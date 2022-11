Test du Samsung Q80B (65Q80B)

Le Samsung Q80B est idéal pour le visionnage dans une pièce lumineuse, il dispose d'une excellente plateforme intelligent de streaming avec Tizen et prend en charge les jeux à haute fréquence d'images. Même son système de sonorisation avec suivi d'objet est à la hauteur. Les seuls bémols sont ses performances du niveau de noir, qui sont entravées par une gradation locale médiocre, et l'absence de Dolby Vision. Ce n'est donc pas un téléviseur pour les cinéphiles, mais tous les autres pourraient envisager de se le procurer...

Samsung Q80B : test en une minute

Le Samsung Q80B est un écran QLED 4K de milieu de gamme à forte valeur ajoutée, bien adapté au visionnage de la télévision au quotidien et aux jeux sur console. Il est positionné juste en dessous des modèles Mini LED Neo QLED de la marque, offrant à la place un rétroéclairage Full Array plus conventionnel. Cela signifie qu'il n'offre pas les performances de niveau de noir ou la précision HDR de ses camarades plus chers.

Cependant, avec quatre entrées HDMI compatibles HFR (high frame rate), une interface utilisateur Game Bar utile et une interface maison intelligente soignée, seuls les grands cinéphiles risquent de se sentir lésés.

En effet, la proéminence du Game Hub de Samsung, un portail complet de services de jeux en streaming, montre clairement que c'est là que réside son principal intérêt.

Le téléviseur est également doté d'un système audio compatible Dolby Atmos supérieur à la moyenne.

Sortie : août 2022

Prix de lancement : 1 190 euros

Le Samsung Q80B (s'ouvre dans un nouvel onglet)est déjà en vente.

Le modèle de 65 pouces que nous testons ici est actuellement disponible pour 1299€ sur le site de Samsung, au lieu de 1799€. Si cette taille ne vous convient pas, il existe d'autres alternatives, comme le QE50Q80B de 50 pouces qui est vendu à 799€ au lieu de 1099€. Au-dessus du 65 pouces de notre test, on trouve le QE75Q80B de 75 pouces, qui coûte 1599€ au lieu de 2199€, ainsi que l'impressionnant QE85Q80B de 85 pouces, vendu 2199€ au lieu de 3299€.

Samsung Q80B : Caractéristiques

Processor 4K Quantum

4K 120Hz

pas de Freeview Play (service de catch-up TV)

Le Q80B ne lésine pas sur les fonctionnalités. Le téléviseur est construit autour d'une dalle LED Quantum Dot avec un rétroéclairage Full Array, capable d'offrir un plus grand éventail de couleurs qu'une dalle LED rétroéclairée classique.

Il bénéficie également de spécifications audio avancées, avec pas moins de six haut-parleurs, associés à la technologie Object Tracking Sound de la marque. Celle-ci permet de renforcer la sensation de mouvement autour de l'écran.

Le processeur Quantum 4K du Q80B a les moyens de mettre en œuvre l'optimisation de l'image et du son par l'IA.

L'interface intelligente Tizen de Samsung garantit que les services de streaming ne manquent pas et s'accompagne d'un certain nombre d'autres attractions, comme un portail de jeux et une surveillance SmartThings.

La connectivité comprend quatre prises HDMI, qui prennent toutes en charge la lecture 4K 120Hz. La prise en charge de ALLM (Auto Low Latency Mode), Nvidia G-Sync et FreeSync Premium Pro et eARC sur HDMI 3 permet de connecter une barre de son ou un système audiovisuel.

Il y a également une sortie audio optique numérique, deux ports USB et Ethernet.

En ce qui concerne les tuners TV, il existe des options satellite et terrestres. Un emplacement pour interface commune est également disponible pour ceux qui en ont besoin.

Note des fonctionnalités : 4,5/5

(Image credit: Future)

Samsung Q80B : Qualité de l'image

Performances HDR percutantes

Pas de support Dolby Vision

Excellent mode intelligent

L'écran, comme tant d'autres téléviseurs Quantum Dot proposés par Samsung, est un choix évident pour le visionnage dans une pièce lumineuse. Il offre des couleurs éclatantes et une grande finesse de détails.

Un écran rétroéclairé aura toujours du mal à offrir le même niveau de noir profond qu'un OLED, mais cet ensemble gagne plus de batailles qu'il n'en perd.

Dans les pièces avec un éclairage ambiant, les barres noires restent parfaitement sombres.

La clarté générale de l'image est remarquable, en grande partie grâce au processeur Quantum 4K de Samsung, alimenté par l'intelligence artificielle.

En mode intelligent, le processeur travaille en tandem avec le capteur de lumière pour gérer dynamiquement les paramètres de l'image en fonction de la lumière ambiante. Cela fonctionne bien, et si vous êtes le type de téléspectateur qui oublie ou n'a pas envie de se promener dans le menu des paramètres de l'image, c'est une excellente alternative.

Désactivez le mode Intelligent et vous aurez accès à tous les préréglages d'image habituels, y compris le mode Filmmaker.

En ce qui concerne le HDR, il est impossible d'esquiver le fait que le téléviseur ne prend pas en charge Dolby Vision.

En revanche, vous bénéficiez du HDR10+ adaptatif, une norme de métadonnées dynamiques moins largement adoptée, ainsi que du HDR10 normal et du HLG.

L'absence de Dolby Vision est quelque peu compensée par les performances HDR du téléviseur. Nous avons mesuré la luminosité maximale à 980 nits en utilisant un patch de mesure de 10 %.

Cependant, il y a un blooming évident lorsque les blancs sont placés sur un fond noir.

L'interpolation de l'image est fluide, avec peu d'artefacts évidents, ce qui est une bonne nouvelle lorsqu'il s'agit de sport, même si vous devrez passer des paramètres de clarté d'image d'Auto à Personnalisé, pour éviter l'effet feuilleton.

Note pour la qualité de l'image : 4/5

Samsung Q80B : Qualité du son

Suivi du son des objets

Support Dolby Atmos

Réseau de six haut-parleurs

À bien des égards, la plus grande surprise du Q80B est l'efficacité et le caractère divertissant de son système audio. Samsung a réussi, grâce à la combinaison de la technologie Object Sound Tracking et de la prise en charge multicanal native, à produire un téléviseur capable de créer une scène sonore bien plus grande que ne le laisse supposer sa taille ou son équipement.

Le téléviseur utilise en fait six haut-parleurs directionnels, dont deux placés en hauteur à l'arrière. Ensemble, ils diffusent le son en hauteur et en largeur, tout en maintenant la cohérence de la scène sonore.

Même lorsque le Dolby Atmos n'est pas disponible, l'écran est capable de comprendre le signal entrant et de le diriger en conséquence.

Bien que vous n'ayez pas besoin d'ajouter une barre de son dès le départ, le téléviseur est compatible avec les modèles Q-Symphony de Samsung, qui utilisent simultanément les haut-parleurs du téléviseur et de la barre de son.

Par ailleurs, le téléviseur Q80B de 50 pouces n'est pas équipé de haut-parleurs physiques en hauteur comme le reste de la gamme, mais fait appel à la virtualisation.

Le téléviseur dispose également de l'amplification Active Voice avec Adaptive Sound Plus, qui permet d'optimiser le volume en fonction de l'environnement visuel et du contenu.

Note pour la qualité du son : 5/5

(Image credit: Future)

Samsung Q80B : Design

Encombrant mais soigné

Socle central

54,7 mm de profondeur

Si vous voulez un écran LED très fin, le Q80B n'est pas fait pour vous. Le téléviseur est doté d'un rétroéclairage complet, plutôt que d'un éclairage périphérique, et est donc plus encombrant que ce que l'on pourrait estimer être "tendance". Cela dit, le cadre, de couleur gris foncé, est mince et, vu de face, vous ne verrez que l'écran.

Le Q0B est équipé d'un pied central carré, plutôt que de pieds placés sur les bords, ce qui le rend moins exigeant pour le mobilier audiovisuel. Ce pied en métal a l'air solide et possède une finition texturée attrayante.

Note pour le design : 3,5/5

(Image credit: Future)

Samsung Q80B : Smart TV et menus

Smart TV (Tizen)

Support étendu d'applications

Tableau de bord SmartThings

La Q80B est fondée sur la plateforme intelligente Tizen de Samsung, qui est très aboutie. L'interface a récemment adopté un design de page d'accueil en plein écran, et est désormais dotée d'une multitude de contenus sélectionnés à faire défiler.

La prise en charge des services de streaming est large. Il y a Netflix, Disney+, Prime Video et Apple TV+, pour n'en citer que quelques unes.

Le téléviseur est livré avec deux télécommandes. L'une est un pointeur standard, et l'autre une alternative Bluetooth mince et alimentée par l'énergie solaire. Les deux ont des boutons d'accès rapide pour Netflix, Prime Video, Disney+ et Samsung TV plus (la sélection de chaînes de télévision linéaire propre à Samsung, diffusée via le haut débit).

Si vous aimez le contrôle vocal, le Q80B fonctionne avec Bixby, Amazon Alexa et Google Assistant.

Note pour Smart TV et les menus : 5/5

Samsung Q80B : Jeux vidéo

Support 4K 120Hz

Support de la fréquence de rafraîchissement variable

Hub de jeu dédié

Les quatre prises HDMI du Samsung prennent toutes en charge la lecture 4K 120Hz. Les jeux sont également pris en charge par ALLM (Auto Low Latency Mode), Nvidia G-Sync et FreeSync Premium Pro.

L'interface Tizen de Samsung abrite aussi un tout nouveau Game Hub, qui propose les services de jeux en cloud de Xbox et Utomik, ainsi que Twitch.

Note de jeux : 4,5/5

(Image credit: Samsung)

Samsung Q80B : Rapport qualité/prix

Entrées HDMI évolutives

Prix de milieu de gamme

Pas de barre de son nécessaire

D'une certaine manière, le Q80B de 65 pouces occupe une position délicate en termes de rapport qualité-prix. Il est plus cher que les écrans LED ordinaires de la même taille, et ne se situe pas non plus dans le haut de gamme.

Mais comme nous le soulignons dans notre test, le Samsung Q80B remplit de nombreuses conditions.

La qualité de l'image, en particulier si vous êtes habitué aux pièces lumineuses, est impressionnante, et le son est suffisamment immersif pour éviter l'achat d'une barre de son supplémentaire.

C'est également un achat compétitif si vous êtes un joueur de console. Le fait que les quatre entrées HDMI soient compatible 120 fps est un bonus tangible.

Note du rapport qualité/prix : 4/5

Devriez-vous acheter le Samsung QE65Q80B ?

Swipe to scroll horizontally Samsung Q80B Catégories Remarques Note Caractéristiques Pas de prise en charge de Dolby Vision HDR, mais de superbes fonctions de jeu et un son de suivi d'objet. 4.5/5 Qualité de l'image Brillant avec des couleurs intenses, mais un peu d'efflorescence en contre-jour. 4/5 Qualité du son Crée une scène sonore bien plus grande que ne le laisse supposer son encombrement. 5/5 Design Un peu encombrant, mais avec une bordure mince, et un support métallique solide. 3.5/5 Smart TV et menus La plateforme intelligente Tizen est très aboutie et offre une prise en charge étendue des applications. 5/5 Jeux vidéo Des fonctionnalités de jeu étendues, ainsi qu'un hub de jeu dédié. 4.5/5 Rapport qualité/prix Il remplit toutes les conditions pour le prix. 4.5/5

Achetez-le si...

Vous n'avez pas l'intention de tout regarder dans une pièce à lumière tamisée Le Samsung Q80B est conçu pour briller lorsqu'il est regardé dans des espaces de vie ordinaires avec des niveaux de lumière ambiante parfois élevés. Son mode d'image intelligente, piloté par l'IA, surveille les changements de conditions et les optimise en conséquence...

Vous accordez autant d'importance aux jeux qu'à la télévision Avec ses quatre entrées HDMI capables de gérer des sources 4k 120Hz, plus VRR et ALLM, le Q80B est un excellent choix pour les joueurs next gen...

Vous n'avez pas l'intention d'acheter une barre de son de sitôt. Les six haut-parleurs du Q80B de 65 pouces ont les moyens d'offrir une scène sonore multidirectionnelle impressionnante. Il y a beaucoup de dynamisme sonore pour accompagner l'action à l'écran...

Ne l'achetez pas si...

Vous êtes un cinéphile invétéré L'absence de prise en charge de Dolby Vision vous fera regretter le home cinéma et, dans une pièce totalement sombre, vous découvrirez les limites du rétroéclairage.

Le style est un prérequis Le Q80B n'est certainement pas laid, mais le rétroéclairage intégral de l'écran ne risque pas d'impressionner votre décorateur d'intérieur.

