Test Samsung HW-Q990C : la meilleure barre de son Dolby Atmos de la planète

Samsung HW-Q990C : test en deux minutes

Contrairement aux précédentes barres de son phares de Samsung, la Q990C ne présente pas de changements en termes de design par rapport à la version antérieure, si ce n'est une couleur légèrement différente.

Cependant, quelques nouvelles fonctionnalités font de la Samsung HW-Q990C l'une des meilleures barres de son actuelle. Pour commencer, la fonctionnalité SmartThings Hub a été ajoutée afin que vous puissiez surveiller et contrôler d'autres appareils dans votre maison. Il existe également une prise en charge intégrée de la commande vocale Amazon Alexa et du regroupement d'appareils Alexa pour créer des configurations en Multiroom efficaces.

Il existe également un nouveau système de calibrage automatique intégré, tandis que les modifications apportées au mode Adaptive Sound de Samsung sont censées offrir un son plus vivant et plus détaillé à faible volume. Par ailleurs, une nouvelle génération de Q Symphony de Samsung améliore la façon dont les haut-parleurs des téléviseurs et des barres de son Samsung fonctionnent ensemble.

Ce sont les caractéristiques principales de la Q990C par rapport à sa version antérieure qui comptent. À savoir, le nombre colossal de canaux 11.1.4 et la puissance massive de 656 W, qui garantissent que même si la Q990C ne sonne pas beaucoup mieux qu'auparavant pour les films, elle sonne au moins tout aussi bien, ce qui signifie qu'elle reste le meilleur système Dolby Atmos sur le marché.

Les ingénieurs du son de Samsung ont également apporté une amélioration significative à la lecture de musique.

Date de sortie : mai 2023

Prix : 1 499€

La barre de son Samsung HW-Q990C est sortie en mai 2023. Son prix de 1 499€ (actuellement en soldes à 1099 € sur le site de Samsung) en fait une barre de son très haut de gamme. En fait, il s'agit du modèle phare de Samsung pour 2023. À titre de comparaison, elle est deux fois plus chère que les barres de son Sonos Arc ou Sony HT-A5000.

Samsung offre toutefois un excellent rapport qualité-prix, sous la forme d'un système à quatre composants offrant le plus grand nombre de canaux de sa catégorie. Il convient également de souligner qu'il existe quelques solutions à barre unique ou à barre avec caisson qui coûtent beaucoup plus cher.

Samsung propose un modèle inférieur au Q990C, le HW-Q930C, qui utilise une barre de son principale plus petite et moins puissante, supprime quelques canaux, utilise un caisson de basse plus "standard", mais inclut toujours les haut-parleurs arrière.

Samsung HW-Q990C : caractéristiques techniques

Swipe to scroll horizontally Dimensions Barre de son principale - 1309(l) x 595(h) x 277(p) mm ; caisson de basse - 220(l) x 413(h) x 277(p) mm ; arrière - 129,5(l) x 201,3(h) x 140,4(p) mm Canaux de haut-parleurs 11.1.4 Connections Deux entrées HDMI, une sortie HDMI avec prise en charge eARC, entrée audio numérique optique, Wi-Fi, Bluetooth Dolby Atmos/DTS:X Oui/Oui Caisson de basses Oui Haut-parleurs arrière inclus Oui Caractéristiques Q Symphony, mode Adaptive Sound, calibrage du son SpaceFit, mode Voice Enhance, amplificateur vocal actif, décodage audio haute résolution, écran LED, HDR10+ et Dolby Vision pass through ; contrôle par SmartThings Hub ; Amazon Alexa intégré et regroupement d'appareils Alexa pour le multiroom ; prise en charge d'Apple Airplay.

Samsung HW-Q990C : fonctions

16 canaux réels de son Dolby Atmos

2 entrées HDMI, mais pas de prise en charge du 4K 120Hz

Nouveau système de calibrage automatique

La Q990C se montre à la hauteur de sa réputation en tant que barre de son phare de Samsung. Elle offre un nombre de canaux réels (plutôt que virtuels) de 11.1.4, soutenu par une puissance de 656 W qui traverse 22 haut-parleurs distincts installés dans quatre composants distincts : la barre de son principale, un puissant caisson de basses et deux haut-parleurs arrière.

L'idée derrière l'inclusion d'autant de canaux (qui incluent quatre haut-parleurs) est d'offrir une expérience "correcte" avec les formats Dolby Atmos et DTS:X pris en charge par la Q990C. C'est-à-dire une expérience qui vous place au cœur d'un hémisphère de son (y compris les effets sonores). Il n'y a pas de compromis "son avant uniquement" ou "effet de hauteur virtuelle" lors de la lecture des meilleures bandes sonores de films.

La Q990C impressionne également, pour l'essentiel, par ses connexions. Il propose notamment un système HDMI en boucle à deux entrées et une sortie, capable de prendre en charge les formats HDR10+ et Dolby Vision HDR (ainsi que les systèmes de base HDR10 et HLG).

Il est dommage que les prises HDMI ne s'étendent pas à la prise en charge des flux de jeu 4K 120Hz que les dernières consoles et les derniers PC peuvent fournir, d'autant plus que Samsung se soucie suffisamment du jeu pour équiper la barre de son d'un préréglage Game qui améliore les effets de placement spécifiques afin qu'il soit plus facile de savoir d'où les ennemis vous attaquent ou vous tirent dessus. Vous pouvez connecter votre appareil de jeu compatible 4K 120Hz directement à n'importe quel téléviseur prenant en charge la technologie HDMI eARC et transmettre ainsi les bandes sonores Dolby Atmos à la Q990C. À condition que votre installation ne souffre pas des problèmes de synchronisation audio parfois rencontrés avec la technologie ARC.

La Q990C prend en charge de nombreuses sources au-delà de celles associées à ses connexions physiques, notamment Apple AirPlay 2, Chromecast, Spotify Connect, les fichiers audio haute résolution AAC, WAV, FLAC, AIFF, MP3, OGG et ALAC.

Cependant, toutes les fonctionnalités dont nous avons parlé se trouvaient également sur le Samsung HW-Q990B de 2022. En quoi le modèle 2023 est-il différent de son prédécesseur ?

Les deux avancées les plus significatives sont le nouveau système de calibrage automatique SpaceFit Sound Pro et le nouveau réglage des performances musicales de la barre de son. Dans le premier cas, Samsung procède enfin à l'étalonnage automatique du caisson de basses et des autres enceintes du système, plutôt que d'utiliser un système distinct pour contrôler les basses. L'activation de cette fonction a un effet positif instantané sur le son et, à partir de ce moment, le système surveille continuellement le son pour compenser les changements potentiels dans la configuration de votre pièce. Nous reviendrons sur le nouveau réglage de la musique dans la section suivante.

La Q990C adopte également une nouvelle (la troisième) génération de la technologie Q-Symphony, qui permet aux téléviseurs Samsung récents d'unir leurs forces audio sans fil avec les barres de son Samsung compatibles afin de créer une scène sonore frontale plus large et plus détaillée. Cette nouvelle version déploie tous les haut-parleurs du téléviseur et de la barre de son, au lieu d'en laisser certains silencieux, et permet à la barre de son de tirer parti de la puissance du traitement audio optimisé par l'IA du téléviseur Samsung.

Autre nouveauté de la barre de son Q990C : la prise en charge intégrée de la commande vocale Alexa et la possibilité de créer des groupes d'appareils Alexa, ce qui vous donne un moyen simple d'établir un système audio multiroom. Enfin, vous pouvez utiliser la Q990C avec l'application SmartThings pour votre téléphone afin de contrôler d'autres appareils dans votre maison, grâce à la nouvelle fonctionnalité SmartThings Hub.

Fonctionnalités : 4,5/5

Samsung HW-Q990C : performances audio

Le nombre monstrueux de canaux de la HW-Q990C indique que cette barre de son est exceptionnellement - presque uniquement - axée sur l'obtention du meilleur des bandes sonores des films. Et comme son prédécesseur, elle tient cette promesse de manière spectaculaire.

Sa caractéristique la plus remarquable est sa capacité à créer une expérience de son surround exceptionnellement immersive et complète, qui vous place au cœur du dôme sonore nécessaire pour créer une expérience Dolby Atmos complète de manière plus efficace que n'importe quelle autre barre de son que nous avons essayée (à l'exception de la Q990B de l'année dernière). Les haut-parleurs latéraux et verticaux des deux enceintes arrière et de la barre de son principale unissent leurs forces pour garantir qu'il n'y a pas d'écart gênant et nuisant à l'immersion dans la scène sonore tridimensionnelle.

Les effets sonores sont exceptionnellement bien positionnés dans le son de la Q990C (en particulier grâce au système SpaceFit auto-cal), et la combinaison de puissance, de sensibilité et de projection des différents haut-parleurs permet à la scène sonore d'être toujours bien remplie, détaillée et réaliste.

La sensation cinématographique du son obtenu par la Q990C avec les bandes sonores DTS:X et, en particulier, Dolby Atmos, est encore renforcée par le niveau sonore qu'elle peut atteindre sans la moindre distorsion, le moindre bourdonnement ou le moindre grésillement. Vos oreilles céderont bien avant les haut-parleurs de la Q990C.

Même les aigus les plus aigus parviennent à éviter de sonner durs ou agressifs, les médiums sont amples et expressifs, notamment dans les scènes d'action, et les graves du caisson de basse sont profonds, dynamiques (sans pour autant devenir trop dominants) et réactifs.

La conception inhabituelle Acoustic Lens du caisson de basses, qui comprend une "plaque" de diffusion placée à quelques centimètres du haut-parleur de huit pouces, permet également aux basses exceptionnellement riches et profondes d'être diffusées dans la pièce de manière plus homogène et régulière.

Malgré la profondeur impressionnante des basses que le subwoofer peut atteindre, les basses fréquences ne sont pas du tout perçues comme étant trop amples ou détachées du son produit par la barre de son principale, ce qui en dit long sur la gamme dynamique dont la barre de son est capable.

Comme toujours avec les barres de son qui réfléchissent le son sur les murs et les plafonds, la construction de la scène sonore de la Q990C peut être affectée par des particularités dans l'agencement ou la conception de votre pièce.

Cependant, alors que les plafonds voûtés peuvent poser un problème de clarté des haut-parleurs orientés vers le haut, le dernier système d'auto-calibration Space Fit fait un travail remarquable pour compenser pratiquement tous les autres problèmes de forme de la pièce que vous pourriez avoir.

Bien que les performances cinématographiques de la Q990C soient irréprochables, à part un peu plus de cohésion dans les basses grâce au dernier système Space Fit auto-cal, il n'y a pas beaucoup d'amélioration par rapport au Q990B. Néanmoins, ce n'est pas le cas pour la musique, à condition de placer le caisson de basses de la Q990C au bon endroit.

Nous avons critiqué les précédentes barres de son Samsung, y compris la Q990B, pour leur incapacité à adapter l'immense puissance et la gamme dynamique qu'elles apportent aux films à la lecture de musique de manière aussi convaincante que nous l'aurions souhaité.

Les nouveaux réglages effectués par les ingénieurs audio de Samsung, ainsi que le système SpaceFit amélioré, ont finalement permis d'obtenir une barre de son Samsung phare qui est toujours aussi agréable à écouter avec de la musique, même en mode stéréo de base. Le son est plus cohérent, plus homogène et plus équilibré, conservant une sensation de musicalité malgré l'immense puissance qui se dégage de l'ensemble.

Le caisson de basse peut parfois intervenir un peu trop vigoureusement lors d'un rythme lourd et soudain ou d'une ligne de basse dégringolante.

Cependant, ces moments de confusion sont beaucoup moins nombreux et plus espacés qu'ils ne l'étaient auparavant sur les prédécesseurs du Q990C. À condition, toutefois, que vous placiez le subwoofer en avant de votre position assise plutôt que sur le côté ou derrière vous.

L'option Adaptive Sound pour la lecture de musique, qui remixe les pistes stéréo pour tirer parti de tous les canaux de la barre de son, est également impressionnante, offrant souvent des résultats qui ressemblent à des remix professionnels.

Pour la première fois avec une barre de son phare de Samsung, nous avons légèrement préféré écouter de la musique sur la Q990C en mode stéréo natif (le préréglage "Standard" de la barre de son).

En ce qui concerne Q Symphony, nous n'avons pas remarqué de différences majeures générées par le système qui utilise désormais tous les haut-parleurs de la barre de son et un téléviseur Samsung connecté. Le fait de pouvoir utiliser le processeur audio du téléviseur semble toutefois produire des résultats audio légèrement plus raffinés et plus adaptés au contenu. Et la capacité générale de Q Symphony à mélanger les sons des haut-parleurs du téléviseur avec ceux de la barre de son, a priori beaucoup plus puissante, reste étonnamment efficace.

Qualité sonore : 5/5

Samsung HW-Q990C : design

La HW-Q990C est livrée avec pas moins de quatre composants distincts. Elle s'impose donc davantage dans votre salon que la plupart des barres de son. Rien d'aussi imposant qu'un système séparé complet, bien sûr.

Cependant, Samsung ne s'en excuse pas, car tout en offrant une solution audio simplifiée, la Q990C souhaite également offrir une véritable expérience de son surround.

La barre de son principale est plus lourde, plus large et plus volumineuse que la plupart des autres, bien qu'elle puisse toujours être placée sous l'écran des téléviseurs Samsung actuels (et ceux de la plupart des marques concurrentes, d'ailleurs), à condition qu'ils mesurent 55 pouces ou plus.

Elle s'incline fortement à chaque extrémité pour accueillir les haut-parleurs latéraux, ce qui lui confère une forme originale et attrayante qui allie parfaitement forme et fonction. Les enceintes arrière sont également d'une conception étonnante : elles conservent un encombrement étonnamment réduit si l'on considère qu'elles abritent chacune trois haut-parleurs de canal séparés ; elles bénéficient d'une élégante partie supérieure inclinée qui permet d'orienter les haut-parleurs vers l'avant ; enfin, elles reposent sur de petits pieds qui empêchent les vibrations indésirables de pénétrer dans l'étagère ou le meuble sur lequel les enceintes sont installées.

Le caisson de basses est une affaire de taille et de volume, comme on peut s'y attendre compte tenu du son qu'il peut produire. La lentille qui dépasse du grand haut-parleur latéral lui confère un aspect plus sophistiqué et high-tech que le bass boomer moyen.

À première vue, chaque enceinte de l'ensemble Q990C a le même aspect que la Q990B de 2022. Un examen plus approfondi révèle que la Q990C arbore une finition légèrement plus grise que le noir métallique du modèle précédent.

Design : 4/5

Samsung HW-Q990C : configuration et utilisation

La marque Samsung s'est progressivement améliorée au fil des ans pour offrir des connexions sans fil stables entre les différents composants de ses barres de son phares. Nous sommes heureux de pouvoir dire qu'au cours des nombreuses heures de test de la Q990C, nous n'avons pas eu à déplorer une seule connexion interrompue avec l'un ou l'autre des haut-parleurs.

Les enceintes se trouvent toutes et se connectent immédiatement sans aucune intervention manuelle lorsque vous branchez les éléments du système pour la première fois. Nous avons été soulagés de constater que la Q990C dispose d'un écran LED sur son bord avant, de sorte que vous puissiez le voir lorsque vous êtes assis sur votre canapé, plutôt que de le placer sur le bord supérieur, comme c'est le cas pour certaines barres de son phares de Samsung.

Il y a beaucoup de façons de contrôler la Q990C. Elle est fournie avec une télécommande élégante et bien conçue, pour commencer, mais elle prend également en charge un contrôle vocal basique mais efficace via Amazon Alexa intégré. Ou, si vous préférez un système de contrôle plus "visuel", vous pouvez utiliser l'application SmartThings de Samsung sur votre téléphone - une application qui facilite la configuration de la barre de son sur votre système Wi-Fi. Quelques boutons de réglage de base sont également intégrés au bord supérieur de la barre de son.

Bien entendu, la plupart des contrôles consisteront simplement à allumer et éteindre la barre de son et à régler le volume, et le HDMI-CEC gère ces opérations à partir de la télécommande standard de votre téléviseur.

Une dernière touche agréable est la prise en charge Tap Sound, où il suffit de toucher un téléphone Samsung récent sur la structure de la barre de son pour établir une connexion de partage de musique entre les deux appareils.

Configuration et utilisation : 4.5/5

Samsung HW-Q990C : rapport qualité/prix

À 1 499€, la Q990C se situe dans les échelons supérieurs du marché des barres de son. Vous pouvez acheter un excellent téléviseur OLED de 55 pouces pour cette somme. Mais si vous pouvez vous le permettre, nous pouvons dire que la Q990C représente un bon rapport qualité-prix.

Elle justifie son prix de deux manières principales. Tout d'abord, elle vous offre quatre composants distincts et bien construits délivrant un fantastique son à 16 canaux, ce qui lui permet de créer une expérience Dolby Atmos complète dans le monde des barres de son. Deuxièmement, elle peut fournir une puissance colossale sans perdre en précision ou en clarté. C'est donc ce qui se rapproche le plus d'un système séparé - mais sans les câbles, le récepteur AV, les multiples enceintes à positionner... la commodité est également appréciable.

Rapport qualité/prix 4/5

Devrais-je acheter la Samsung HW-Q990C ?

Swipe to scroll horizontally Caractéristiques Commentaires Évaluation Caractéristiques techniques Tant que vous n'avez pas besoin de passer en 4K 120Hz, la Q990C est exceptionnellement bien équipée. En particulier en ce qui concerne la gamme de formats sonores qu'elle peut prendre en charge et le nombre inégalé de canaux qu'elle utilise pour les restituer. 4.5/5 Performances audio Aucune autre barre de son ne produit une performance cinématographique Dolby Atmos aussi complète et immersive. Et la musique n'est pas mal non plus. 5/5 Design Les quatre composants de la Q990C lui confèrent une plus grande présence dans votre salon que la plupart des barres de son, mais elle reste compacte par rapport à l'énorme son qu'elle produit. 4/5 Configuration et utilisation Les quatre composants se connectent automatiquement dès la première installation, et les options de contrôle sont nombreuses. 4.5/5 Rapport qualité/prix Ce n'est peut-être pas donné, mais cela en vaut vraiment la peine. 4/5

Achetez-la si...

Vous voulez une expérience Dolby Atmos/DTS:X totalement immersive

Avec 11.1.4 canaux et plus de 600 W, la Q990C crée un véritable dôme sonore autour de vous, dans lequel il place tous les effets parfaitement positionnés qui rendent les bandes sonores Dolby Atmos et DTS:X si spéciales.

Vous préférez les films à la musique

Bien que la Q990C soit sans conteste la meilleure barre de son phare de Samsung en matière de lecture musicale, elle reste principalement axée sur les films. Si vous préférez la musique, vous devriez peut-être opter pour une barre de son haut de gamme d'une marque hi-fi plus traditionnelle.

Ne l'achetez pas si...

Vous avez un budget serré

Même si la Q990C offre suffisamment de canaux, de puissance et de qualité pour justifier son prix, celui-ci reste élevé.

Vous êtes un joueur qui a besoin d'un canal HDMI 4K 120Hz

Si vous possédez une Xbox Series X, une PS5 ou un PC haut de gamme, l'incapacité de la Q990C à transmettre des signaux 4K 120Hz via sa boucle HDMI pourrait vous poser problème. Les barres de son capables de le faire sont extrêmement rares à l'heure actuelle.

Samsung HW-Q990C : à considérer également

Swipe to scroll horizontally Header Cell - Column 0 Samsung HW-Q990C LG S95QR Sony HT-A7000 Samsung HW-Q930C Dimensions Barre de son principale - 1309(l) x 595(h) x 277(p) mm ; caisson de basse - 220(l) x 413(h) x 277(p) mm ; arrière - 129,5(l) x 201,3(h) x 140,4(p) mm Barre de son principale - 1200(l) x 63(h) x 135(p) mm ; caisson de basse - 201,7(l) x 407(h) x 403(p) mm ; arrière - 159(l) x 223(h) x 142(p) mm Barre de son principale - 1300(l) x 80(h) x 142(d) mm Main soundbar - 1187(w) x 585(h) x 277(d)mm Canaux de haut-parleurs 11.1.4 9.1.5 7.1.2 l9.1.4 Connections Deux entrées HDMI, une sortie HDMI avec prise en charge eARC, entrée audio numérique optique, Wi-Fi, Bluetooth Deux entrées HDMI, une sortie HDMI, Wi-Fi, Bluetooth Deux entrées HDMI, une sortie HDMI avec prise en charge eARC, Wi-Fi, Bluetooth One HDMI input, one HDMI output with eARC support, digital optical audio input, Wi-Fi, Bluetooth Dolby Atmos/DTS:X Oui/Oui Oui/Oui Oui/Oui Yes/Yes

LG S95QR

Avec 15 canaux sonores et une puissance de 818 W, cette barre de son LG est la plus proche rivale de la Q990C. Il lui manque quelques canaux par rapport au modèle Samsung (l'un des canaux revendiqués par LG est en fait un "écho" vers le haut du canal central), mais sa scène sonore est encore plus grande que celle du Samsung. Bien que ce modèle convienne aux grandes pièces, il peut donner l'impression d'être un peu moins immersif. Lire notre test complet du LG S95QR (en anglais)

Sony HT-A7000

La barre de son phare actuelle de Sony est livrée en tant que solution à barre unique. Elle offre néanmoins 7.1.2 canaux et 500 W, ce qui en fait l'une des solutions à barre unique offrant le son le plus cinématographique. Vous pouvez également ajouter des haut-parleurs arrière et un caisson de basses en option, et la barre de son est compatible avec la technologie 4K 120Hz. Lire notre test complet du Sony HT-A7000

Samsung HW-Q930C

La Q930C est essentiellement une version légèrement plus petite et moins puissante de la Q990C qui abandonne également quelques canaux et la conception de la lentille acoustique pour le subwoofer afin d'être nettement moins chère que le modèle phare sans compromis de Samsung.