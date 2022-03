Test Sony HT-A7000

La Sony HT-A7000 présente peut-être un prix d'achat élevé, mais elle promet une longue durée de vie au cœur de votre système Home Cinema grâce à ses deux ports HDMI 2.1 et à la prise en charge de tous les principaux formats de spatialisation audio. À ce prix, nous aurions aimé la voir livrée avec les unités surround et subwoofer - aujourd’hui optionnelles.

La Sony HT-A7000 présente peut-être un prix d'achat élevé, mais elle promet une longue durée de vie au cœur de votre système Home Cinema grâce à ses deux ports HDMI 2.1 et à la prise en charge de tous les principaux formats de spatialisation audio. À ce prix, nous aurions aimé la voir livrée avec les unités surround et subwoofer - aujourd’hui optionnelles.

La barre de son Sony HT-A7000 en résumé

La Sony HT-A7000 répond à un certain pedigree. Elle succède à la Sony HT-ST5000 en tant que nouvelle barre de son haut de gamme de la marque.

La HT-A7000 se distingue de ses concurrentes grâce à ses haut-parleurs intégrés qui lui permettent de prendre en charge les formats Dolby Atmos et DTS:X, ainsi que le nouveau format 360 Reality Audio de Sony.

Surtout, la barre de son intègre deux ports HDMI 2.1 qui vous permettront de connecter une PS5 et une Xbox Series X. Elle peut même évoluer grâce à un caisson de basses et des enceintes arrière surround vendues en option.

À ce niveau de prix, nous aurions aimé que certains de ces suppléments soient simplement inclus dans l’emballage et que les canaux en hauteur produisent une scène sonore plus convaincante. Pour autant, nous obtenons ici une barre de son puissante et qui remplit efficacement votre pièce dédiée Home Cinema.

La barre de son Sony HT-A7000 a fait ses débuts à la fin de l'année 2021, remplaçant le modèle plus ancien Sony HT-ST5000. Celui-ci a longtemps occupé une place majeure dans notre classement des meilleures barres de son.

Côté prix, la Sony HT-A7000 est proposée à 1 390 € - et ce uniquement pour la barre de son seule. Si vous souhaitez ajouter un caisson de basses et des enceintes arrière, il vous faudra débourser respectivement 300 € et 350 €, en fonction du caisson de basses que vous choisirez parmi les deux proposés par Sony. Le caisson de basses le plus cher, le SA-SW5, coûte 790 €, alors soyez prêt à l'assumer.

Pour une barre de son, c'est un investissement conséquent, particulièrement si vous prévoyez d'acheter tous les accessoires qui vont avec. Ce n'est pas un prix exorbitant s’il concentre l’intégralité votre budget Home Cinema pour la prochaine décennie, mais la plupart des consommateurs chercheront une alternative plus flexible.

Design

Avec une longueur d'environ 1 300 mm et une hauteur de 80 mm, la HT-A7000 apparaît comme une barre de son assez spacieuse. Elle possède la taille idéale pour passer sous un téléviseur Sony X95J ou l'un des nouveaux téléviseurs OLED de Sony - mais elle pourrait très facilement bloquer le capteur IR des téléviseurs d'autres fabricants ou entrer en collision avec les socles de ces derniers.

En bref, ce n'est probablement pas la meilleur partenaire pour un écran de moins de 55 pouces.

La bonne nouvelle, c'est que les grandes barres de son comme celles-ci s’avèrent souvent équipées de gros haut-parleurs. Celle-ci n’échappe pas à la règle. À l'intérieur de la HT-A7000, on trouve deux haut-parleurs de plafond, deux tweeters, cinq haut-parleurs frontaux et un subwoofer chargé de gérer les basses - ce pour une puissance totale de 500 W.

Tous ces haut-parleurs sont recouverts d'un méli-mélo de textures et de matériaux. À l'avant, une grille métallique recouvre tous les haut-parleurs frontaux et un petit écran LED, tandis que sur le dessus, une maille de tissu recouvre les haut-parleurs ascendants. Une finition brillante est également présente sur la partie supérieure, où se trouvent les commandes tactiles.

L'écran LED fonctionne bien lorsque vous modifiez simplement le volume, mais il ne s’avère pas des plus utiles pour vous indiquer le format en cours d’exécution. D'autres barres de son affichent une certaine couleur lorsqu'elles détectent un signal Atmos, par le biais de la LED avant. La Sony HT-A7000 s’en dispense.

La télécommande fournie est simple à utiliser, et vous pourrez aussi utiliser la télécommande de votre téléviseur si vous connectez la barre de son via HDMI à celui-ci. Ce que nous vous recommandons vivement.

Caractéristiques principales

Si vous disposez d'un téléviseur doté d'un port eARC, vous ne devriez avoir aucun problème à configurer la HT-A7000. Il suffit de brancher le câble d'alimentation et de faire passer un câble HDMI entre le téléviseur et la barre de son.

Cela dit, si vous désirez obtenir un processus de configuration et de calibrage plus approfondi, Sony vous simplifie la tâche en intégrant une interface utilisateur facile d’accès, et disponible depuis la barre de son elle-même.

La mesure la plus élémentaire que vous pouvez prendre pour améliorer la qualité sonore de la barre de son est d'exécuter un test de calibrage de la pièce. Ce test ne prend que 20 secondes et permet à la barre de son de savoir à quelle distance des murs elle se situe et quels canaux ont besoin d'une puissance supplémentaire.

Vous pouvez régler manuellement ces paramètres dans l'interface utilisateur fournie par Sony, mais la plupart des acheteurs se contenteront aisément du calibrage automatique.

C'est également depuis cette interface utilisateur que vous pouvez sélectionner d'autres sources audio. La barre de son prend en charge le HDMI, bien sûr, mais aussi l'auxiliaire 3,5 mm, les appareils Bluetooth, les périphériques USB, Spotify, Chromecast, Amazon Alexa et 360 Reality Audio (pour Deezer, Tidal et Amazon Music). C'est une très large sélection qui vous apporte une certaine flexibilité en fonction de vos centres d’intérêts et de vos abonnements streaming en cours.

Sony a en outre inclus sa technologie d'upscaling DSEE Extreme qui permet de restaurer les détails perdus dans le processus de transmission sans fil. C'est quelque chose que nous avons déjà vu dans le casque phare Sony WH-1000M4, mais jamais dans une barre de son.

Performances

Par elle-même, la HT-A7000 de Sony est capable de produire un son 7.1.2 canaux. Bien que cela semble fournir un son riche et détaillé, l’environnement audio se concentre principalement sur les moyennes fréquences si vous ne modifiez pas manuellement l'égaliseur.

Dès sa sortie de boîte, sans aucun matériel supplémentaire, vous entendrez des dialogues clairs et solides. Tout au long de nos tests, quelle que soit la source, nous avons pu distinguer nettement les dialogues. Même lorsque nous avons changé le mode audio du téléviseur pour quelque chose de plus dynamique, comme par exemple le mode Cinéma sur un téléviseur Sony.

Les doubles woofers situés à l'avant de la barre se révèlent fort pratiques, surtout lorsque vous augmentez le volume au-delà de 60 %. Néanmoins, ils ne remplacent en aucun cas ce qu'un subwoofer discret peut fournir. Il en va de même pour les haut-parleurs et les pilotes responsables du son surround, qui semblent un peu plus faibles que ce que nous aurions souhaité.

Nous avons également remarqué que la barre de son s'est mise en veille une ou deux fois pendant nos deux semaines de test. Cela se produisait sans raison aucune, et le son s'arrêtait momentanément avant de revenir sur le devant de la scène. Une anomalie quelque peu gênante, compte tenu de la facture qui vous a été présentée pour installer la HT-A7000 dans votre salon.

Reste que la nouvelle barre de son phare de Sony a de quoi plaire, plus encore sur le plan musical. En activant 360 Reality Audio, vous obtenez un son qui remplit vraiment la pièce, avec une idée claire de l'emplacement de chaque instrument.

En lançant Spotify, nous avons été impressionnés par la puissance de la barre de son et, encore une fois, par la robustesse des médiums. Les aigus auraient pu être un peu plus clairs et les basses, bien que faciles à entendre, n’exposaient pas la même profondeur que via un caisson séparé.

Dans l'ensemble, nous pensons que la plupart des utilisateurs seront satisfaits de la qualité sonore globale de la barre de son. Mais il y a manifestement place à l'amélioration pour les prochaines créations de Sony.

Faut-il acheter la barre de son Sony HT-A7000 ?

Achetez-la si…

Vous recherchez une barre de son Dolby Atmos convaincante

Bien que les canaux de hauteur pourraient être un peu plus puissants, la Sony HT-A7000 représente une barre de son optimale. Elle offre une scène sonore riche et détaillée, dès sa sortie de boîte - et vous pouvez toujours ajouter de la qualité à la qualité, en achetant un caisson de basses et des enceintes surround complémentaires.

Vous possédez une ou deux consoles next-gen

L'un des principaux reproches que nous avons entendus à propos de certains téléviseurs ne prenant en charge qu'un ou deux ports HDMI 2.1 est que l'un d'entre eux s’avère exclusivement réservé à l’entrée eARC de l’écran. La HT-A7000 vous permet d'utiliser efficacement ce port eARC pour obtenir deux ports HDMI 2.1 supplémentaires. C’est un avantage considérable pour celles et ceux qui ont à disposition une PS5 et/ou une Xbox Series X à brancher en HDMI 2.1.

Ne l'achetez pas si…

Vous avez besoin d’un système audio complet

Malheureusement, si vous courez après un système audio incluant un caisson de basses et des unités surround, la HT-A7000 n'est pas faite pour vous. Oui, ces éléments peuvent être achetés séparément, mais ils sont relativement chers par rapport à certains systèmes HTIB d'autres fabricants.

Vous êtes un audiophile méticuleux, pour ne pas dire maniaque

Nous savons depuis des années qu'il est difficile d'obtenir un effet surround complet à partir d'une barre de son. De nombreux fabricants ont corrigé cette lacune, en ajoutant une fonction de calibrage de la pièce hôte. Seulement voilà, le son obtenu n’est jamais aussi bon que celui dispensé par des enceintes latérales et discrètes.