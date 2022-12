Sony XR X90K : un téléviseur 4K abordable, parfait pour la PS5

En tant que téléviseur LCD de pointe chez Sony, la série X90K offre des performances impressionnantes pour son prix. Son rétroéclairage Full Array LED est doté d'une fonction de gradation locale pour des noirs profonds, et son panneau LCD est doté de points quantiques pour une luminosité et des couleurs améliorées. Ce n'est pas le téléviseur le plus lumineux que vous puissiez acheter - il vous faudra passer à un modèle mini-LED pour cela - et certains problèmes de blooming et d'uniformité en font un choix moins intéressant que les téléviseurs OLED. Sachez toutefois que la qualité vidéo et audio du X90K, son interface Google TV, son tuner ATSC 3.0 et ses fonctions de jeu étendues, notamment la prise en charge de la 4K 120 Hz, en font un excellent produit.

Pourquoi pouvez-vous faire confiance à TechRadar ? Nos examinateurs experts passent des heures à tester et à comparer les produits et services afin que vous puissiez choisir le meilleur pour vous. En savoir plus sur la façon dont nous testons .

Sony X90K: Test en deux minutes

Le XR X90K de Sony est un modèle supérieur dans la gamme de téléviseurs LCD de la société, qui se place juste en dessous des modèles phares X95K. L'une des principales différences entre les deux gammes est que la série X95K utilise un rétroéclairage mini-LED, tandis que le X90K dispose d'un rétroéclairage Full Array LED.

Malgré cette différence, le téléviseur de 65 pouces de la série X90K que nous avons testé a offert des images d'une luminosité impressionnante, et le traitement de gradation locale utilisé par le système de rétroéclairage à matrice complète du téléviseur a su créer des noirs puissants avec un bon niveau de détails dans les ombres et un "blooming" limité au niveau du rétroéclairage. Pour son prix, les performances globales du X90K sont très bonnes et devraient satisfaire même les téléspectateurs les plus exigeants.

La série X90K est la version next-gen des téléviseurs X90J de la société, une série qui figure actuellement dans notre liste des meilleurs téléviseurs 4K. Les téléviseurs X90K reprennent de nombreuses caractéristiques de cette gamme, notamment la dalle XR Triluminos Pro de Sony, qui s'associe aux fonctions Cognitive Processor XR et Contrast Booster XR pour produire des images HDR avec un contraste puissant et une gamme de couleurs riche. Les téléviseurs de la série XR90K sont dépourvus de la fonction X-Wide Angle, que l'on retrouve dans la gamme phare XR95K et qui améliore les performances hors axe central, mais tant que vous regardez dans un angle de vision de 30 degrés (en gros, la largeur moyenne d'un canapé), cela ne devrait pas poser de problème.

La fonction Acoustic Multi-Audio du X90K utilise des haut-parleurs séparés pour les aigus situés en haut, à gauche et à droite du téléviseur. Elle offre une qualité sonore supérieure à la moyenne, avec des dialogues toujours clairs et même des effets spatiaux avec les bandes-son Dolby Atmos. Vous pouvez obtenir une bien meilleure qualité audio en utilisant un système de barre de son séparé, mais en attendant de sauter le pas, les haut-parleurs intégrés du X90K feront largement l'affaire.

La série X90K utilise l'interface Google TV pour le streaming et la configuration, et peut être commandée à la voix à l'aide du micro intégré au téléviseur ou de celui de la télécommande Sony. Les applications de streaming les plus populaires sont fournies et les utilisateurs de Google peuvent se connecter avec leurs identifiants pour déverrouiller d'autres fonctions comme l'affichage des bibliothèques Google Photos.

Le design de base de la série X90K de Sony est mis en valeur par un pied multi-positions qui peut être élevé pour libérer de l'espace pour une barre de son. La petite télécommande du téléviseur présente une structure chargée et les boutons sont difficiles à lire dans l'obscurité. Les menus à l'écran sont faciles d'accès et simples en termes de navigation, mais les nombreux réglages d'image proposés pourront mettre à l'épreuve la patience de ceux qui n'aiment pas perdre de temps à configurer.

Avec deux entrées HDMI 2.1 et la prise en charge de la 4K/120Hz, VRR et ALLM, les téléviseurs de la série X90K constituent une excellente option pour les jeux. Ils sont également parfaits pour la PlayStation 5, une initiative de Sony qui active à la fois le Auto HDR Tone Mapping et un Auto Genre Picture Mode pour optimiser l'image lorsqu'une console PS5 est connectée.

Le rapport qualité-prix de la série X90K est très bon, surtout maintenant que nous approchons de la fin de l'année 2022 et que des réductions peuvent être trouvées sur toutes les tailles d'écran. Vous devrez payer deux fois plus cher pour passer à la série phare X95K de Sony, tandis que la série A85K, plus modeste, ne dispose pas du rétroéclairage à gradation locale du X90K.

Date de sortie en France : été 2022

XR-55X90K : 1190 €

XR-65X90K : 1390 €

XR-75X90K : 1990 €

XR-85X90K : 2114 €

Les téléviseurs de la série X90K de Sony sont disponibles dans des tailles d'écran allant de 55 à 85 pouces. Il s'agit des modèles LED de milieu de gamme de la société, qui s'insèrent entre la série X85K économique et la série X95K phare, cette dernière offrant les premiers modèles Sony à rétroéclairage mini-LED. La série X90K utilise un rétroéclairage Full Array LED avec un traitement de gradation locale.

Les entrées du panneau arrière du X90K comprennent deux ports HDMI 2.1 qui prennent en charge la 4K 120Hz. (Image credit: Future)

Sony X90K : caractéristiques

Interface Google TV

Gamme dynamique élevée Dolby Vision, HDR10 et HLG

Entrées HDMI 2.1 avec 4K 120Hz, VRR, ALLM et eARC

Tuner ATSC 3.0

Comme d'autres téléviseurs Sony, la série X90K utilise l'interface intelligente Google TV pour la navigation et le streaming. Il dispose aussi de Google Assistant pour les recherches vocales, que ce soit en mains libres avec le micro intégré au téléviseur ou avec celui de la télécommande du téléviseur. Les applications embarquées comprennent Netflix, Amazon Prime Video, HBO Max, Apple TV, Disney Plus, et bien d'autres encore.

Le traitement de l'image sur les téléviseurs X90K est pris en charge par le processeur cognitif XR de la société et il y a également une fonction XR Contrast Booster pour maximiser le contraste avec la gradation locale active du téléviseur. Un panneau XR Triluminos Pro (des points quantiques, essentiellement) garantit une gamme de couleurs améliorée avec les sources HDR.

Parmi les quatre entrées HDMI du téléviseur, deux présentent les caractéristiques HDMI 2.1 suivantes : Prise en charge 4K/120Hz, fréquence de rafraîchissement variable (VRR) et mode de faible latence automatique (ALLM). Les modèles de la série X90K disposent également d'un tuner ATSC 3.0 intégré, ce qui leur permet de recevoir les émissions télévisées de nouvelle génération aux États-Unis, avec des caractéristiques telles que la résolution 4K avec HDR et le son Dolby Atmos.

Dans l'ensemble, les fonctionnalités des téléviseurs de la série X90K sont compétitives par rapport aux modèles d'autres marques au même niveau de prix, bien qu'elles soient un peu inférieures à celles de certains modèles LCD de notre guide des meilleurs téléviseurs 4K, notamment en termes de connectivité et d'absence de rétroéclairage mini-LED.

Notes pour les caractéristiques : 4/5

Sony X90K : qualité d'image

Couleurs riches et précises

Noirs profonds et bonne luminosité

Uniformité moyenne de l'image décentrée

Le XR90K livre des couleurs assez précises dans son mode Cinéma par défaut, mais les images présentent un équilibre un peu trop rougeâtre. Le gamma est également un peu déréglé, faisant apparaître les tons moyens trop sombres. Ces deux problèmes ont été corrigés en utilisant le logiciel de calibrage des couleurs Calman de Portrait Displays.

Nous avons également utilisé Calman pour mesurer la couverture DCI-P3 du téléviseur, la gamme de couleurs utilisée pour le mastering des films pour le cinéma numérique et les disques Blu-ray 4K, qui a atteint 95 %. C'est moins que ce que nous avons mesuré sur le téléviseur OLED A80K de Sony, qui couvrait la totalité de la gamme DCI-P3, mais c'est dans la même fourchette que d'autres téléviseurs rétroéclairés par LED abordables comme le M-Series QX de Vizio.

La luminosité de pointe du X90K est de 964 nits (sur une fenêtre blanche à 10 %) en mode d'image HDR standard, et de 450 nits en mode Cinema HDR. C'est un niveau de performance moyen pour un téléviseur de ce type et c'est nettement moins que ce que vous obtiendriez d'un téléviseur avec un rétroéclairage mini-LED. (Certains téléviseurs OLED de dernière génération, comme la série LG G2, peuvent également offrir un niveau de luminosité maximale plus élevé).

L'une des faiblesses de la qualité d'image que le X90K partage avec de nombreux autres téléviseurs LCD à rétroéclairage LED est la mauvaise uniformité en dehors d'un axe central, les images paraissant pâles et désaturées lorsqu'elles sont regardées depuis un siège sur le côté. Ce n'est généralement pas un problème, mais certains téléviseurs LCD, comme les modèles de la série X95K de Sony avec leur fonction X-Wide Angle, font mieux.

Key specs Taille de l'écran : 55, 65, 75, 85 pouces

Résolution : 4K

Technologie de panneau : QLED

Support HDR : Dolby Vision, HDR10, HLG

Prise en charge audio : Dolby Atmos, Dolby Digital, DTS

Télévision intelligente : Google TV

Ports HDMI : 4 (2 HDMI 2.1)

Même si la puissance lumineuse maximale du Sony est plus limitée que celle des modèles à mini-LED, nous n'avons pas manqué de luminosité dans une pièce éclairée par des plafonniers. Et lorsque les lumières étaient tamisées pour regarder un film, l'image était très dynamique, avec des hautes lumières et des noirs puissants.

En regardant The Green Knight sur Blu-ray Ultra HD, les ombres dans la scène où le Chevalier Vert entre dans le château pour interrompre la fête de Noël du roi se sont avérées bien détaillées et profondes. Nous avons noté un léger degré de rétroéclairage sur les séquences d'ouverture ainsi que dans certaines scènes de paysages hivernaux par la suite, mais la plupart du temps, c'était négligeable grâce à la gradation locale de l'appareil réglée sur moyen.

Elvis s'est avéré un peu plus difficile pour le X90K, notamment dans les plans larges de l'horizon de Las Vegas la nuit. Dans ces plans, le niveau de luminosité global de l'image semblait s'élever un peu, sans que la plupart des spectateurs le remarquent ou en souffrent.

Les couleurs dans Elvis se sont montrées à la fois riches et nettes. Dans la scène où le King filme son émission spéciale de Noël, par exemple, les teintes vertes et rouges du décor ressortaient parfaitement. Et dans une scène ultérieure où Elvis se produit lors de sa résidence à Las Vegas, le panneau ELVIS rouge géant sur la scène avait un éclat particulièrement intense.

Note pour la qualité de l'image : 4/5

Un support multiposition vous permet de régler la hauteur pour s'adapter à l'emplacement de la barre de son. (Image credit: Future)

Sony X90K : qualité du son

Utilise des tweeters séparés pour un positionnement du son plus précis

Le calibrage audio acoustique adapte le son à l'environnement visuel.

Dolby Atmos avec upscaling surround 3D efficace

La fonction Acoustic Multi-Audio de Sony sur les téléviseurs de la série X90K utilise à la fois des haut-parleurs en bas et des tweeters situés en haut à gauche et à droite du téléviseur pour offrir une restitution audio plus naturelle, le son semblant provenir de l'écran lui-même. (Notez qu'il ne s'agit pas de la même fonction que la fonction Acoustic Surface Audio+ de la société, où l'audio est intégré au panneau d'affichage du téléviseur).

Les autres fonctions audio clés de la série X90K sont le calibrage audio acoustique, qui adapte la sortie sonore à votre environnement visuel, le zoom vocal pour l'amélioration des dialogues et l'upscaling surround 3D.

Le son du téléviseur est nettement supérieur à la moyenne, même si les aigus sont trop prononcés, notamment en raison du manque d'extension des basses dans les enceintes intégrées au téléviseur. Nous avons pu corriger quelque peu ce problème en utilisant une fonction d'égalisation audio à l'écran. La musique des scènes de concert d'Elvis était par la suite beaucoup plus facile à entendre.

Les dialogues sont parfaitement clairs sur le téléviseur de Sony. En regardant Top Gun : Maverick sur Blu-ray Ultra HD, les voix étaient toujours faciles à percevoir, même dans les scènes d'exercices de vol. Ce film a également montré les avantages de l'Acoustic Multi-Audio, notamment dans les scènes d'avion.

Note pour la qualité du son : 4/5

La télécommande de base de Sony limite le nombre de boutons aux commandes les plus essentielles. (Image credit: Future)

Sony X90K : design

Facteur de forme légèrement encombrant

Le support multiposition libère de l'espace pour la barre de son

La télécommande n'a pas de touches rétroéclairées

La série X90K de Sony présente un design fonctionnel et est quelque peu encombrante en raison de son rétroéclairage LED à matrice complète. L'écran est entouré d'un cadre fin et un panneau inséré à l'arrière de l'appareil permet de connecter les entrées. Deux tweeters de "positionnement sonore" situés sur les côtés de l'écran sont utilisés dans le cadre du système audio pour créer une expérience plus immersive, mais avec une localisation précise du son à l'écran.

Le support multiposition du téléviseur vous permet soit de placer l'écran au même niveau que le support sur lequel il est monté, soit de le surélever pour libérer de l'espace pour une barre de son. Avec cette dernière option, vous obtenez un espace d'environ 10 cm, suffisant pour accueillir la plupart des barres de son.

La télécommande de Sony est compacte et légère, avec des boutons en haut pour changer les entrées et accéder aux menus de configuration, et des boutons au centre pour régler le volume et sélectionner les chaînes. Il y a également des boutons pour activer le micro intégré de la télécommande et pour accéder rapidement à Netflix, Prime Video, Disney Plus et YouTube. La disposition des boutons de la télécommande et le manque de rétroéclairage rendent, selon nous, difficile l'accès aux commandes dans une pièce sombre, ce qui oblige parfois à utiliser la lampe de poche du téléphone.

Note pour le design : 4/5

Les fonctions de recherche de l'interface Google TV utilisée par le X90K s'étendent aux commandes vocales. (Image credit: Future)

Sony X90K : smart TV & menus

Interface Google TV

Contrôle vocal de l'Assistant Google

Le menu image comporte des options redondantes

L'interface Google TV du X90K est un peu chargée, mais c'est généralement le cas avec la plupart des téléviseurs intelligents. Nous avons trouvé la sélection d'applications de streaming plus que satisfaisante, avec tous les grands services représentés. Ceux qui ont un compte Google peuvent se connecter avec leurs informations d'identification pour accéder à un niveau de personnalisation plus élevé, y compris un flux d'images de Google Photos à utiliser comme économiseur d'écran.

Heureusement, la commande vocale Google Assistant est désactivée par défaut lorsque vous configurez le téléviseur pour la première fois - un clin d'œil bienveillant à ceux qui ont des préoccupations en matière de confidentialité.

Lorsque vous appuyez sur le bouton d'entrée de la télécommande, un panneau apparaît en bas de l'écran pour afficher les entrées (HDMI 1, HDMI 2, etc.) et les chaînes de télévision numérique, et il peut être configuré pour afficher également vos applications de streaming les plus utilisées. Les options du menu de configuration sont pour la plupart simples, bien que le menu image en particulier soit rempli de choix manifestement redondants, ce qui rend le réglage plus laborieux qu'il ne devrait l'être. Il serait également agréable d'avoir des commandes de base comme la luminosité et le contraste disponibles à partir de la télécommande plutôt que de devoir fouiller dans les menus.

Score des menus et Smart TV : 3.5/5

Sony X90K : jeux vidéo

HDMI 2.1 avec support 4K/120Hz, VRR et ALLM

Faible décalage d'entrée de 13,8 ms en mode jeu

Auto HDR Tone Mapping pour PS5

Grâce à ses excellentes fonctionnalités de jeu, le X90K se classe parmi les meilleurs téléviseurs 4K 120 Hz. Outre la prise en charge de la vidéo 4K/120 Hz (disponible uniquement sur deux des quatre entrées HDMI du téléviseur), il dispose d'une fréquence de rafraîchissement variable (VRR) et d'un mode de faible latence automatique (ALLM). Le décalage d'entrée mesuré par notre testeur 4K était de 13,8 ms, un très bon résultat.

Les téléviseurs X90K sont également parfaits pour la PlayStation 5. Cela signifie essentiellement que lorsqu'ils sont connectés à la console de jeu de la société, une fonction Auto HDR Tone Mapping est activée, ainsi qu'un Auto Genre Picture Mode qui optimise l'image pour les jeux.

Note pour les jeux vidéo : 4,5/5

Sony X90K : rapport qualité/prix

Hautes performances pour un modèle de milieu de gamme

Prix abordable

Battu sur certains fronts par les téléviseurs QLED bon marché

La série X90K offre un très bon rapport qualité-prix. Elle n'est que légèrement plus chère que les modèles de la série X85K de Sony, tout en offrant un rétro-éclairage Full Array à gradation locale, une caractéristique qui fait défaut à la série X85K et qui permet d'améliorer considérablement les performances. Les X90K sont également moitié moins chers que les modèles X95K de Sony, qui ont l'avantage principal d'être dotés d'un rétroéclairage mini-LED pour une luminosité maximale plus élevée et un meilleur contraste.

En ce qui concerne la concurrence, le Sony offre des performances similaires mais affiche sur certaines tailles un meilleur rapport qualité/prix que le Q80B de Samsung, un autre téléviseur doté d'un rétroéclairage Full-array LED et d'une fonction de gradation locale. Le Hisense U8H est un autre téléviseur dans la gamme de prix du X90K, bien que ce modèle offre un rétroéclairage mini-LED et coûte moins cher que le téléviseur de Sony.

Score du rapport qualité/prix : 4.5/5

(Image credit: Future)

Devriez-vous acheter le Sony X90K ?

Swipe to scroll horizontally Sony XR X90K Attributes Notes Rating Caractéristiques Rétroéclairage Full Array LED et fonctionnalités HDMI 2.1 telles que 4K/120Hz, VRR et ALLM. 4/5 Qualité d'image Des noirs profonds et une bonne luminosité, mais avec un peu d'effacement du rétroéclairage. 4/5 Qualité du son Bon son global pour un téléviseur, y compris les effets Dolby Atmos 4/5 Design Le design de base est complété par un support à hauteur réglable. 4/5 Smart TV et menus L'interface de Google TV est bonne, mais le réglage des images nécessite de passer par des menus. 3.5/5 Jeux vidéo Un ensemble solide de fonctionnalités HDM1 2.1, avec le Auto HDR Tone Mapping de Sony pour les jeux PS5. 4.5/5 Rapport qualité/prix Un très bon rapport qualité-prix, même si les marques bon marché peuvent offrir des performances encore meilleures. 4.5/5

Achetez-le si...

Achetez-le si...

Vous voulez un téléviseur offrant un bon rapport qualité-prix

La série X90K offre de très bonnes performances audiovisuelles et constitue probablement le meilleur rapport qualité-prix de la gamme de téléviseurs 2022 de Sony.

Vous voulez un téléviseur pour les films et le sport

La série X90K offre des noirs profonds et détaillés pour les films, et sa puissance lumineuse maximale est suffisamment élevée pour en faire une bonne option pour le sport en journée.

Vous possédez une console PlayStation 5

La série X90K dispose d'une gamme complète de fonctions de jeu, notamment la prise en charge de la résolution 4K 120 Hz, ainsi que des fonctions spécifiques à la PS5, comme le HDR Dynamic Tone Mapping.

Ne l'achetez pas si...

Vous êtes un perfectionniste de l'image

Bien que le rétroéclairage à matrice complète du X90K avec gradation locale fonctionne bien, il n'est pas à la hauteur de l'OLED lorsqu'il s'agit de l'uniformité du noir et des détails.

Vous n'aimez pas faire des réglages d'image

Le mode d'image Cinéma du X90K offre des couleurs généralement précises, mais ce téléviseur nécessite une configuration et un réglage vidéo minutieux.

Vous ne voulez pas ajouter une barre de son

Bien que la qualité audio globale du X90K soit bonne, le son manque de basses et sa balance est lourde en aigus.

Considérez également...

Si notre test du Sony X90K vous donne envie d'envisager d'autres options, voici trois autres téléviseurs à considérer.

(s'ouvre dans un nouvel onglet) Samsung Q80B QLED

(s'ouvre dans un nouvel onglet)Ce modèle Full Array LED de Samsung est à peu près dans la même gamme de prix que le Sony, bien que nous ayons également trouvé quelques problèmes avec la gradation locale dans notre test. Il offre un support de jeu aussi bon que celui du X90K et son interface intelligente Tizen est sans doute meilleure que celle de Google TV.

(s'ouvre dans un nouvel onglet) Hisense U8H QLED (s'ouvre dans un nouvel onglet) (test en anglais)

Ce modèle haut de gamme de Hisense coûte encore moins cher que le Sony et il est presque deux fois plus lumineux grâce à son rétroéclairage mini-LED. Il offre également une excellente prise en charge des jeux, avec notamment un affichage 4K 120 Hz.