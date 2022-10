Les meilleures barres de son Dolby Atmos 2022 : de formidables mises à niveau audio pour tous les budgets

Included in this guide:

Les meilleures barres de son Dolby Atmos vous permettent d'écouter vos films et émissions de télévision préférés de manière plus immersive et naturelle.

Dolby Atmos est un format audio de son surround. Chaque son est enregistré comme un objet individuel - quelqu'un qui crie, un chien qui aboie, un hélicoptère qui passe au-dessus de votre tête. Il prend également en charge les canaux de hauteur. Cela signifie que ces objets individuels peuvent être traités de manière à donner l'impression qu'ils proviennent de tout autour de vous lorsque vous regardez un film.

Cela signifie que si vous voyez un hélicoptère à l'écran voler au-dessus de votre tête, vous aurez l'impression qu'il le fait aussi dans la réalité. En fait, le son est placé là où il le serait naturellement en fonction de ce que vous regardez à l'écran, avec plus de précision et d'efficacité que le son surround classique.

Cela vaut la peine de considérer l'une des meilleures barres de son Dolby Atmos si vous aimez l'expérience du home cinéma lorsque vous regardez vos émissions de télévision et vos films préférés. La plupart des grandes marques audio créent des barres de son avec Dolby Atmos intégré ces jours-ci, notamment LG, Samsung, Sonos, Sony et plus encore. Comme toutes les barres de son, elles sont proposées dans une gamme de tailles et de styles différents, avec des fonctionnalités diverses. Sachez toutefois que les barres de son Dolby Atmos ont tendance à être de grande taille, car pour obtenir un son 3D de qualité, il faut beaucoup de haut-parleurs.

Bien sûr, toutes les nouvelles barres de son ne sont pas des barres de son Dolby Atmos. Mais la mise à niveau de votre téléviseur avec une barre de son est une excellente idée, que vous choisissiez une barre de son Dolby Atmos ou non. En effet, bien que la technologie des téléviseurs ait beaucoup évolué au fil des ans, les haut-parleurs intégrés font souvent défaut. Jetez un œil à notre guide des meilleures barres de son, qui comprend à la fois des barres de son Dolby Atmos et quelques options économiques sans.

2. Samsung HW-Q930B La meilleure barre de son Dolby Atmos à ce jour Caractéristiques techniques Dimensions: 1110,7 x 604 x 120 mm (L x H x P) Restitution audio: 9.1.4 Puissance totale: N/A Connectivité: Entrée HDMI (eARC), entrée optique, Wi-Fi, Bluetooth Pourquoi l'acheter + La barre de son Dolby Atmos la plus immersive à moins de 1 000 € + Son puissant mais nuancé et équilibré + Nombre important de canaux Pourquoi attendre - Chère par rapport aux normes générales des barres de son - Moins adaptée à votre écoute musicale

Samsung crée d'excellentes barres de son, notamment des modèles coûteux et des appareils de milieu de gamme plus abordables, comme le Samsung HW-Q930B.

Cette barre de son représente un changement dans l'approche de la société technologique vis-à-vis du Dolby Atmos. Jusqu'à présent, seules les barres de son phares de Samsung offraient plus que la barre de son principale et un caisson de basse. La HW-Q930B vous offre ces deux éléments et deux haut-parleurs arrière.

Elle offre un nombre impressionnant de canaux audio 9.1.4, soit seulement deux canaux de moins que la configuration 11.1.4 de la Q990B, la meilleure de sa catégorie, ce qui en fait la meilleure barre de son Dolby Atmos selon nous, surtout pour son prix.

Au cours de nos tests, nous avons été très impressionnés par le passage HDMI avec la prise en charge des formats HDR Dolby Vision et HDR10+, ainsi que par la lecture des formats sonores Dolby Atmos et DTS:X, qui représentent actuellement ce que le monde du cinéma et de la musique a de mieux à offrir.

Nous avons constaté que le son proposé ici est réellement de meilleure qualité que celui de ses prédécesseurs Samsung à barre de son en deux parties. Maintenant qu'elle dispose d'enceintes arrière de bonne qualité, nous avons constaté que le son est vraiment immersif, il n'est plus limité à l'avant de la pièce.

De notre point de vue, aucune barre sonore de prix similaire ne rivalise à ce jour avec la barre sonore HW-Q930B de Samsung. Elle combine une expérience de son surround immersive avec une grande puissance brute. Pour la battre, vous devrez payer beaucoup plus cher. Mais si vous voulez de meilleures performances et que vous êtes prêt à débourser plus d'argent, jetez un coup d'œil à l'excellente Samsung HW-Q990B, plus bas dans notre liste ci-dessous.

Lire notre test complet (en anglais) : Samsung HW-Q930B

2. Sony HT-G700 La barre de son Dolby Atmos avec caisson de basse la plus abordable Caractéristiques techniques Dimensions: 980 x 64 x 108 mm (barre de son) ; 192 x 387 x 406 mm (caisson de basse) Restitution audio: 3.1 Puissance totale: 400W Connectivité: : HDMI eARC x 1, entrée HDMI x 1, numérique optique x 1, Bluetooth Pourquoi l'acheter + Un son impressionnant, large et haut + Prise en charge de Dolby Atmos et DTS:X + Passage HDMI HDR 4K Pourquoi attendre - Ne peut pas gérer la hauteur réelle - Pas aussi dynamique que les options plus chères

Nous pensons que le HT-G700 de Sony est un excellent compromis compte tenu de ses caractéristiques, de son prix et de l'ampleur de son son. Il s'agit d'une barre de son Dolby Atmos et d'un caisson de basses sans fil combinés, et sa taille est adaptée aux téléviseurs de 48 pouces et plus.

Comme nous l'attendons des appareils Sony, cette barre de son ne se limite pas à la stéréo, aussi bonne soit-elle. Pour qu'elle figure dans cette liste, elle prend évidemment en charge le format de son surround Dolby Atmos, ainsi que DTS:X. Sony utilise son excellent traitement du son et sa magie acoustique pour créer un mur du son qui nous a vraiment époustouflés. Il s'étend bien au-delà des limites de votre écran de télévision, mais avec un positionnement et une direction convaincants des sons spécifiques. Certes, nous ne pensons pas que le son soit aussi bon que celui du Sonos Arc ci-dessous, mais il est tout à fait à la hauteur.

Sony n'a pas pour autant oublié l'essentiel. Le caisson de basses lui confère une profondeur dans les basses qu'un appareil comme le Sonos Arc ne peut égaler à lui seul, et nous avons trouvé que la voix était vraiment claire, même dans les bandes-son d'action très chargées, et ce, sans que le mode d'amélioration de la voix soit activé.

Les inconvénients ? Il n'y a pas de canaux d'amplification dédiés ici, donc nous avons trouvé que les performances Atmos étaient parfois un peu faibles par rapport à notre amplificateur AV Sony avec ses enceintes Atmos dédiées. Et si nous sommes vraiment pointilleux, nous dirons qu'il est également un peu moins dynamique pour les explosions soudaines et les bandes-son gonflées que des appareils comme le Sonos Arc ou le Samsung HW-Q800A - mais il est beaucoup moins cher que ces derniers. Pour ce prix, il offre donc l'expérience la plus cinématographique qui soit.

Lire notre test complet (en anglais) : Sony HT-G700

3. Sonos Arc La qualité absolue dans une barre de son prête à l'emploi Caractéristiques techniques Dimensions: 1141,7 x 87 x 115,7 mm Restitution audio: 5.0.2 Puissance totale: N/A Connectivité: Entrée HDMI (ARC), convertisseur audio numérique optique vers HDMI, Bluetooth, port Ethernet, Wi-Fi 802.11b,g, Apple AirPlay 2, récepteur IR Pourquoi l'acheter + Dolby Atmos, TrueHD et Dolby Digital Plus + Barre de son discrète + Un son surround et une lecture musicale époustouflants Pourquoi attendre - Nécessite un téléviseur de 55 pouces ou plus - Pas de port HDMI

Sonos a réussi à intégrer une solution complète de son surround dans sa barre de son Arc.

La Sonos Arc s'appuie sur les derniers codecs sonores Dolby TrueHD et Dolby Digital Plus pour offrir la meilleure qualité audio sans perte que l'on trouve sur les disques Blu-ray de pointe et sur certains des principaux services de streaming. Nous avons été vraiment impressionnés par la façon dont il utilise le Dolby Atmos pour améliorer l'environnement sonore 3D, qui est vraiment bien rendu - les sons vous parviennent vraiment de tous les côtés. Nous avons trouvé que l'effet était assez convaincant lors de nos tests, et bien qu'il ne soit pas aussi immersif que des haut-parleurs fixés au plafond, il est beaucoup plus facile à installer.

Nous avons également apprécié la simplicité de l'installation proposée par Sonos, qui ne nécessite que quelques étapes sur l'application smartphone, et comme vous pouvez vous y attendre, il est facile de la connecter à d'autres enceintes Sonos. Les connexions de câbles minimalistes et la construction du système tout-en-un ajoutent à ce sentiment de simplicité et à cette esthétique épurée - ce qui en fait la meilleure barre de son Dolby Atmos que vous pouvez acheter en 2022.

Non, elle n'est pas bon marché. La barre de son Samsung HW-Q930B, en tête de notre liste, est une option meilleure et plus performante si vous souhaitez économiser de l'argent. Mais si vous êtes déjà un fan de Sonos, nous pensons que vous allez adorer la façon dont cette barre de son restitue un son surround vraiment impressionnant.

Lire notre test complet (en anglais) : Sonos Arc

4. Samsung HW-Q990B La meilleure barre de son pour une immersion Dolby Atmos supérieure Caractéristiques techniques Dimensions: 1232 x 69,5 x 138 mm (barre de son) ; 220 x 413 x 410 mm (caisson de basse) ; 129,5 x 201,3 x 140,4 mm (enceintes arrière) Restitution audio: 11.1.4 Puissance totale: N/A Connectivité: 1x HDMI eARC, 2x entrée HDMI, 1x numérique optique, Bluetooth, Wi-Fi Pourquoi l'acheter + Positionnement Dolby Atmos époustouflant + Excellente connectivité Pourquoi attendre - Ne prend pas en charge le visionnage 4K 120Hz - Une lecture musicale plus étouffée

Le Samsung HW-Q990B est le système de barre de son Dolby Atmos haut de gamme de la gamme 2022 de Samsung. Il s'agit principalement de la version améliorée du Samsung HW-Q950A présenté dans le guide ci-dessus, ce qui devrait vous convenir si vous recherchez une barre de son moins chère. Comme la HW-Q950A, elle offre 11.1.4 canaux audio qu'elle dirige autour et au-dessus de vous, délivrés par une combinaison de barre de son, de caisson de basse et de deux unités de haut-parleurs arrière sans fil.

Il y a quelques améliorations significatives par rapport au modèle précédent. Nous avons constaté que la nouvelle "lentille acoustique" du subwoofer diffuse mieux le son dans la pièce. De plus, les haut-parleurs arrière ont été redessinés pour mieux aider à la précision des haut-parleurs ascendants, il y a maintenant une compensation automatique de la pièce " Space Fit " pour aider à maintenir les détails du son lorsqu'il se reflète dans la pièce, et le son a généralement été ajusté et réorganisé.

Et le résultat est que "le Q990B crée l'expérience de son surround la plus complète et la plus immersive que nous ayons jamais entendue, même avec les meilleures barres de son Dolby Atmos". La façon dont il dirige les éléments d'un film autour et juste au-dessus de vous est inégalée.

Lire notre test complet (en anglais) : Samsung HW-Q990B

5. Samsung HW-Q800A La meilleure barre de son Dolby Atmos de milieu de gamme pour les cinéphiles Caractéristiques techniques Dimensions: 980 x 60 x 115 mm (barre de son) ; 403 x 210 x 403 mm (caisson de basse) Restitution audio: 3.1.2 Puissance totale: 330W Connectivité: Entrée et sortie HDMI avec eARC, entrée audio numérique optique, Bluetooth, Wi-Fi Pourquoi l'acheter + Un son puissant, immersif, qui remplit la pièce + Excellent support des basses Pourquoi attendre - Certaines fonctions ne sont disponibles qu'avec les téléviseurs Samsung plus récents

Si vous voulez une barre de son Dolby Atmos mais que vous n'avez pas de place pour des haut-parleurs arrière ou un gros budget, alors la Samsung Q800A est un superbe moyen d'obtenir un son Dolby Atmos dans votre maison sans faire un gros trou dans votre portefeuille. Il n'est pas non plus trop grand - nous vous recommandons de l'utiliser avec des téléviseurs de 48 pouces et plus.

L'une des raisons pour lesquelles nous aimons tant cette barre de son est qu'elle dispose de véritables haut-parleurs orientés vers le haut. Cela signifie qu'elle peut délivrer une hauteur Dolby Atmos plus convaincante que les barres de son sans haut-parleurs ascendants, et nous avons trouvé que la zone sonore horizontale était agréable et large également. Ajoutez à cela des basses impressionnantes et vous obtenez l'expérience de divertissement à domicile idéale sans avoir à remplir votre pièce de matériel.

Il existe également quelques astuces utiles pour les nouveaux propriétaires de téléviseurs Samsung : vous pouvez combiner ce système avec les fonctions d'optimisation du son des nouveaux téléviseurs Samsung Q70A ou supérieurs, ce qui vous permet d'obtenir un son encore plus grand et plus clair.

Mais ne vous inquiétez pas si vous n'avez pas ce type de téléviseur : nous pensons que la barre de son Q800A est plus que parfaite pour se suffire à elle-même. Elle vous offre un son qui remplit la pièce et qui est merveilleusement immersif. Elle est suffisamment précise, puissante et dynamique pour que vous puissiez ressentir tout le poids de chacun de ses canaux 3.1.2 disponibles. En prime, vous pourrez ajouter ultérieurement des haut-parleurs arrière sans fil si vous êtes prêt à passer à la vitesse supérieure.

Lire notre test complet (en anglais) : Samsung HW-Q800A

6. LG S95QR La barre de son phare de LG est la plus immersive à ce jour Caractéristiques techniques Dimensions: 1200 x 63 x 135 mm Restitution audio: 9.1.5 Puissance totale: 810W Connectivité: Optique, 2x sortie HDMI, 1x entrée HDMI, USB, Bluetooth 5.0, Wi-Fi Pourquoi l'acheter + Offre une véritable expérience de son surround + Son extrêmement puissant et dynamique + Design attrayant Pourquoi attendre - Pas de passage en 4K 120Hz ou HDR10 - Le dialogue semble parfois surexposé - La scène sonore peut parfois sembler distante

La LG S95QR élargit la définition d'une barre de son en incluant quatre unités de haut-parleurs séparées et en offrant un nombre de canaux qui mettrait dans l'embarras la plupart des systèmes basés sur des systèmes séparés. Avec une puissance de sortie de 810 W et une configuration inhabituelle de 9.1.5 canaux - il y a un haut-parleur central orienté vers le haut en plus des haut-parleurs surround habituels - elle est conçue pour offrir les dialogues les plus clairs possibles sans sacrifier les performances surround ou l'impression de bas de gamme. Elle a été conçue en collaboration avec le fabricant d'enceintes haut de gamme Meridian et comprend un mode musical spécial Meridian qui reconfigure la musique stéréo pour tirer parti d'un plus grand nombre de canaux du S95QR.

Il s'agit sans aucun doute de la barre de son LG la plus agréable à utiliser à ce jour, avec une puissance phénoménale, une gamme dynamique énorme et une scène sonore d'un réalisme impressionnant. Elle n'a rien à envier aux meilleures barres de son Dolby Atmos disponibles aujourd'hui, et elle est aussi bonne avec la musique qu'avec les films.

Le seul véritable point négatif est son prix, qui est considérablement plus élevé que celui du Samsung HW-Q930B. Mais il s'agit d'une barre de son puissante et convaincante, qui se marie particulièrement bien avec l'un des meilleurs téléviseurs LG.

Lire notre test complet (en anglais) : LG S95QR

7. Sonos Beam (Gen 2) La meilleure petite barre de son avec Dolby Atmos Caractéristiques techniques Dimensions: 69 x 651 x 100 mm Restitution audio: 3.1.2 Puissance totale: N/A Connectivité: Entrée HDMI (ARC), convertisseur audio numérique optique vers HDMI, Bluetooth, port Ethernet, Wi-Fi 802.11b,g, Apple AirPlay 2, récepteur IR Pourquoi l'acheter + Large scène sonore avec Dolby Atmos + Support HDMI eARC + Compatibilité audio haute résolution Pourquoi attendre - Pas de sortie HDMI

Si vous êtes à court d'espace, la Sonos Beam (Gen 2) est la meilleure barre de son Dolby Atmos compacte que vous pouvez acheter. Grâce à sa petite taille, elle se glissera facilement sous votre téléviseur, que vous l'installiez sur un support TV ou que vous la fixiez au mur, et son design épuré lui permettra de s'intégrer parfaitement à votre décor. Elle est suffisamment compacte pour s'adapter aux téléviseurs de 32 pouces (à peu près), mais elle convient aussi parfaitement aux téléviseurs de 40 à 50 pouces.

Au cours de nos tests, nous avons constaté qu'elle constitue une nette amélioration par rapport à la barre de son Sonos Beam originale de la société, grâce au Dolby Atmos virtuel, à la compatibilité HDMI eARC et à un design rafraîchi.

Nous avons été déçus par le fait que cette enceinte ne dispose pas des haut-parleurs d'aigus nécessaires au "vrai" Dolby Atmos (et par conséquent, nous avons trouvé que la hauteur sonore n'était pas aussi impressionnante que celle du Sonos Arc). Cela étant dit, la Sonos Beam (Gen 2) offre malgré tout une large scène sonore et une performance audio immersive et elle est aussi impressionnante avec la musique qu'avec les films.

En fait, vous pouvez y diffuser de la musique en Wi-Fi (AirPlay 2 ou le propre système sans fil de Sonos), et elle fonctionne comme une enceinte intelligente - elle dispose d'Amazon Alexa ou de Google Assistant intégré (vous pouvez choisir ce qui vous convient).

Bien sûr, si vous avez l'argent et l'espace, la barre de son Sonos Arc dans la liste ci-dessus vous offrira une expérience supérieure. Mais pour une barre de son compacte qui remplit bien les fonctions de base, nous vous recommandons la Sonos Beam de 2e génération.

Lire notre test complet : Sonos Beam (Gen 2)

8. Bowers & Wilkins Panorama 3 Une excellente alternative à la Sonos Arc Caractéristiques techniques Dimensions: 65 x 1210 x 140 mm Restitution audio: 3.1.2 Puissance totale: 400W Connectivité: 1 x HDMI eARC 1 x Entrée audio numérique (Toslink) 1 x RJ45 Ethernet 1 x USB-C (connexion de service uniquement) Pourquoi l'acheter + Un son précis et captivant pour les films + Un son authentiquement adapté à la musique + Belle sélection d'options de contrôle Pourquoi attendre - Le système Dolby Atmos pourrait être plus prononcé

Si vous cherchez une alternative convaincante au Sonos Arc à un prix similaire, la barre de son Panorama 3 de Bowers & Wilkins est un excellent choix pour introduire le Dolby Atmos dans votre maison.

Cette barre de son au look élégant a été un plaisir à tester, offrant 3. 1. 2 canaux de son cinématographique, la prise en charge de Dolby Atmos et de nombreuses options de contrôle, y compris un panneau tactile sur la barre elle-même.

Lors de notre test de la barre de son, nous avons trouvé qu'elle était fascinante, percutante et dynamique sans sacrifier le son naturel et cohérent pour lequel Bowers est connu. La scène sonore est large et spacieuse, même si la fonction Dolby Atmos aurait pu être plus convaincante. Ce que nous voulons dire par là, c'est que nous n'avons pas eu la même sensation de hauteur qu'avec d'autres barres de son haut de gamme, comme la barre de son Samsung HW-Q990B, par exemple, ou une paire d'enceintes supérieures.

Néanmoins, la performance Atmos rend le son plus tridimensionnel et la barre de son sonne tout aussi bien pour la musique que pour les films. Avec Spotify Connect, AirPlay 2 et Bluetooth (avec aptX Adaptive), vous disposez également de nombreuses options de connectivité. Malheureusement, il n'y a pas de sortie HDMI, mais c'est un petit problème pour une barre de son qui est par ailleurs si riche en fonctionnalités.

Lire notre test complet : Bowers & Wilkins Panorama 3

9. Devialet Dione La meilleure barre de son Dolby Atmos monobloc Caractéristiques techniques Dimensions: 1200 x 77 x 165 mm Restitution audio: 5.1.2 Puissance totale: 950W Connectivité: 1x HDMI eARC, numérique optique, Ethernet Pourquoi l'acheter + Des basses sublimes délivrées sans caisson de basses + Excellent son positionnel Dolby Atmos + Merveilleux aussi lorsqu'il s'agit de lecture musicale Pourquoi attendre - Pas de port HDMI

La Devialet Dione est peut-être la barre de son monobloc ultime. Vous bénéficiez d'un son Dolby Atmos excellent, mais sans caisson de basse ni haut-parleurs arrière, il suffit de la brancher et c'est parti.

La raison en est que Devialet a intégré huit (!) haut-parleurs dans cette barre de son pour créer des basses aussi complètes et profondes qu'un caisson de basses peut le faire, et cela fonctionne vraiment. Cela signifie que la barre de son est une bête, mais elle est seulement aussi large et haute que la Sonos Arc par exemple - elle est en fait un peu plus courte que l'Arc - donc tant que la profondeur n'est pas un problème, elle s'adaptera à la plupart des pièces.

Elle dispose également d'un boîtier de haut-parleur central sphérique intelligent, qui permet à ce haut-parleur de pivoter, de sorte qu'il soit toujours face à vous, que vous l'ayez posé à plat sur la table du téléviseur ou fixé au mur en position verticale.

Après l'avoir testée, nous avons déclaré qu'elle produisait "une scène sonore massive mais aussi magnifiquement construite et équilibrée, soutenue par les meilleures performances en matière de basses que nous ayons entendues de la part d'une barre de son qui ne déploie pas de subwoofer externe". Sa capacité à positionner les aigus à des points précis de l'espace, tout en soutenant le tout avec des basses sans direction (comme il se doit) est tout simplement stupéfiante.

Elle n'est pas parfaite. Nous avons trouvé dommage que vous ne puissiez pas ajouter de haut-parleurs arrière pour un véritable son surround si vous le souhaitez, car elle ne peut pas vraiment le recréer. Il est également frustrant qu'un produit aussi cher ne propose pas de sortie HDMI. Mais si l'on s'en tient au son, cet appareil est aussi haut de gamme que possible.

Lire notre test complet (en anglais) : Devialet Dione

10. Philips B8905 Un son Dolby Atmos superbe pour un prix très bas Caractéristiques techniques Dimensions: 1120 x 64 x 113 (barre de son) ; 230 x 400 x 407 (caisson de basse) Restitution audio: 3.1.2 Puissance totale: 600W Connectivité: HDMI eARC, Spotify Connect, Bluetooth, Apple AirPlay 2, entrée optique Pourquoi l'acheter + Effets de positionnement Dolby Atmos précis et forts + Grande clarté vocale + Deux ports HDMI passthrough, plus le Wi-Fi + Excellent rapport qualité-prix Pourquoi attendre - Les basses se démarquent du son global - Menu un peu confus

La Philips B8905 (que l'on trouve également sous le numéro de modèle TAB8905) est une grande barre de son Dolby Atmos qui a été lancée à un prix similaire à celui des barres Dolby Atmos de Sonos et Samsung. Elle était assez impressionnante à l'époque, mais une énorme réduction de prix du fabricant lui permet d'être maintenant dans la même fourchette de prix que les barres de son de milieu de gamme, dont beaucoup sont nettement moins performantes.

La Philips convient mieux aux téléviseurs de 55 pouces et plus, et elle délivre jusqu'à 600 W sur ses canaux de haut-parleurs 3.1.2. Elle n'a rien à envier à des barres de son beaucoup plus onéreuses en ce qui concerne le son Dolby Atmos : c'est la meilleure implémentation que nous ayons entendue pour une barre de son de prix moyen. La clarté de la parole est également excellente, ce qui est toujours essentiel pour une enceinte TV. Les deux ports HDMI, le streaming Wi-Fi et le Bluetooth ajoutent à son attrait considérable.

Ce n'est pas parfait, cependant. On a l'impression que le subwoofer n'est pas tout à fait intégré au reste de l'audio, ce qui fait qu'il fait parfois un peu trop sentir sa présence - et même si vous pouvez le réduire un peu avec la télécommande, cela montre à quel point les menus de la télécommande peuvent être compliqués et déroutants.

Malgré ces défauts, la Philips est un système de barre de son très impressionnant avec un superbe Dolby Atmos, aussi bon que de nombreux modèles beaucoup plus chers. Si vous recherchez une grande barre de son avec un gros son et un prix relativement faible, elle vaut la peine d'être considérée.

Lire notre test complet (en anglais) : Philips B8905

11. Denon Home Sound Bar 550 Un son Dolby Atmos puissant et audacieux dans un appareil des plus compacts Caractéristiques techniques Dimensions: 650 x 75 x 120 mm Restitution audio: 4.0 Puissance totale: N/A Connectivité: HDMI 4K (1 x entrée / 1 x sortie avec eARC), 1 x optique numérique, port USB, entrée auxiliaire 3,55 mm Pourquoi l'acheter + Bien conçue et flexible + Un son puissant et de grande envergure (à des volumes raisonnables) + Conception et finition soignées Pourquoi attendre - Devient agressive à des volumes plus élevés - L'effet Dolby Atmos fait défaut

Il existe un grand nombre de barres de son Dolby Atmos coûteuses et de nombreuses barres de son plus petites et moins chères pour mettre à niveau votre téléviseur. La barre de son Denon 550 se situe quelque part au milieu, vous offrant des sensations audio de type Dolby Atmos dans un format plus petit.

Il s'agit d'une barre de son compacte et bien conçue, dont l'apparence est assez discrète, mais dont le son est tout autre. Elle offre de nombreuses options de connectivité, un son de qualité (y compris une capacité audio haute résolution et une certaine magie de traitement pour donner une impression de son spatial) et une véritable facilité d'utilisation comme enceinte musicale.

Nous avons trouvé que le son délivré par la Denon était haut et assez large, ce qui rend l'écoute captivante et divertissante. Cependant, nous avons également constaté qu'il ne s'agit pas d'une barre de son qui veut être trop bruyante : si vous montez trop le son, les choses deviennent rapidement incontrôlables, la Home 550 montrant les dents et devenant trop agressive.

Ce n'est pas la meilleure barre de son Dolby Atmos que vous pouvez acheter, les effets immersifs sont solides mais pas exceptionnels. Mais pour une petite barre de son, elle est très performante en termes de son et de fonctionnalités.

Lire notre test complet (en anglais) : Denon Home 550

12. Sony HT-A7000 La meilleure barre de son haut de gamme de Sony Caractéristiques techniques Restitution audio: 7.1.2 Puissance totale: 500W Connectivité: HDMI eARC / ARC, entrée optique, USB, Bluetooth Pourquoi l'acheter + Dialogues extrêmement clairs + Deux ports HDMI 2.1 + Audio Atmos, DTS : X et 360 Reality Audio Pourquoi attendre - Canaux de hauteur limitée

La barre de son HT-A7000 de Sony a peut-être un prix d'achat élevé, mais elle promet une longue durée de vie grâce à ses deux ports HDMI 2.1 et à la prise en charge de tous les principaux formats audio spatiaux.

À ce prix, nous aurions aimé qu'elle soit livrée avec les unités surround et subwoofer, mais ceux qui ont les moyens de le faire peuvent les ajouter pour quelques centaines d'euros de plus.

Ce qui contribue à justifier un peu plus le prix de ce produit, c'est le fait que le HT-A7000 est équipé de haut-parleurs à haut rendement. Cela signifie qu'il offre un Dolby Atmos authentique et impressionnant, bien que nous ayons eu l'impression que les canaux de hauteur pourraient être un peu plus convaincants pendant nos tests.

En termes de musique, cependant, le HT-A7000 est une barre de son très talentueuse, avec une excellente imagerie stéréo et un son qui remplit vraiment la pièce, surtout si vous profitez de sa prise en charge de la fonction 360 Reality Audio de Sony.

La connectivité est également très bonne. La barre de son prend en charge le HDMI, bien sûr, mais aussi l'auxiliaire 3,5 mm, l'audio Bluetooth, les périphériques USB, Spotify, Chromecast, Amazon Alexa et 360 Reality Audio via Deezer, Tidal et Amazon Music. C'est une très large sélection de sources, qui vous donne beaucoup de flexibilité quant à ce que vous voulez connecter.

Lire notre test complet : Sony HT-A7000

FAQ

Si vous aimez l'esthétique épurée de votre nouveau téléviseur 4K, il y a fort à parier qu'il ne dispose pas de l'audio nécessaire pour être à la hauteur des images. Cela signifie que choisir la meilleure barre de son pour aller avec votre téléviseur est votre meilleure option pour tirer le meilleur parti de vos séries et films préférés.

Les meilleures barres de son de 2022 sont conçues pour être aussi agréables à l'œil qu'à l'oreille. La plupart d'entre elles sont élégantes, minimales et conçues pour se poser au ras d'un mur ou d'une installation de home cinéma. Elles constituent également une bonne solution pour les petites maisons et les pièces peu spacieuses qui ne pourraient pas accueillir un système d'enceintes 7.1.

La majorité des barres de son de cette liste sont conçues pour être placées devant votre écran, mais elles peuvent également être fixées au mur au-dessus ou sur le côté de celui-ci, selon la disposition de votre pièce. Cela vous donne le maximum de choix quant à la configuration de votre système de divertissement à domicile.

Bien que la plupart des barres de son de cette liste ne disposent que de haut-parleurs frontaux, beaucoup d'entre elles sont capables de projeter le son avec assurance de manière à donner l'impression qu'un son puissant provient de toutes les directions.

Si vous recherchez une solution alternative à la barre de son, jetez un coup d'œil au système Home Cinéma Sony HT-A9. Il comprend quatre haut-parleurs qui communiquent entre eux sans fil par l'intermédiaire d'un petit boîtier légèrement plus grand qu'une Apple TV, et qui travaillent ensemble pour créer 12 autres haut-parleurs Dolby Atmos "fantômes".

Faut-il investir dans une barre de son Dolby Atmos ? Si vous voulez vivre l'expérience la plus immersive qui soit, les barres de son Dolby Atmos en valent la peine, surtout dans le haut de gamme. Elles sont conçues pour créer un son spatial avec des effets 3D, ce qui signifie que les enceintes dotées de nombreux haut-parleurs inclinés et d'un traitement avancé en tirent le meilleur parti. Il est intéressant pour les barres de son bon marché de pouvoir accéder à la qualité audio d'Atmos, mais c'est beaucoup moins essentiel car elles ne créeront pas le même type d'effet de "dôme sonore".