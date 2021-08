Test du Panasonic JZ2000 4K

Le nouveau téléviseur Panasonic est composé d'une dalle OLED agréablement customisée, d'énormes haut-parleurs intégrés et d'un puissant processeur HCX Pro AI, ce qui en fait un écran vraiment exceptionnel pour 2021. La redistribution du son dans les haut-parleurs latéraux ne fait qu'améliorer le visionnage de vos films et séries - avec également des images toujours captivantes, détaillées et fluides. A condition d’avoir bien défini les réglages au préalable.

Le Panasonic JZ2000 en résumé

Le Panasonic JZ2000 OLED est une force avec laquelle il faut compter. Avec sa dalle Master HDR OLED Professional Edition, un système audio remanié qui diffuse le son Dolby Atmos dans les moindres recoins et une amélioration des spécifications gaming et de la connectivité HDMI 2.1, cet écran phare de 2021 se révèle incontestablement comme l'un des meilleurs téléviseurs que nous ayons eu le plaisir d'examiner.

Ce sont ces petits changements qui distinguent le JZ2000 de son prédécesseur, le HZ2000 (également cinq étoiles). Vous trouverez désormais des entrées HDMI 2.1, ainsi que les fonctions VRR (taux de rafraîchissement variable), ALLM (mode de faible latence automatique) et un input lag réduit à seulement 14,4 ms. Soit un bien meilleur choix pour brancher une console PS5 ou Xbox Series X.

Si la mise à jour de la sortie audio globale peut sembler régressive pour certains, les 125 W présentés ici sont certainement suffisants pour vous faire exploser les tympans (si c'est ce que vous recherchez). Nous avons à peine pu dépasser la moitié du volume mis à disposition, tandis que la redistribution des haut-parleurs pour émettre le son sur les côtés ne fait qu'optimiser l’environnement sonore dans votre salon ou votre ensemble home cinema.

Les nouveaux modes d'image et de son automatiques devraient également vous permettre d'effectuer la plupart des manipulations nécessaires dans les menus, éliminant ainsi une partie de la perte de temps dédié au paramétrage Panasonic, tout en laissant à chacun la possibilité de régler et de calibrer son écran comme il l'entend.

Vous devrez effectuer certaines de ces manipulations, ou au moins désactiver la fonction Intelligent Frame Creation, comme nous le verrons plus loin. Toutefois, cet ensemble constitué par une dalle OLED personnalisée, d'énormes haut-parleurs intégrés et un puissant processeur HCX Pro AI fait du JZ2000 un écran vraiment exceptionnel aujourd’hui.

Prix et disponibilité du Panasonic JZ2000

Le Panasonic JZ2000 est disponible dès maintenant, à partir de 2 990 € pour le modèle de 55 pouces, et jusqu'à 3 990 € pour celui de 65 pouces. Vous ne le trouverez pas dans des tailles plus petites ou plus grandes (pas de téléviseur OLED de 48 pouces ici), mais l'une ou l'autre de ces tailles devrait avoir un impact sérieux dans votre foyer.

Design du Panasonic JZ2000

Le pied pivotant facilite les réglages à la volée

Les haut-parleurs imposent un téléviseur volumineux

Télécommande étendue

Caractéristiques techniques Tailles d'écran : 55 pouces, 65 pouces | 4K : oui | HDR : oui | Technologie : OLED | Smart TV : My Home Screen 6.0 | Incurvé : non | Dimensions : 1227 x 786 x 360 mm | Poids : 23,5 kg | 3D : non | Entrées : 2xHDMI, 2xUSB, ethernet, optique, terrestre, satellite, emplacement CI

Le JZ2000 OLED est un écran très esthétique, même lorsqu'il est éteint. Il présente un cadre très fin, avec une grille de haut-parleur épaisse située sous l'écran. Et c'est le grand avantage du JZ2000 - en fait, la principale différence entre lui et les téléviseurs OLED moins chers de la gamme Panasonic - intégrer des haut-parleurs aussi imposants au téléviseur lui-même.

Il n'est pas nécessaire d'acheter une barre de son séparée, car des haut-parleurs frontaux, verticaux et même latéraux s’ajoutent ici au corps de l'écran. Vous pourrez les voir assez facilement sur tous les côtés, bien que Panasonic ait réussi à éviter une option trop massive, avec des sections bien optimisées placées à l'avant, sur le côté supérieur et dans les flancs gauche et droit du boîtier.

Le JZ2000 se veut imposant, c'est certain, et assez lourd (23,5 kg) pour un écran de 55 pouces. Même s'il a été allégé de quelques kilos par rapport aux 26,5 kg de son prédécesseur. Néanmoins, il n'a pas l'air gonflé ou invasif, et la tour audio orientée vers le haut donne une structure claire à l'arrière de l'appareil.

Le pied pivotant s’avère lui aussi un plaisir d’utilisation. Il ne tourne pas à 360 degrés (il s'arrête à environ 20-30 degrés) mais il permet d’ajuster la position d'un écran aussi lourd avec une relative facilité.

La télécommande incluse (et plutôt grande) apparaît comme un classique de Panasonic, et un bonus pratique pour ceux qui aiment manipuler tous les boutons imaginables du bout des doigts. Elle est dotée d'un pavé numérique, de boutons de lecture, de boutons de volume, de raccourcis pour les applications de streaming (six, dont une option personnalisable), ainsi que d'entrées permettant de basculer entre les sources TV et AV et même de régler les images à la volée. Il y a également un bouton d'assistant vocal, qui, lors de la première utilisation, vous dirigera vers Google Assistant ou Amazon Alexa - en fonction de vos préférences ou des appareils domotiques associés.

Vous trouverez quatre ports HDMI ici, avec deux entrées prenant en charge à la fois la vidéo 4K/120Hz et le VRR (taux de rafraîchissement variable), tandis que l’intégralité supporte le mode ALLM (mode de faible latence automatique) pour des jeux avec un minimum de décalage. Une entrée s’occupe spécifiquement du canal de retour audio amélioré (eARC) pour un transfert audio sans perte vers une barre de son. Comme déjà dit, les haut-parleurs intégrés rendront cette option quelque peu superflue.

Le HZ2000 de l'année dernière n'était pas doté de la spécification HDMI 2.1. Il est donc bon de voir Panasonic rectifier le tir maintenant que les consoles PS5 et Xbox Series X sont sur le marché.

Smart TV (My Home Screen 6.0)

Interface plus claire

Des menus détaillés, pour ceux qui aiment ça

Toujours pas de Disney Plus

Panasonic se contente de sa propre plateforme propriétaire My Home Screen, qui a été considérablement améliorée en 2021. Cette superposition de contenus, autrefois basique, intègre désormais par défaut diverses applications et menus - avec des icônes circulaires très visibles - qui occupent la partie inférieure de l'écran lorsqu'ils sont appelés par la télécommande. L’arrière-plan translucide les empêche d'être envahissants. Le fait de passer le curseur sur les applications fait apparaître un aperçu des contenus populaires de l'application, dans la même veine que les plateformes webOS de LG et Tizen de Samsung.

Vous trouverez la plupart des applications les plus plébiscitées : Netflix, Amazon Prime Video, YouTube, Rakuten TV… mais toujours pas Disney Plus. Cette application particulière est absente des téléviseurs Panasonic depuis sa création, ce qui signifie que les grands fans de Disney / Marvel peuvent avoir besoin d'un boîtier de streaming supplémentaire pour obtenir l'application sur leur téléviseur. C'est un problème, bien sûr, étant donné le coût élevé de cet écran OLED haut de gamme, pour autant cette absence ne manquera pas à tout le monde.

Qualité d'image

Dalle OLED personnalisée pour des images incroyables

Les paramètres par défaut sont moins convaincants

Plus lumineux que la moyenne des OLED

Le Panasonic JZ2000 utilise la même dalle personnalisée, avec des modifications minimes, que celle du HZ2000 de l'année dernière, et qui est maintenant reprise par les modèles inférieurs JZ1500 et JZ1000. Cela signifie que l'image du JZ2000 n'est pas aussi exceptionnelle qu'auparavant, mais elle reste la limite supérieure de ce que vous pouvez attendre des téléviseurs Panasonic aujourd'hui.

Cette dalle personnalisée - le Master HDR OLED Professional Edition, pour reprendre son appellation complète - est capable d'augmenter la luminosité moyenne et maximale habituellement possible sur un écran OLED, dans une veine similaire à la technologie OLED evo employée pour améliorer le rendement lumineux du LG G1 de cette année.

En regardant Crazy Ex Girlfriend de Netflix en HD, on constate à quel point le processeur HCX Pro Intelligent de Panasonic est capable de mettre à l'échelle des contenus à faible résolution pour les adapter aux nombreux pixels de ce téléviseur 4K. Les détails sont incroyables, et même s'il a tendance à se concentrer davantage sur les éléments de premier plan de l'image, les informations majeures se veulent présentées avec précision.

La première chose à faire est de désactiver la fonction Intelligent Frame Creation, qui se trouve dans les réglages vidéo (appuyez sur le bouton Menu de la télécommande, puis sur ok dans Menu principal). Il s'agit d'une fonction évolutive qui insère des cadres supplémentaires pour rendre "les images lisses et claires", avec la possibilité de l'activer sur Min, Moyen, Max ou Off. Cependant, lors de nos tests, nous avons constaté qu'elle faisait apparaître une quantité irritante de bruit vidéo autour des objets en mouvement rapide.

Le bruit est plus important dans les contenus à faible résolution - lorsque vous regardez le jeune Milo Ventimiglia faire les cent pas dans la rue, le mouvement soudain des palissades en arrière-plan entraîne du grain, tandis que même un rapide mouvement de la tête dans The Greatest Showman (sur Blu-ray 4K, pas moins) peut se heurter à ce problème.

Heureusement, cette fonction s’avère assez facile à désactiver, et les points forts du JZ2000 l'emportent largement sur ce petit problème. La dalle OLED permet d'obtenir des noirs intensément profonds et un contraste net. En visionnant The Greatest Showman, Zendaya se balançant à l'horizon donne un éclat de couleur saisissant, sortant de l'obscurité des crevasses du chapiteau, et c'est ce contraste de couleurs vives et de hautes lumières sur des arrière-plans sombres et bien définis qui rend les images du JZ2000 si captivantes à regarder.

Il existe un certain nombre de préréglages d'image, et peut-être plus que ce à quoi vous êtes habitué. Panasonic offre avant tout des téléviseurs pour ceux qui aiment manipuler leur télécommande et régler régulièrement l’image pour obtenir le meilleur résultat possible.

Normal constitue le mode par défaut de l'image, et vous conviendra parfaitement pour une utilisation quotidienne, bien que le mode Cinéma réduise légèrement la saturation pour une apparence plus proche de celle offerte par les multiplexes. True Cinema est un choix encore meilleur pour les films, avec des bords délicieusement sombres qui augmentent le contraste et donnent une définition ferme aux objets, avec une réduction de la luminosité pour y parvenir.

Le mode Réalisateur semble se situer quelque part entre ces deux réglages, et est ostensiblement destiné à ceux qui veulent regarder les contenus "tels qu'ils ont été conçus" par leur créateur - ce qui fonctionne admirablement bien sur un téléviseur OLED haut de gamme, mais peut ne pas être aussi abouti sur d'autres modèles. Le mode dynamique, comme d'habitude, offre une luminosité et une vivacité accrues ainsi que des images sursaturées, rassurez-vous : ce n'est pas aussi mauvais que ce que nous avons vu sur certains téléviseurs. Vous pouvez également opter pour le paramètre d'image AI Auto qui étalonne automatiquement le préréglage en fonction du type de contenu que vous regardez.

Les capteurs de lumière intégrés dans le JZ2000 sont également incroyables pour modifier la luminosité et le contraste à la volée, en s'ajustant en temps réel lorsque vous ouvrez ou fermez les rideaux, ou éteignez un lampadaire.

Cela ne s'applique généralement qu'aux films et séries Dolby Vision HDR, à l’instar de The Crown sur Netflix, où la différence entre Dolby Vision IQ (avec le capteur de luminosité) et Dolby Vision Dark (sans) vous oblige parfois à patienter jusqu’au soir pour regarder un bon drama dans les meilleures conditions.

Pour les joueurs, ce téléviseur Panasonic délivre également un input lag respectable de 14,4 ms (avec le mode jeu activé), en baisse par rapport aux 20 ms du HZ2000 de l'année dernière. Les écrans OLED bénéficient d'un temps de réponse quasi-instantané, étant donné la rapidité avec laquelle leurs pixels peuvent passer d'un état à l'autre, et les jeux PS5 ou Xbox Series X seront à couper le souffle sur un écran tel que celui-ci. Avec une sortie audio intense pour les jeux de tir immersifs, de courses ou les simulateurs de marche.

Performances audio

Haut-parleurs de 125W

Son Dolby Atmos

Son à diffusion latérale

La nouveauté majeure du modèle phare de cette année est l'introduction de haut-parleurs latéraux. Ceux-ci fonctionnent en tandem avec les haut-parleurs orientés vers le haut et vers l'avant de l'appareil pour créer un son plein et corsé remplissant la pièce.

Les haut-parleurs du JZ2000 sont vraiment incroyables puisqu'ils s’avèrent capables de recréer aussi bien les pas délicats dans un escalier que l'explosion rugissante d'un accident de voiture. Vous obtenez des détails audio précis ainsi qu'une forte réponse dans les basses. Même si certains subwoofers et systèmes de son surround peuvent se montrer plus performants, vous n'obtiendrez tout simplement pas de meilleur son intégré sur un téléviseur intelligent à l'heure actuelle.

À l'écoute de l'ensemble, il est difficile de souligner une énorme différence par rapport au HZ2000 de l'année dernière. Il s'agit plus d'une évolution que d'une révolution des capacités audio du téléviseur, la majorité du volume sortant toujours des haut-parleurs de l'écran vers le haut ou vers l'avant. L'élément de tir latéral est donc limité, mais il ne fait qu'aider à faire entendre les bandes sonores et les dialogues dans toute la pièce.

Bien que chaque téléviseur présente un "point idéal" pour l'image et le son (généralement en plein centre), les grands angles de vision de la dalle OLED et le son latéral des haut-parleurs du JZ2000 signifient que si vous vous asseyez à presque n'importe quel endroit de votre salon, vous pourrez passer une soirée cinéma impressionnante. Et c'est cette combinaison de capacités vidéo et audio qui fait du JZ2000 un home cinema tout-en-un, ce qui manque au LG C1.

Le JZ2000 présente une baisse du volume global par rapport à son prédécesseur, de 140W à 125W, mais une évolution vers une meilleure répartition audio / directivité semble préférable, et nous doutons que la puissance supplémentaire vous fera défaut (nous n'avons jamais dépassé 50 sur l'échelle de volume de 100 points de l'appareil - il est si fort).

Faut-il acheter le téléviseur OLED 4K Panasonic JZ2000 ?

Achetez-le si...

Vous recherchez un système home cinema tout-en-un

Ici, pas besoin de barre de son. Avec une dalle OLED 4K personnalisée et des haut-parleurs Dolby Atmos de 125 W, vous bénéficiez d'une image et de performances sonores époustouflantes dans un seul et même ensemble.

Vous êtes toujours en train de modifier la position de votre téléviseur

Le support pivotant est une aubaine, car il vous permet d'ajuster en permanence la position exacte du JZ2000, et ce à la volée.

Vous êtes un hardcore gamer

L’input lag est meilleur que jamais sur un Panasonic OLED, tandis que l'ajout des options VRR, ALLM, et d'autres spécifications HDMI 2.1 signifie que ce téléviseur se marie aisément avec votre console de jeux next-gen.

Ne l'achetez pas si...

Vous disposez déjà d’un bon système audio

Le principal avantage du JZ2000 est son système audio renforcé, donc si vous avez une bonne sélection de barres de son et d'enceintes branchées sur votre téléviseur, vous n'en profiterez probablement pas.

Vous avez acheté un téléviseur haut de gamme neuf en 2020

Les progrès réalisés ici concernent principalement la connectivité et certains paramètres de correction automatique de l'image et du son, ainsi que l'optimisation de l’input lag. Il n'y a pas assez de transformations pour jeter le HZ2000 à la poubelle, même si la configuration s'est améliorée.

Vous composez avec un budget serré

Il s'agit d'un écran résolument haut de gamme, avec un prix conséquent qui vous demandera sûrement le triple de l’investissement que vous aviez envisagé.