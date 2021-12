Test Sony HT-A9

Le système Home Cinema Sony HT-A9 est parfaitement adapté aux personnes qui recherchent un environnement sonore plus optimal que celui d’une barre de son, mais qui ne sont pas prêtes à investir dans une configuration complète. La communication sans fil entre les enceintes et l'unité de base fonctionne plus que décemment, tandis que le support de tous les types de formats audio sublime l’ensemble. Pour être parfait, encore aurait-on dû ajouter un caisson de basses et une enceinte centrale dédiée.

Le système Home Cinema Sony HT-A9 est parfaitement adapté aux personnes qui recherchent un environnement sonore plus optimal que celui d’une barre de son, mais qui ne sont pas prêtes à investir dans une configuration complète. La communication sans fil entre les enceintes et l'unité de base fonctionne plus que décemment, tandis que le support de tous les types de formats audio sublime l’ensemble. Pour être parfait, encore aurait-on dû ajouter un caisson de basses et une enceinte centrale dédiée.

Le Sony HT-A9 en résumé

Sur le marché du Home Cinema, il existe les utilisateurs occasionnels qui se contentent de coupler une barre de son à leur téléviseur haut de gamme, et puis il y a les passionnés qui veulent vivre une expérience digne d'une salle de cinéma - en positionnant plusieurs enceintes autour d'eux.

Ces dernières années, les barres de son se rapprochent de plus en plus d'une qualité cinéma, en particulier celles qui comprennent des haut-parleurs orientés vers le haut, un ensemble d’enceintes arrière et un caisson de basses - le tout offrant un son immersif qui convient à la plupart des téléphiles.

Cependant, cela ne suffira pas aux spectateurs désirant configurer un système Home Cinema parfait. Et c'est là qu'intervient le Sony HT-A9.

Le HT-A9 constitue un ensemble de quatre enceintes qui communiquent entre elles, sans fil, via un petit boîtier légèrement plus grand qu'une Apple TV. Ce boîtier se fixe au port eARC de votre téléviseur et supporte les normes Bluetooth, AirPlay et Google Cast pour profiter du son de votre TV, mais aussi de votre smartphone, de votre tablette et bien d'autres appareils.

(Image credit: Future)

La magie du système d'enceintes HT-A9 réside dans le fait que ces dernières n'ont pas besoin d'être parfaitement positionnées dans la pièce d’accueil. Chaque enceinte utilise des microphones internes pour localiser dynamiquement les autres unités et ajuster le niveau sonore, afin que vous ayez l'impression de vous trouver au centre du dôme sonore. Où que vous soyez assis dans la pièce.

Les quatre enceintes se veulent individuellement dotées d'un haut-parleur orienté vers le haut, d'un tweeter à dôme souple et d'un woofer à large directivité, ainsi que de deux microphones. En travaillant ensemble pour faire rebondir le son sur vos plafonds et vos murs, les enceintes du HT-A9 peuvent créer douze enceintes "fantômes" supplémentaires. Pour une configuration sonore complète à 360 degrés.

Cela limite les types de pièces dans lesquelles le HT-A9 peut être utilisé de manière optimale. Pour autant, si votre salon n'est pas cloisonné par des plafonds très hauts ou en voûte, cette configuration fonctionne de manière impressionnante.

Nous avons testé le HT-A9 en visionnant différents types de films sur différents appareils. Dolby Atmos fonctionne de manière exceptionnelle et entre les applications Smart TV, une Apple TV 4K et une Xbox Series X, nous avons constaté que la Xbox produisait la meilleure expérience Atmos.

Sony n'inclut pas de caisson de basses ici et tout audiophile sérieux devra investir davantage pour ajouter l'un des deux caissons de basses sans fil compatibles avec le HT-A9.

Vous devrez composer en outre sans canal central dédié, toutefois si vous possédez un téléviseur Sony assez récent, un câble de 3,5 mm peut transformer celui-ci en l’enceinte manquante. C'est une solution quelque peu inélégante mais économique.

Prix et disponibilité

Sony a présenté le HT-A9 ainsi que sa barre de son haut de gamme HT-A7000 en juillet 2021, mais il n'a été mis en vente que récemment. Le système Home Cinéma HT-A9 coûte 1 799 €.

Il n'est disponible que dans une seule couleur, le gris clair. Pour celles et ceux qui souhaiteraient ajouter un caisson de basses sans fil à leur configuration, deux modèles seront proposés : le SASW3 à 499 € et le SASW5 pour 799 €.

Design

Un peu encombrant

L'unité de base peut être facilement cachée

Les enceintes nécessitent une connexion murale

Le Sony HT-A9 se compose de quatre enceintes sans fil et d'une unité de base qui se connecte à votre téléviseur et communique sans fil avec l’ensemble du système. Cette unité de base mesure 150 mm x 150 mm et comporte deux ports HDMI à l'arrière, ainsi que des ports Ethernet et 3,5 mm pour se coupler aux téléviseurs Sony récents. Un port USB est également présent, mais il ne sert qu'à l'entretien de l'appareil.

(Image credit: Future)

Chacune des quatre enceintes mesure 313 mm x 160 mm (HxL), avec une face avant arrondie et un dos plat pour un montage mural facile. Si ces quatre enceintes communiquent sans fil avec la base, elles doivent être alimentées et connectées à une prise électrique murale.

C'est pourquoi il est préférable de poser les enceintes sur une table ou un support plat plutôt que de les fixer au mur, car des fils électriques les relient à vos prises. Elles sont également plus grandes et plus encombrantes, ce qui se veut une autre raison de les placer sur une surface plane plutôt que sur un mur.

(Image credit: Future)

Prise en main

Le port eARC de votre TV reste la meilleure façon de connecter le système

Le processus d'installation est extrêmement simple

La télécommande incluse n'est pas universelle

Pour installer le HT-A9, il suffit de connecter l'unité de base à votre téléviseur à l'aide d'un câble HDMI via le port eARC et de mettre sous tension les quatre enceintes. Le processus de configuration implique que chaque enceinte émette des sonorités tests que les micros des autres enceintes captent, ce qui leur permet d'estimer leur position les uns par rapport aux autres.

Notons que ces haut-parleurs n'ont pas besoin d'être équidistants les uns des autres et peuvent être placés à des hauteurs différentes. En apprenant la position de chacune des enceintes environnantes, les niveaux sonores se veulent automatiquement ajustés pour vous offrir l’environnement sonore le plus immersif.

Chacune des quatre enceintes est dotée d'un haut-parleur orienté vers le haut, d'un tweeter à dôme souple et d'un woofer à large directivité, ainsi que de deux microphones. Cela permet au HT-A9 de créer douze enceintes "fantômes", comme les appelle Sony, destiné à offrir une configuration sonore complète à 360 degrés.

(Image credit: Future)

Oui, le système HT-A9 dispose de microphones et prend en charge Google Assistant ou Amazon Alexa, mais il ne peut fonctionner qu'en tant que périphérique de sortie. Vous ne pouvez pas imposer de commandes vocales et aurez donc besoin d'une autre enceinte Google / Amazon pour piloter votre installation Home Cinema par la voix.

Si vous disposez d’un nouveau téléviseur Sony, vous pouvez le faire fonctionner comme une enceinte centrale pour magnifier les dialogues - ce en utilisant le câble de 3,5 mm inclus.

Étant donné que la fonction HDMI CEC reste prise en charge, vous pouvez facilement utiliser la télécommande de votre téléviseur ou d'un autre appareil pour contrôler les niveaux audio du HT-A9. Cependant, si vous souhaitez accéder à des options spécifiques, telles que le choix d'un mode particulier (film ou chanson), vous devrez vous rabattre sur la télécommande du HT-A9.

(Image credit: Future)

Le problème de cette télécommande réside dans son absence de caractère universel. Même lorsque le HT-A9 est connecté à un téléviseur Sony, il s’avère impossible de faire apparaître l'application d'accueil du téléviseur ou de lancer des applications comme Netflix, à l'aide de la télécommande du HT-A9. Nous avons dû employer la télécommande du téléviseur à la place.

Pour cette raison, nous vous recommandons de connecter tous les appareils directement sur votre téléviseur et de ne pas utiliser le second port HDMI du HT-A9. A moins que vous ne souhaitiez jongler entre plusieurs télécommandes et changer manuellement les entrées.

Performances audio

Prise en charge de toutes les technologies sans fil

Son puissant et riche, avec une expérience sonore fantastique à 360°

Qualité audio clairement supérieure à celle d’une barre de son

Le Sony HT-A9 prend en charge presque tous les types de technologies audio et sans fil, notamment Dolby Atmos, DTS:X, audio haute résolution, AirPlay, Bluetooth, GoogleCast et Alexa. Les deux ports de la station de base sont conformes à la norme HDMI 2.1 et supportent la résolution vidéo 4K/120. L'un d'eux se connecte à votre téléviseur via l'eARC, tandis que l'autre peut accueillir l'entrée d'une source séparée.

Nous avons connecté le HT-A9 au téléviseur Sony AG9 OLED à l'aide du port eARC, ce qui a permis de transférer sans perte le son du téléviseur vers les enceintes HT-A9. Idem pour l'audio de l'Apple TV 4K et de la Xbox Series X, connectés au téléviseur à l'aide de câbles HDMI.

Le son global du HT-A9 se veut fort et riche, couvrant aisément l’intégralité de notre salon. Il délivre des basses décentes, mais si vous cherchez le niveau supérieur, vous devrez investir dans un caisson de basses.

(Image credit: Future)

Nous avons testé une variété d'applications sur les trois sources et celle qui a le mieux valorisé le HT-A9 est l'application Dolby présente sur la Xbox Series X qui, non seulement propose des démos Atmos spécifiques, mais aussi des bandes annonces de films - telles que celle de 1917 - qui transcendent la qualité globale de cet incroyable système son surround.

Ce dernier vous donnera l’impression de visionner les films Dolby Atmos de Netflix au cœur d’une salle de cinéma. Minuit dans l’univers constitue un excellent exemple, avec de multiples effets subtils et pleinement détaillés. Si vous préférez faire grimper votre taux d'adrénaline avec des explosions immersives, alors 6 Underground de Michael Bay fait assurément l'affaire.

Il était également merveilleux d'écouter une playlist Spatial Audio depuis l'Apple TV, avec des morceaux comme Bohemian Rhapsody qui ajoutent une nouvelle dimension au creux de vos oreilles.

Nous avons trouvé que le HT-A9 offrait une meilleure expérience sonore que toutes les barres de son que nous avons testées en 2021, et ce malgré l'absence d’un caisson de basses. Les quatre enceintes du HT-A9 articulent un ensemble audio optimal, avec des enceintes fantômes qui immergent étonnamment bien l’auditeur.

Reste la grande question : le HT-A9 peut-il remplacer une installation audio haut de gamme avec un récepteur de taille standard et de véritables haut-parleurs Dolby Atmos ?

La réponse à cette question est non. Les haut-parleurs physiques plaqués sur vos plafonds ou vos murs créent définitivement une expérience plus réaliste et immersive - et aucune quantité de sons rebondissant sur les murs ne peut reproduire cela.

Cela dit, les systèmes audio haut de gamme peuvent s’avérer très coûteux et difficiles à installer, avec des câbles intra-muraux nécessitant de percer votre salon plus que de raison. Ils s'adressent surtout aux fans de Home Cinema qui possèdent une pièce dédiée à la projection de films.

Pour le reste d'entre nous, le HT-A9 de Sony concède une excellente expérience d'écoute, sans câbles encombrants ni récepteurs énormes. Il s'agit sans aucun doute d'un pas en avant par rapport à une barre de son pour tous ceux qui cherchent à obtenir une immersion plus profonde. Si vous disposez d'une pièce de taille moyenne avec des plafonds ordinaires et que vous souhaitez bénéficier d'un environnement sonore à 360 degrés, le HT-A9 vous conviendra parfaitement.

Faut-il acheter le Sony HT-A9 ?

Achetez-le si...

Vous recherchez une configuration sonore immersive et polyvalente

L'ensemble de quatre enceintes du HT-A9 produit un son immersif à 360 degrés fantastique qui s'adapte parfaitement à tous les formats, du son spatial d'Apple Music au Dolby Atmos de Netflix.

Vous souhaitez bénéficier de toutes les dernières technologies audio

Le Sony AT-H9 est compatible avec Dolby Atmos, DTS-X, l'audio haute résolution et l'audio spatial, ainsi qu'avec Apple AirPlay 2.

Vous ne voulez pas vous encombrer d'une installation de son surround complète

Si vous n'êtes pas tout à fait prêt ou si vous ne voulez pas investir dans une installation audio dédiée complète avec un grand récepteur et des enceintes encastrées, le HT-A9 de Sony demeure un excellent compromis.

Ne l'achetez pas si...

Vous possédez un téléviseur plus ancien qui ne prend pas en charge l’eARC

Sans port eARC, vous ne pourrez pas connecter votre téléviseur au boîtier de base. Une entrée HDMI n’est pas suffisante ici.

Votre pièce d’accueil est un peu irrégulière

Si vos plafonds sont hauts ou en forme de dôme, le son ne pourra pas rebondir correctement pour vous offrir une expérience résolument immersive.

Vous disposez d’un budget limité

Aussi qualitatif que soit le son du Sony HT-A9, il reste un peu cher et ne comprend pas de caisson de basses. Vous pouvez obtenir une installation HTIB d'entrée de gamme sans faire paniquer votre banquier.