

Un téléviseur 4K natif vous permettra de regarder du contenu Ultra HD (3 840 x 2 160 pixels), de faire tourner des jeux magnifiques à partir d'une PS4 Pro ou d'une Xbox One X, et de lire des Blu-Ray UHD. Un vrai luxe de consommation, d’autant que les bibliothèques de contenus diffusés en 4K demeurent encore limitées.

Le prix de ces dalles se situent habituellement entre 300 € - à l’instar des TV LED TCL ou Hisense - et 1200 €, par exemple pour le sublime téléviseur QLED 43’’ The Serif de Samsung.

Samsung Q60T QLED (2020) (Image credit: Samsung)

Les téléviseurs à grand écran (55, 65, 75 pouces)

Vous aimeriez vivre une véritable expérience de cinéma à domicile ? Les téléviseurs de 55, 65 ou 75 pouces (autrement dit, des diagonales de 139,7 cm, 165,1 cm ou 190,5 cm) sont vos meilleures alternatives aux multiplexes de votre ville. Ces téléviseurs parviennent à divertir des grands groupes d’amis ou des familles nombreuses. Au-delà de profiter pleinement de vos Blu-Rays 4K, vous pourrez suivre des matchs de football et des compétitions sportives comme si vous étiez sur place.

Ces téléviseurs sont plus chers, prennent plus de place et peinent davantage à convertir les contenus HD/SDR standards sur leurs écrans massifs. Mieux vaut commencer à les considérer si vous disposez d’assez de place pour les héberger dans votre salon… ou dans votre maison.

Cinquante-cinq pouces, c'est aussi le minimum requis pour un téléviseur OLED : la technologie de dalle haut de gamme développée par les plus grands constructeurs, de LG à Sony en passant par Philips. Si vous recherchez la meilleure qualité d'image à tout prix, nous avons rassemblé les plus beaux téléviseurs OLED ici.

La différence entre un téléviseur 55 pouces et un 75 pouces a plus à voir avec votre espace disponible et votre capacité budgétaire qu’avec la qualité d’image désirée. Le prix d’un téléviseur 55 pouces démarre à 400 € pour sa version économique. Il peut grimper jusqu’à 3 500 € pour un modèle de qualité supérieure. Vous pouvez aller jusqu’à quintupler ce coût pour un téléviseur 75-77 pouces. Le LG Signature 77ZX9 se chiffre en effet à 19 999 €.

Il existe également des téléviseurs de 80 ou 85 pouces (203,2 cm et 215,9 cm) pour ceux qui sont vraiment prêts à se lancer dans un écran géant. Ces téléviseurs embarquent par défaut des dalles OLED ou QLED pour Samsung, voire un écran 8K, tel que le Samsung Q900R commercialisé à 4 999 €.

...mais la taille ne fait pas tout

Si nous pouvons être impressionnés par les écrans de plus en plus grands - et c’est bien normal -, il est important de se rappeler que grand n'est pas toujours synonyme de mieux.

Un écran plus grand peut afficher de très hautes résolutions mais s'il ne dispose pas des technologies de mise à l'échelle nécessaires, il ne peut convertir des contenus vidéo en basse résolution. Vous paierez ainsi un téléviseur qui diffusera simplement des images floues et pixelisées à outrance. Un écran plus grand réclame un traitement d'image intensif pour que les vidéos HD comme UHD soient bien retranscrites sur un grand écran.

Enfin, un écran plus grand est également plus difficile à installer dans des espaces restreints et peut étouffer la pièce dans laquelle il se trouve. Il est un choix évident si vous voulez donner à la télévision une place de choix. Sinon, réfléchissez à deux fois avant de vous lancer dans un achat plaisir que vous regretteriez rapidement.