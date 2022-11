Les meilleurs téléviseurs 4K 55 pouces de 2022 : des TV OLED et LED pour tous les budgets

Included in this guide:

Note de la rédaction : Nous avons récemment ajouté le Samsung S95B à notre liste, et bien que la qualité de son image soit phénoménale, l'équilibre entre cette dernière et ses caractéristiques n'est pas aussi solide que celui du LG C2, classé un peu plus bas dans la liste. Mais ne vous y trompez pas : c'est l'un des téléviseurs de 55 pouces les plus avancés que nous ayons jamais vus. Matt Bolton, Rédacteur en chef - TV & Audio

Les téléviseurs 4K 55 pouces devraient être les premiers écrans à prendre en compte dans votre quête d'achat de la télévision parfaite pour votre maison.

Comme c'est ce qui se rapproche le plus d'un téléviseur de taille standard, les TV 55 pouces représentent la taille pour laquelle les technologies haut de gamme commencent à faire leur apparition. Bien sûr, vous pouvez vous procurer un téléviseur de 40 pouces doté de la technologie 4K et de fonctions telles que le local dimming qui ajuste l'intensité du rétroéclairage par zones, mais elles sont beaucoup plus courantes (et efficaces) sur un téléviseur de 55 pouces.

Il y a une raison pour laquelle la plupart des téléviseurs OLED et Mini LED ont tendance à commencer à une taille de 55 pouces : pourquoi investir autant d'argent pour des technologies haut de gamme si vous n'achetez qu'un modèle de petite taille ?

Il est également possible d'opter pour des téléviseurs plus grands de 65 ou 75 pouces pour une plus grande surface d'écran, ou vous pouvez toujours considérer des petits téléviseurs pour un intérieur de taille modeste. Pour la plupart des gens cependant, un téléviseur 4K de 55 pouces fera l'affaire dans tous les cas, en alliant un bon prix et un écran suffisamment grand.

Voici nos meilleurs choix, chacun d'entre eux ayant fait l'objet de tests approfondis. N'oubliez pas de consulter régulièrement ce guide, car de nouveaux téléviseurs sortent sans cesse.

Les meilleurs téléviseurs 4K 55 pouces de 2022 en détail :

Pourquoi pouvez-vous faire confiance à TechRadar ? Nos examinateurs experts passent des heures à tester et à comparer les produits et services afin que vous puissiez choisir le meilleur pour vous. En savoir plus sur la façon dont nous testons.

(Image credit: LG)

1. LG C2 OLED Series Un téléviseur OLED spectaculaire à tous points de vue Caractéristiques techniques Taille d'écran: 55 pouces Résolution: 4K Type de dalle: OLED Smart TV: webOS Dimensions: 1228 x 703 x 45.1 mm specifications Screen Size 55-inch Screen Type OLED Condition Neuf Read more ▼ Les meilleures offres du jour Voir à Cdiscount FR (s'ouvre dans un nouvel onglet) Voir à Fnac FR (s'ouvre dans un nouvel onglet) Voir à Darty FR (s'ouvre dans un nouvel onglet) Pourquoi l’acheter + Écran très lumineux + Design épuré et minimal + Excellentes options de connexion Pourquoi attendre - Manque de gestion des câbles - Pas de support HDR10 - Le son surround virtuel n'est pas très convaincant

Pour ceux qui sont tentés par les noirs profonds et le contraste infini d'un téléviseur OLED, la série C2 de LG est votre meilleure option. Elle reprend tout ce qui était génial dans la série C1 précédente et augmente la luminosité pour offrir l'un des meilleurs téléviseurs OLED que vous pouvez acheter aujourd'hui. LG n'a peut-être pas effectué un énorme remaniement de son OLED C1 avec ce modèle 2022, mais les améliorations par petites touches sont utiles, et les options de connexion que vous obtenez sont inégalées.

Les améliorations apportées au modèle 2022 comprennent le nouveau processeur Alpha a9 Gen 5, qui est conçu pour offrir une meilleure amélioration des objets et une meilleure cartographie dynamique des tons que son prédécesseur. En outre, vous bénéficiez d'un son "Virtual Surround", le téléviseur convertissant le contenu stéréo en un son 7.1.2 . Bien que nous n'ayons pas été totalement convaincus par le son, les performances audio sont bonnes pour un téléviseur à écran plat, et grâce à un grand nombre de modes sonores différents, vous devriez pouvoir trouver un profil audio adapté à vos besoins.

La plateforme de smart TV webOS de LG, déjà excellente, est améliorée, la connectivité est excellente, avec notamment quatre ports HDMI 2.1 prenant tous en charge la 4K/120Hz, ce qui en fait un téléviseur idéal pour les joueurs, et la luminosité et le contraste sont vraiment excellents, quel que soit le contenu que vous regardez. La saturation des couleurs est encore meilleure qu'avant, et il y a de nouvelles fonctionnalités pour traiter les marquages (brûlures d'écran, rémanence etc.) afin de s'assurer que votre téléviseur dure plus longtemps.

Le LG C2 présente tout ce que nous aimons dans la technologie OLED, avec d'excellents niveaux de luminosité et de contraste et des fonctions de jeu exceptionnelles. Nous pensons que c'est le meilleur téléviseur de 55 pouces pour la plupart des gens.

Lire notre test complet : LG C2 OLED

(Image credit: Samsung)

2. Samsung BU8500 Un superbe téléviseur Samsung à un prix abordable Caractéristiques techniques Taille d'écran: 43, 50, 55, 65, 75 pouces Résolution: 4K 3,840 x 2,160 HDMI: 3 x HDMI 2.0 specifications Screen Size 43-inch - 75-inch Resolution 4K Ultra HD Les meilleures offres du jour Vérifier Amazon (s'ouvre dans un nouvel onglet) Pourquoi l’acheter + Des performances d'image 4K remarquables + Spécifications très acceptables pour le prix + TV fine et assez "élégante" Pourquoi attendre - A ses limites lors de l'upscaling - Le son peu profond - Pas de Dolby Vision HDR

Ce modèle Samsung est l'un des meilleurs téléviseurs que vous pouvez acheter pour moins de 500 € dans sa version la plus petite et l'un des meilleurs sous la barre des 1 000 € dans ses tailles moyennes. Le BU8500 de Samsung est conçu pour offrir des fonctionnalités de pointe, un look discret et une qualité de fabrication solide à un prix accessible pour la majorité d'entre nous. Et il y arrive haut la main.

À ce prix, la qualité d'image n'est pas comparable à celle des meilleurs téléviseurs, mais elle est comparable à celle des meilleurs téléviseurs de moins de 1 000 euros. Le Samsung est toujours très compétitif et son rétroéclairage est magnifiquement mis en œuvre, ce qui renforce l'impression de qualité. Et tant que vous modérez vos attentes, le son est même correct... mais nous pensons toujours que vous devriez prévoir un budget pour ajouter l'une des meilleures barres de son de toute façon.

Il s'agit d'un écran LED 4K, alimenté par le processeur Crystal 4K de Samsung et prenant en charge les normes HDR HLG et HDR10+. Comme toujours avec Samsung, il n'y a pas de Dolby Vision. Il y a trois HDMI 2.0, dont l'un est eARC pour une utilisation avec une barre de son, et il y a le Bluetooth 5.2 et la connectivité Wi-Fi.

Pour obtenir la meilleure qualité d'image, il faut d'abord bricoler un peu - les modes par défaut de Samsung sont trop lumineux et trop nets - mais l'effort en vaut la peine, car ce téléviseur offre des images détaillées et claires avec une luminosité impressionnante et une bonne balance des couleurs. L'upscaling (mise à l'échelle) n'est pas aussi bon que celui des téléviseurs Samsung plus chers, mais il fait un travail correct avec le contenu HD, même si nous ne recommandons pas d'utiliser des sources de qualité inférieure. La télévision classique n'est pas votre amie ici.

Ce téléviseur 4K sans fioritures est en effet très impressionnant : bien que des économies aient été réalisées pour maintenir le prix bas, Samsung a veillé à ce qu'il n'y ait aucun compromis en matière de qualité d'image. Si vous recherchez un téléviseur 4K abordable qui ne vous décevra pas, le BU8500 doit absolument figurer sur votre liste de présélection.

Lire notre test complet (en anglais) : Samsung BU8500 TV

(Image credit: Sony)

3. Sony XR-A95K Le meilleur choix en termes de qualité à condition que l'argent ne soit pas un problème Caractéristiques techniques Taille d'écran: 55 pouces and 65 pouces Résolution: 4K Type de dalle: OLED Smart TV: Google TV Dimensions: 1225 x 714 x 43 mm (55 pouces) specifications Screen Size 55-inch Screen Type OLED Condition Neuf Les meilleures offres du jour Voir à Fnac FR (s'ouvre dans un nouvel onglet) Vérifier Amazon (s'ouvre dans un nouvel onglet) Pourquoi l’acheter + Une qualité exceptionnelle + Fabrication et design incomparables + Excellent son Pourquoi attendre - Pas de prise casque - Pas de support HDR10 - Pas aussi lumineux qu'espéré

Le Sony A95K est un véritable chef-d'œuvre. Disponible en 55 et 65 pouces, l'écran phare de Sony associe son fantastique processeur Cognitive XR à un nouvel écran Quantum Dot OLED. Le résultat est, à notre avis, l'une des plus belles images que nous ayons jamais vues sur un téléviseur grand public.

Bien que ce soit la qualité de l'image qui soit la véritable vedette ici, il y a beaucoup d'autres choses à apprécier à propos de ce téléviseur. L'audio est excellent grâce à la technologie Acoustic Surface des téléviseurs Sony plus haut de gamme, qui transforme l'écran du téléviseur en haut-parleurs, même si nous vous recommandons toujours d'associer votre nouveau téléviseur à une barre de son.

La fabrication est excellente et haut de gamme de bout en bout. En termes de design, le Sony A95K se démarque nettement. Il est également doté d'un support en métal sur toute la largeur, que vous pouvez placer devant ou derrière l'écran pour plus d'effet.

Il est difficile de critiquer un téléviseur aussi impressionnant, mais nous avons parfois été déçus par le manque de luminosité. Ce n'est pas mauvais du tout, mais ce n'est pas à la hauteur des performances exceptionnelles de l'image.

Mais à tous les autres égards, c'est l'un des meilleurs téléviseurs 55 pouces disponibles dans le monde actuellement. C'est pourquoi il n'est pas surprenant que son prix soit très élevé. Le modèle 55 pouces coûte 2 500 €, ce qui est nettement plus cher que la plupart de ses rivaux de cette liste. Par exemple, l'impressionnant Samsung 55S95B coûte 1 990 € pour la même taille. Seuls ceux qui sont prêts à dépenser de grosses sommes d'argent pour un nouveau téléviseur devraient l'envisager.

Lire notre test complet (en anglais) : Sony XR-A95K

(Image credit: Samsung)

4. Samsung QN95A Neo QLED L'arrivée du Mini LED propulse Samsung vers de nouveaux sommets Caractéristiques techniques Taille d'écran: 55 pouces Résolution: 4K Type de dalle: Neo QLED Smart TV: Tizen Dimensions: 1227.4 x 706.2 x 25.9 mm specifications Screen Size 55-inch Les meilleures offres du jour Vérifier Amazon (s'ouvre dans un nouvel onglet) Pourquoi l’acheter + Une qualité exceptionnelle + Système audio impressionnant Pourquoi attendre - Pas de Dolby Vision ou Atmos - Pas de Dolby Atmos

Le Samsung QN95A est le nouveau téléviseur phare Neo QLED 4K de la société pour 2022, et le premier à adopter un rétroéclairage Mini LED, ce qui entraîne une augmentation significative du local dimming et des dalles plus fines.

Nous avons été très impressionnés par les superbes images SDR et HDR, qui offrent des noirs profonds et des reflets lumineux sans blooming ni perte de détails dans les ombres. La technologie à points quantiques ( Quantum Dot ) de Samsung offre des couleurs saturées et nuancées, et grâce au mode Filmmaker, ces images sont également extrêmement précises.

Contrairement à l'année dernière, nous ne pensons pas que Samsung limite sa gamme 4K dans le but de pousser les ventes des gammes 8K. Le QN95A dispose d'un ensemble impressionnant de fonctionnalités, dont la tête d'affiche est une plateforme intelligente bien conçue et complète qui inclut toutes les principales applications de streaming.

Ce téléviseur est également doté d'une multitude de fonctionnalités pour jouer qui plairont aux propriétaires de consoles next-gen, et d'un puissant système audio à 4,2,2 canaux intégré au châssis ultra-mince du téléviseur. Gardez simplement à l'esprit que vous devrez vous contenter de la prise en charge du HDR10+ plutôt que de la norme HDR Dolby Vision, plus répandue.

Lire notre test complet : Samsung QN95A Neo QLED TV

(Image credit: Sony)

5. Sony A90J Sony fait progresser la technologie d'écran OLED avec l'A90J Caractéristiques techniques Taille d'écran: 55 pouces, 65 pouces, 83 pouces Résolution: 4K Type de dalle: OLED Smart TV: Google TV Dimensions: 1223 x 709 x 41 mm specifications Screen Size 55-inch Screen Type OLED HDR HDR Read more ▼ Les meilleures offres du jour Vérifier Amazon (s'ouvre dans un nouvel onglet) Pourquoi l’acheter + Un son puissant + Nouveau système d'exploitation agréable Pourquoi attendre - Certaines fonctions manquent à l'appel

Commençons par le son, car il s'agit là d'un élément important. Le Sony A90J utilise toute la surface de l'écran comme haut-parleur, et l'inclusion de deux haut-parleurs de basse classiques signifie que le A90J a un son plus riche, plus direct et tout simplement meilleur que n'importe quel autre téléviseur qui ne dispose pas d'un système de sonorisation externe.

Nous pensons que la qualité d'image, quelle que soit la source, est aussi bonne qu'elle peut l'être actuellement pour un téléviseur 4K. Sony excelle dans tous les domaines : contrôle du mouvement, contraste, définition des bords, niveaux de détail, etc. Nous avons également constaté que lorsque vous êtes obligé de regarder du contenu inférieur à la 4K, ce téléviseur est également excellent en termes d'upscaling.

Avec une nouvelle interface Google TV intelligente, la qualité de fabrication et de finition habituelle de Sony, des pieds qui changent de position pour s'adapter à une barre de son, un service exclusif de streaming de films et une télécommande au design authentique, l'A90J a tout pour plaire. Mais les offres aussi complètes sont rarement bon marché.

Lire notre test complet : Sony A90J OLED TV

(Image credit: Samsung)

6. Samsung 55S95B Le meilleur téléviseur 55 pouces pour ses couleurs éclatantes Caractéristiques techniques Taille d'écran: 55 pouces, 65 pouces Résolution: 4K Type de dalle: QD-OLED Smart TV: Tizen HDR: HDR10, HLG, HDR10+ specifications Screen Size 55-inch - 65-inch Colour Argent Screen Type OLED Read more ▼ Les meilleures offres du jour Voir à Cdiscount FR (s'ouvre dans un nouvel onglet) Voir à Amazon (s'ouvre dans un nouvel onglet) Voir à Fnac FR (s'ouvre dans un nouvel onglet) Pourquoi l’acheter + Un design ultra-fin remarquable + Qualité d'image révolutionnaire + Un prix étonnamment abordable Pourquoi attendre - Pas de support Dolby Vision - Interface smart TV pas vraiment ergonomique - Les préréglages doivent être ajustés

Ce n'est pas seulement un téléviseur OLED. C'est un QD-OLED, ce qui signifie que c'est un écran OLED avec une technologie Quantum Dot similaire à celle des écrans que vous trouvez dans les superbes téléviseurs QLED de Samsung. En pratique, cela signifie que vous bénéficiez du contraste de l'OLED et des couleurs du QLED, ce qui vous donne effectivement le meilleur des deux mondes.

Le S95B dispose de toutes les dernières technologies de Samsung : son processeur d'image de pointe inspiré de la technologie IA, un système Tizen Smart TV entièrement repensé (dont nous ne sommes malheureusement pas très fans), 4 ports HDMI 2.1 et un système audio directionnel intelligent. Il n'y a pas de Dolby Vision parce que c'est un Samsung. Et il faut faire quelques réglages pour obtenir la meilleure image possible parce que les préréglages du mode de visualisation de Samsung ont tendance à être un peu " ratés ". Mais quand vous y arrivez, c'est impressionnant.

Lors de nos tests, nous avons constaté que le Samsung est d'une luminosité étonnante, avec des noirs profonds et encrés. Les scènes ensoleillées sont si lumineuses que l'on se demande si l'on doit mettre de la crème solaire, mais les ombres ne perdent pas de détails, même dans les émissions les plus sombres et les plus lugubres.

Il s'agit d'un téléviseur exceptionnel pour un prix nettement inférieur à celui auquel on pourrait s'attendre.

Lire notre test complet (en anglais) : Samsung S95B

(Image credit: LG)

7. LG G1 Gallery OLED TV Le design "tableau de maître" de LG est magnifique... mais coûteux Caractéristiques techniques Taille d'écran: 55 pouces Résolution: 3840 x 2160 Type de dalle: OLED Smart TV: WebOS Dimensions: 1225 x 706 x 23.1 mm (W x H x D) specifications Screen Size 55-inch Screen Type OLED Condition Neuf Read more ▼ Les meilleures offres du jour Voir à Cdiscount FR (s'ouvre dans un nouvel onglet) Voir à Fnac FR (s'ouvre dans un nouvel onglet) Vérifier Amazon (s'ouvre dans un nouvel onglet) Pourquoi l’acheter + Un contraste exceptionnel + Design d'une finesse impressionnante Pourquoi attendre - Cher par rapport au C1 - Le système audio a du mal avec les basses

Vous cherchez un téléviseur à écran plat un peu plus élégant ? Le LG G1 OLED est un téléviseur impressionnant qui reprend le design raffiné de la série Gallery OLED précédente, mais en l'améliorant.

Le véritable héros ici est la nouvelle technologie OLED evo de LG, qui met à jour la structure de la dalle pour obtenir encore plus de luminosité, sans augmenter les effets de blooming (ce que nous pouvons confirmer) ou le risque de brûlure (selon LG). Le LG G1 semble être une véritable révolution pour le fabricant de téléviseurs OLED, et offre certainement une amélioration par rapport au LG C1 OLED moins cher - contrairement à 2020, où les modèles CX et GX étaient très éloignés en termes de prix, mais offraient effectivement les mêmes performances d'image.

C'est un modèle coûteux, et nous avons donc été déçus que le système sonore Dolby Atmos ne soit pas optimal en termes de basses, ce qui est également le cas de tous les autres OLED LG de ce guide. Mais le design d'une finesse à couper le souffle en fait un véritable téléviseur à mettre au centre du salon, avec les avantages du contraste et des couleurs de l'OLED poussés à de nouveaux sommets, améliorés par la lumière. Le processeur AI a9 Gen 4 est tout à fait capable d'upscaler et de traiter intelligemment les objets à l'écran, et nous avons été particulièrement impressionnés par le traitement des mouvements.

Attention toutefois : le G1 est vraiment conçu pour être fixé au mur, et il n'est pas livré avec un pied ou un support de télévision. Vous pouvez acheter un support Gallery Stand au sol ou trouver une solution tierce pour le placer sur un banc TV.

Lire notre test complet (en anglais) : LG G1 OLED TV

(Image credit: Philips)

8. Philips OLED 806 (UK) De superbes couleurs Ambilight avec un écran OLED ? On valide Caractéristiques techniques Taille d'écran: 55 pouces Résolution: 3840 x 2160 Type de dalle: OLED Smart TV: Android Dimensions: 1228 x 706 x 58mm (HxWxD) specifications Screen Size 55-inch HDR HDR Screen Type OLED Read more ▼ Les meilleures offres du jour Voir à Cdiscount FR (s'ouvre dans un nouvel onglet) Voir à Darty FR (s'ouvre dans un nouvel onglet) Voir à Amazon (s'ouvre dans un nouvel onglet) Pourquoi l’acheter + Excellente qualité d'image + De nombreuses fonctionnalités Pourquoi attendre - Processus d'installation difficile - Pas le plus mince des OLED

Avec l'OLED806, Philips propose un téléviseur OLED élégant et bien conçu, doté d'une multitude de fonctionnalités, offrant un argument de vente unique et une qualité d'image splendide. Et tout cela à un prix tout à fait raisonnable.

Le fait d'inclure toutes les normes HDR n'est pas unique - Panasonic le fait aussi - mais cela fait certainement paraître beaucoup de concurrents un peu minables. Deux entrées HDMI avec une spécification 2.1 complète, c'est tout ce que les joueurs next-gen méritent. Nous avons apprécié l'excellente qualité de l'image - équilibrée et naturelle, mais aussi vibrante et dynamique - et nous avons adoré l'Ambilight à quatre côtés inclus, qui fournit un éclairage de fond correspondant aux couleurs à l'écran.

Comme ce téléviseur est équipé d'une dalle OLED, nous nous attendions à des tons noirs nets, profonds et brillants, et c'est ce que nous avons obtenu. Ils sont également riches et cohérents, avec une quantité impressionnante de détails et de variations. Et ils sont complétés à l'autre bout du spectre par des tons blancs clairs et tout aussi détaillés. Bien que le Philips n'utilise pas l'un des panneaux OLED les plus récents et les plus brillants dont bénéficient les modèles 2021 plus chers de LG et Sony, il est néanmoins capable d'offrir des contrastes percutants et convaincants.

Lire notre test complet : Philips OLED806

FAQ sur les TV de 55 pouces

Quelle est la meilleure Smart TV de 55 pouces ? Pour l'instant, il s'agit du Samsung QN95A, qui figure dans notre guide des meilleurs téléviseurs de 55 pouces. Mais son prix et son système Mini LED signifient qu'il ne sera pas le meilleur choix pour tout le monde - ceux d'entre vous qui préfèrent les images OLED, ou simplement quelque chose d'un peu moins cher, ont de nombreuses options qui s'adapteront parfaitement à votre maison.

Combien devez-vous payer pour un téléviseur de 55 pouces ? Les téléviseurs de 55 pouces peuvent être très bon marché, certains modèles LCD économiques ne coûtent que 400 €, mais ce chiffre doublera pour les options de milieu de gamme, voire triplera et quadruplera pour les écrans haut de gamme avec dalles OLED ou rétroéclairage Mini LED. Un écran OLED 55 pouces neuf coûte généralement environ 1 500 €, par exemple.

Une smart TV de 55 pouces est-elle assez grande ? Les téléviseurs 55 pouces sont la norme pour les téléviseurs d'aujourd'hui. C'est donc l'option de taille la plus courante. C'est une sorte de juste milieu entre les petits téléviseurs de 32 pouces et les énormes téléviseurs de 75 pouces. Il convient toutefois de bien réfléchir à l'importance que vous accordez à la taille de l'écran. Vous paierez probablement moins cher pour des écrans plus petits, comme c'est le cas pour les téléviseurs OLED de 48 pouces qui offrent généralement une technologie TV haut de gamme à moindre coût, ou pour les modèles moins performants de 40 pouces. Cependant, les écrans plus grands deviennent de plus en plus la norme pour ceux qui peuvent les installer chez eux, et la production de masse signifie qu'un écran géant n'est plus aussi coûteux qu'avant. Un écran plus grand signifie plus de détails qui sont plus facilement visibles à une plus grande distance, ce qui est idéal pour les soirées cinéma en famille ou pour ceux qui recherchent un home cinéma vraiment spectaculaire. N'oubliez pas cependant que les défauts de l'image sont également plus visibles dans les grandes tailles, et que vous devez donc vous assurer que votre téléviseur est suffisamment bon pour justifier une taille d'écran supérieure.