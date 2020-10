TV 4K : les meilleurs téléviseurs Ultra-HD en 2020

Pendant plus d'une décennie, les téléviseurs HD ont dominé le marché. Leur résolution de 1080p (souvent plus basse) a secoué nos rétines jusqu’ici accoutumées aux téléviseurs cathodiques. Aussi incroyable que cela puisse paraître, nous avons opéré un grand bond technologique similaire avec le passage aux téléviseurs 4K. Nous garantissant une résolution quatre fois supérieure et un contraste exceptionnel.

Ils peuvent aussi vous intéresser Meilleurs téléviseurs 2020 Meilleurs téléviseurs OLED

Vous vous demandez pourquoi abandonner votre télé Full HD ? Deux réponses à cette question. Premièrement, les téléviseurs 4K vous offre une qualité d’image incomparable grâce à une densité de pixels et à une gamme de couleurs élargies. Ensuite, les modèles 4K sont aujourd’hui plus ou moins au même prix qu'un téléviseur 1080p, même si vous les achetez neufs. L'achat de nouveaux téléviseurs 1080p devient en effet de plus en plus difficile, les constructeurs les retirant progressivement de leur catalogue de produits.

Nous avons testé la grande majorité des téléviseurs 4K sur le marché. Pour vous assurer un achat de téléviseur 4K judicieux, nous avons décidé de sélectionner les TV 4K offrant le meilleur rapport qualité / prix en 2020. Vous retrouverez donc forcément, dans notre liste, les écrans Ultra Haute Définition de Samsung, Sony et LG. Si vous avez récemment acheté un téléviseur 4K qui ne figure pas dans cette sélection, cela ne signifie pas que nous l'avons intentionnellement ignoré. Le choix de TV 4K est très exhaustif et nous avons délibérément opté pour un TOP restreint, afin de ne pas nourrir davantage votre hésitation.

L'essentiel est de vous garantir le plus grand confort de visionnage pour apprécier vos programmes préférés.

Comment nettoyer son écran TV rapidement et efficacement ?

Vous possédez un téléviseur Samsung ? Protégez-le contre les virus.

Les meilleurs téléviseurs 4K, en un coup d’œil :

LG OLED CX Samsung Q95T Panasonic HZ1500 Sony AG9 Philips OLED 805

Quels téléviseurs 4K acheter en 2020 ?

(Image credit: LG)

1. LG OLED CX Une gamme de téléviseurs fascinante. 55 pouces : LG OLED55CX | 65 pouces : LG OLED65CX Low Stock 1 689 € Voir à Son-Video.com FR Qualité d'image exceptionnelle Superbe design ultra-fin Des basses puissantes qui peuvent se déformer Pas de support HDR10+

Le LG CX OLED pourrait amplement prétendre à la première place de ce classement évolutif. Reprenant les bons points de la série LG C9 de l'année dernière, entre autres la qualité d’image fascinante et la plateforme intelligente webOS, la gamme LG CX opère aussi quelques mises à jour essentielles. Telles que la prise en charge de la norme HDMI 2.1 et l’inclusion d’un processeur a9 Gen 3 qui surpasse avec assurance son prédécesseur.

C’est une offre qui reste abordable pour un grand nombre de foyers, qu’elle saura conquérir avec son design fin et le support de Dolby Vision / Dolby Atmos. Son système audio intégré finit d’en faire un choix fantastique pour beaucoup, quelle que soit sa taille.

Les gamers deviennent enfin la cible privilégiée de LG, avec cette édition 2020 qui délivre un délai d'entrée très court, l’adoption de Nvidia G-Sync et la compatibilité 4K/120HZ pour les consoles de la prochaine génération.

Malheureusement, vous n'aurez pas de HDR10+ ici, et les téléspectateurs devront se passer de toutes leurs applications de replay préférées. Mais ne vous y trompez pas - c'est un téléviseur OLED immanquable.

Lire notre test complet (en anglais) : LG OLED CX

(Image credit: Samsung)

2. Samsung Q95T Le nouveau champion de Samsung s’impose chez les gamers. 55 pouces : QE55Q95TALXXN | 65 pouces : QE65Q95TALXXN | 75 pouces : QE75Q95TALXXN | 85 pouces : QE85Q95TALXXN 2 399 € Voir à Amazon Très bonne qualité sonore Options gaming solides Spécifications inférieures à celles du modèle 2019 Rétroéclairage agressif

Le Q95T se place en tête du peloton des nouveaux téléviseurs Samsung en 2020, du moins pour les modèles 4K. Ici, vous bénéficiez d'une qualité d'image supérieure et de la luminosité caractéristique des QLEDs qui rendent les téléviseurs quantiques de Samsung si éblouissants. Le standard Dolby Vision est hélas absent, mais la nouvelle fonction Object Tracking Sound de Samsung - qui localise et adapte merveilleusement bien les sources sonores - contribue à donner à l'ensemble un aspect home cinéma de qualité supérieure.

Si Samsung a été relégué à la deuxième place de ce classement, c’est en grande partie parce qu'il n'est plus aussi axé sur les téléviseurs 4K qu'auparavant. Les modèles haut de gamme de la marque sont aujourd'hui des téléviseurs 8K, de ce fait, les écrans 4K ne bénéficient plus des dernières technologies de traitement.

Le Q95T est moins cher que son prédécesseur, le Q90R de l'année dernière, tout en offrant des images 4K beaucoup plus nettes. De plus, il reste un modèle exemplaire pour le contraste et la couleur. Dernier point intéressant : le Q95T est livré avec le boîtier Samsung OneConnect moyennant un léger supplément. Idéal pour éviter les connexions filaires inesthétiques.

Lire notre test complet (en anglais) : Samsung Q95T

(Image credit: Panasonic)

3. Panasonic HZ1500 Un vrai écran de cinéma avec des haut-parleurs adaptés. 55 pouces : Panasonic TX-55HZ1500 | 65 pouces : Panasonic TX-65HZ1500 Low Stock 3 290 € Voir à Son-Video.com FR Dolby Vision supporté Haut-parleurs Dolby Atmos Disney Plus absent Pas de HDMI 2.1

Le HZ1500 de Panasonic n'est pas le téléviseur OLED phare de la société - cette distinction revient au HZ2000 - mais il contient tout ce qu'il y a de bon dans la gamme de téléviseurs 2020 de Panasonic. Avec en bonus, tout le volume audio dont vous avez probablement besoin.

La dalle OLED fabriquée par LG et le processeur HCX Pro Intelligent de Panasonic fonctionnent parfaitement ensemble, avec des noirs profonds et immenses qui s'arrêtent juste avant d'écraser les zones sombres de l'écran. Les images HDR sont également très vivantes, d'autant plus que Panasonic a choisi d'inclure le HDR10+ et le Dolby Vision (ainsi que le mode photo HLG et HLG). Un véritable gain de qualité qui améliore votre immersion.

Quelques omissions notables empêchent le HZ1500 de se hisser plus haut dans ce classement - principalement l'absence du service de streaming vidéo Disney Plus au sein de l’interface, ainsi que le manque flagrant de ports HDMI 2.1.

Ce dernier point, combiné à un décalage d'entrée peu remarquable, signifie que ce n'est pas non plus le premier choix de tout gamer - mais le public auquel Panasonic veut vraiment plaire est constitué principalement de cinéphiles. Vous ne serez pas déçu par l'image, et les haut-parleurs Dolby Atmos de 80W vous permettront d’apprécier pleinement la scène sonore également. Le GZ2000 de l'année dernière disposait de fonctions plus avancées, et d’une sortie totale de 140W, mais ce que vous perdez en gadgets, vous le gagnez ici en poids.

Lire notre test complet : Panasonic HZ1500

Le Panasonic GZ1500 est un fantastique téléviseur polyvalent, se situant entre le GZ1000 d’entrée de gamme et le GZ2000 poussant le savoir-faire du fabriquant au maximum. Avec la même dalle et le même processeur HCX Pro que le modèle le moins cher, le GZ1500 offre des images brillantes, subtiles et équilibrées. Les détails les plus fins et le changement de tonalité des couleurs s’avèrent parfaitement restitués. Même pour les contenus SDR qui apparaissent raffinés et nuancés.

La conversion ascendante HD vers 4K est également la meilleure que Panasonic ait jamais livrée, permettant de mieux supprimer le bruit et de conserver le grain sans l'exagérer. Les images HDR sont tout aussi spectaculaires, sinon plus. Les niveaux de contraste sont fascinants, avec des couleurs noires aussi profondes et pures que tout ce que vous avez pu voir sur n'importe quel téléviseur 4K. Remarquablement, Panasonic a réussi à appliquer la même finesse aux performances chromatiques et les tons couverts sur le large spectre de l’écran sont reproduits avec une habileté étonnante - même lorsqu'il s'agit de tons de peau mal éclairés ou de tons extrêmement lumineux.

Dans le même temps, la combinaison d'une barre de son intégrée et du traitement Dolby Atmos délivre un son étonnamment direct, puissant et fluide. Vous aurez l’impression de vous retrouver au milieu de la scène, avec des effets de hauteur, de largeur et de profondeur d’une précision incroyable. Pour les amateurs de streaming vidéo souhaitant poser une couche supplémentaire de qualité supérieure sur leurs contenus SVOD ou Blu-Ray favoris, un téléviseur comme le GZ1500 se révèle un pari gagné d’avance.

Lire notre test complet (en anglais) : Panasonic GZ1500

(Image credit: Sony)

4. Sony AG9 Des écrans qui vont faire tomber vos mâchoires… et vider vos poches ! 55 pouces : Sony KD55AG9BAEP | 65 pouces : Sony KD65AG9BAEP Check Amazon Des images HDR saisissantes Le système audio Acoustic Surface+ La certification IMAX Ne supporte pas le HDR10+

Cette mise à jour de la série AF9 de Sony ne déçoit pas, offrant un traitement des images SD comme HD étonnamment fin. Les OLEDs AG9 vous garantissent des couleurs et un contraste exceptionnels mais aussi une atmosphère sonore immersive grâce à la technologie Acoustic Surface+. Un système audio à deux canaux qui vient renverser le système 3.2 canaux du modèle précédent.

La gamme OLED de Sony fait également la part belle aux formats premium Dolby Vision et Dolby Atmos, oubliant cependant le HDR10+. Ce qui peut poser un problème selon les services de streaming et les sources HDR que vous utilisez. Lot de consolation : la série AG9 est certifiée IMAX pour celles et ceux qui veulent installer une salle de cinéma dans leur salon. Avec le son DTS associé, excusez du peu.

Disponibles en taille 55 pouces, 65 pouces et 77 pouces, les téléviseurs AG9 requièrent un budget considérable (entre 3 000 et 8 000 euros). Confrontez-le aux économies que vous ferez en annulant vos dépenses annuelles en sorties ciné.

Lire notre test complet (en anglais) : Sony AG9 Master Series OLED

(Image credit: Philips)

5. Philips OLED 805 L’Ambilight fait toujours des merveilles. 55 pouces : Philips 55OLED805 | 65 pouces : Philips 65OLED805 Low Stock 1 990 € Voir à Son-Video.com FR Luminosité agréable Design de qualité Android TV Installation plus complexe

Les meilleurs téléviseurs 4K ont tendance à se ressembler, en termes de configuration comme de design, ces dernières années. Si vous cherchez quelque chose d'un peu différent, le Philips OLED 805 a largement de quoi se démarquer.

Les téléviseurs Philips sont dotés d'une technologie de luminosité ambiante unique appelée « Ambilight ». Celle-ci projette un éclairage colorée sur la surface entourant votre téléviseur, ce qui vous plonge dans une atmosphère totalement immersive. Vous trouvez ça too much ? Il est possible de calibrer exactement la quantité de faste que vous appréciez - pour obtenir l’ambiance parfaite pendant une séance cinéma ou une session jeu vidéo.

Au-delà de cette option, vous disposez d’un écran des plus brillants. Le processeur P5 de quatrième génération, conçu par Philips, est capable de produire des images vives et réalistes, en mettant l'accent sur la luminosité et l'éclat des couleurs. Dès lors, le contenu ne se retrouve jamais en arrière-plan du contenant lumineux. La qualité de fabrication est également exceptionnelle, même si la plateforme intelligente Android TV ne s’avère pas aussi aboutie que les interfaces Tizen ou webOS, utilisées respectivement par Samsung et LG. Heureusement, le prix relativement inférieur du téléviseur vient rééquilibrer la balance.

Lire notre test complet (en anglais) : Philips OLED 805