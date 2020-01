Comment nettoyer votre écran de téléviseur LED, LCD, OLED ou autre ?

Que vous veniez d’acheter un téléviseur ou que le même modèle trône dans votre salon depuis une décennie, il est nécessaire de le dépoussiérer de temps à autre. Et voici pourquoi vous devez impérativement garder votre TV propre.

Bien que vous ne puissiez pas vous en rendre compte lorsque le téléviseur est allumé, la poussière et la saleté s’accumulent facilement à la fois sur l’écran, autour des fentes et des grilles de haut-parleurs. Ce qui peut atténuer la qualité de l’image, voire endommager votre dalle à long terme.

Votre modèle de téléviseur a particulièrement tendance à s’encrasser dans les vieilles maisons. Ce qui est pire si elles possèdent des cheminées. Nous avons, presque tous, de mauvais souvenirs de notre Xbox 360 rendant son dernier souffle parce qu’obstruée par de la poussière de charbon.

Pour vous éviter de perdre votre TV aussi inutilement, nous avons compilé quelques méthodes de nettoyage simples, rapides et efficaces.

1. Utiliser un chiffon non pelucheux

Votre écran doit impérativement rester propre (crédit photo : LG) (Image credit: LG)

Quand vous regardez votre écran de télévision toute la journée ou toute la nuit (nous ne jugeons pas), poussières comme saletés s’accrochent sur votre dalle statique.

Pour les retirer, il est préférable d’utiliser un chiffon de nettoyage non pelucheux car ce type de matériau ne perd pas de fibres en se frottant contre les surfaces. Ce qui signifie que vous n’ajoutez pas de saleté, ne générez pas d’électricité statique contre l’écran ou ne risquez pas de rayer le verre (le type de chiffon que vous utilisez pour nettoyer vos lunettes fonctionne très bien).

Passez votre chiffon sur toutes les longueurs de l’écran. Avant d’attaquer les largeurs sur un second passage. Et surtout, n’arrêtez pas d’essuyer à mi-chemin ! Un nettoyage inégal peut s’avérer bien plus désastreux car certaines parties de l’écran seront moins couvertes de poussière que d’autres.

Vous pouvez adopter ce principe quel que soit votre type ou votre taille d’écran. Il n’y a aucune exception les petits téléviseurs aussi bien que les écrans de 65 pouces disposent d’un revêtement en verre similaire… qu’il s’agisse d’un téléviseur LCD, OLED ou QLED.

2. Allez-y raisonnablement avec les liquides

N'abîmez pas votre écran avec des produits ménagers (crédit photo : Samsung) (Image credit: Samsung)

Tout d’abord : n’appliquez pas de spray, d’eau ou de solution de nettoyage directement sur l’écran. Vous devez vous en tenir à un chiffon sec si possible. Ce même si votre téléviseur se trouve particulièrement sale. Vous avez envie d’humidifier légèrement votre chiffon avec de l’eau avant de nettoyer l’écran ? Mauvaise idée !

Deuxièmement, n’utilisez jamais d’agent de nettoyage trop corrosif. Ces produits d’entretien, s’ils peuvent s’appliquer sur les meubles, peuvent détériorer votre téléviseur en attaquant la couche protectrice de l’écran. Nous incluons le savon (si, si) dans la liste des produits à éviter.

Enfin, il est préférable d’éviter les solutions sous forme de pulvérisation. Celles-ci peuvent infiltrer, par grande quantité, du liquide à l’intérieur du téléviseur et endommager les composants de ce dernier. Liquide + électricité = mélange à éviter.

3. Finir par la structure et les ports

Les ports HDMI ont besoin d'attention également (crédit photo : TechRadar) (Image credit: Future)

Vous avez donc nettoyé votre écran, mais devez-vous vous soucier du reste ?

Il n’y a aucun mal à essuyer le cadre de votre TV de la même manière : un chiffon sec ou légèrement humide fera l’affaire car le cadre est, en général, moins sensible que l’écran lui-même.

Les ports déjà occupés par des câbles connectés ne devraient pas laisser entrer la poussière et le port AV n’a nullement besoin d’être dépoussiéré régulièrement. En revanche, les ports vides peuvent avoir besoin d’une légère pression de gaz dépoussiérant, de temps en temps.

Nettoyer son téléviseur est aussi basique que ça. L’opération vous prendra un quart d’heure maximum par semaine.