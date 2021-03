Test du Samsung QN95A Neo QLED 4K

L’adoption de la technologie mini LED par Samsung est un succès retentissant. Ce téléviseur Neo QLED offre des noirs qui donnent à l'OLED une longueur d'avance, et des reflets qui n’éblouissent pas. Un design élégant et un ensemble complet de fonctionnalités en font un téléviseur 4K impressionnant qui ne manquera pas de plaire aux cinéphiles comme aux gamers.

Le Samsung QN95A Neo QLED 4K en résumé

Le Samsung QN95A est le nouveau téléviseur Neo QLED 4K intégré dans le catalogue 2021 de la société - mais aussi le premier à adopter un rétro-éclairage mini LED. À ne pas confondre avec la norme Micro LED, qui est une technologie d'affichage auto-émissive, la mini LED, elle, emploie un rétro-éclairage beaucoup plus discret et plus efficace, entraînant une augmentation significative des zones à intensité lumineuse variable, ainsi que des dalles plus fines.

Les résultats parlent d'eux-mêmes, avec de superbes images SDR et HDR qui bénéficient de noirs profonds et de reflets plus brillants, le tout sans efflorescence ni perte de détails dans les ombres. L'intégration de la technologie à points quantiques permet d'obtenir des couleurs saturées et nuancées - et grâce au mode Cinéma, ces images sont également extrêmement précises.

Contrairement à l'année dernière, Samsung ne fait pas l'impasse sur sa gamme 4K dans le but d'augmenter les ventes de ses téléviseurs 8K. Le QN95A dispose donc d'un ensemble de fonctionnalités impressionnant, qui se traduit par une plateforme intelligente bien conçue et complète, comprenant toutes les principales applications de streaming. Il y a également une foule d’options pour les joueurs qui plairont aux propriétaires chanceux de consoles next-gen.

Le QN95A n'est pas seulement beau, il dispose aussi un son fantastique grâce à l'Object Tracking Sound Plus (OTS+), qui parvient à intégrer un puissant système audio 4.2.2 dans le châssis ultra fin du téléviseur. C'est un autre triomphe du design industriel de Samsung, avec une forme minimaliste mais élégante, un support métallique solide et un écran presque sans cadre.

Compte tenu des excellentes capacités audio, il est dommage qu'il n'y ait pas de support Dolby Atmos embarqué, et le refus persistant de Samsung d'adopter le Dolby Vision reste une source de frustration. Néanmoins, dans l'ensemble, il s'agit d'un superbe écran inédit qui parvient à intégrer le mini LED dans nos salons.

Prix et disponibilité du Samsung QN95A Neo QLED 4K

Le Samsung QN95A est le téléviseur 4K phare du constructeur pour 2021. Il est disponible dans un choix de tailles d'écran de 55, 65, 75 et 85 pouces. Le modèle évalué ici est le QE65QN95A de 65 pouces, vendu au prix de 2 999 €.

Comptez une fourchette tarifaire comprise entre 2 299 € (pour le 55 pouces) et 5 999 € (pour le 85 pouces). Il est possible de précommander le téléviseur de 55 pouces avec une offre de remboursement de 300 € et les trois autres avec une ODR de 500 €. Cette promotion est valable jusqu’au 26 avril 2021.

Les QN95 A seront disponibles à la vente à partir du 31 mars 2021 en France.

Design du Samsung QN95A Neo QLED 4K

Un design minimaliste avec un cadre pratiquement inexistant

Boîtier de connexion One Connect

Quatre ports HDMI et eARC

Le Samsung QN95A poursuit la philosophie de design élégant et minimaliste introduite l'année dernière, avec une dalle fine et un cadre pratiquement inexistant. Si l'on considère le rétro-éclairage mini LED à matrice complète et huit haut-parleurs derrière ladite dalle, c'est un miracle que Samsung ait réussi à tout faire tenir dans un châssis de seulement 15 mm de profondeur.

Le support est facile à assembler et complète l'esthétique générale. Il est également assez lourd, ce qui lui confère une certaine stabilité. Si vous préférez, vous pouvez fixer le QN95A au mur en utilisant la structure optionnelle "No Gap", avec le câble unique de l'astucieux boîtier One Connect qui rend l'installation facile, élégante et ordonnée.

Le boîtier One Connect lui-même a été réduit et se révèle plus chic et plus discret. Il s’avère facilement dissimulable si nécessaire. La finition noire mate texturée est un autre ajout bienvenu, remplaçant les anciennes boîtes noires brillantes, qui étaient un aimant pour empreintes digitales et taches diverses.

Le boîtier abrite quatre entrées HDMI, dont l'une (HDMI 3) prend en charge l'eARC. Toutes les entrées HDMI sont capables de traiter un débit pouvant atteindre jusqu'à 40 Gbps, le téléviseur peut donc prendre en charge les standards 4K/120Hz, VRR et ALLM. Bien que les connexions HDMI 2.1 ne soient pas complètes, elles offrent une bande passante suffisante, ce qui fait de ce modèle un excellent choix pour les joueurs PS5 et Xbox Series X qui veulent profiter pleinement de leur(s) nouvelle(s) console(s).

En ce qui concerne les autres connexions physiques, il s'agit d'une sélection assez standard avec deux entrées USB 2.0, deux tuners pour les diffusions terrestres et par satellite, un emplacement CI, une sortie numérique optique et un port Ethernet. Vous disposerez de même d’un choix solide de connexions sans fil, avec support Wi-Fi, Bluetooth et Apple AirPlay 2.

Le QN65A est équipé de deux télécommandes : un zapper standard en plastique noir et la nouvelle télécommande Solar Cell en métal. Cette baguette simplifiée est confortable à tenir, facile à utiliser d'une seule main, et comprend toutes les commandes principales - ainsi que quelques boutons dédiés aux services de streaming les plus populaires. L’innovation 2021 est l’inclusion d’un panneau solaire à l'arrière qui recharge les piles - ce qui le rend plus écologique.

Interface du Samsung QN95A Neo QLED 4K

Tizen OS intuitif et réactif

Bixby et Alexa intégrés

Le Samsung QN95A utilise la plateforme Smart TV de Tizen, une interface utilisateur qui a déjà fait ses preuves en termes de réactivité et de fonctionnalités polyvalentes. Il y a une barre de lancement en bas et une deuxième couche au-dessus qui permet un accès plus rapide à des contenus supplémentaires. La navigation est un jeu d'enfant, et vous pouvez même vous reposer sur le contrôle vocal si vous préférez.

Tizen OS vous offre un accès à tous les principaux services de streaming. Cela signifie que vous pouvez choisir entre Netflix, Amazon Prime Video, Disney Plus, Apple TV Plus, Rakuten, YouTube et tous les services de TV à la demande.



Le choix proposé est parfois écrasant, mais le guide universel de Samsung aide les utilisateurs à trouver le contenu qu'ils souhaitent via une interface intuitive. Le guide utilise ensuite l'apprentissage de l'IA pour analyser vos habitudes de visionnage et créer une page unique "Pour vous" avec un menu d’accueil personnalisé selon vos goûts.

L’interface permet en outre une connexion rapide et facile en recherchant automatiquement les appareils à proximité, en les détectant et en les représentant à l'aide de graphiques faciles à comprendre. Bixby et Alexa sont intégrés, et vous pouvez accéder à Siri via AirPlay 2 d'Apple. Il y a aussi l'application SmartThings, qui permet une configuration rapide et simple, et un certain degré de contrôle.

Qualité de l'image

Des images lumineuses et vibrantes

Un assombrissement local exceptionnel

Traitement amélioré de l'IA

Le Samsung QN95A est un téléviseur Neo QLED, ce qui en fait le premier modèle du fabricant à utiliser un rétro-éclairage mini LED. Celui-ci utilise une micro-couche nouvellement conçue qui contient des LED beaucoup plus petites que les générations précédentes. Ces LEDs éliminent l'emballage protecteur et la lentille autour de la diode, ce qui permet d'obtenir des dalles plus fines et des zones de gradation plus nombreuses.

Samsung utilisait auparavant un maximum de 480 zones, mais nous avons compté 792 zones sur le QN95A de 65 pouces. Cette augmentation des zones nécessite une plus grande puissance de traitement et des algorithmes améliorés, qui sont tous deux présents sur le nouveau téléviseur. Le système Quantum Matrix est conçu pour coordonner les zones supplémentaires, tandis que la fonction Black Detail Boost augmente la perception des détails des ombres.

Le nouveau processeur Neo Quantum augmente la puissance de traitement en utilisant l'apprentissage approfondi "multi-intelligence". Au lieu d'un seul réseau neuronal, ce processeur en combine 16 pour fournir un mode upscaling et des traitements vidéo plus poussés. Toute cette puissance supplémentaire est conçue pour offrir la meilleure expérience possible, indépendamment de la qualité originale des contenus que vous visionnez.

Le QN95A prend en charge une gamme dynamique élevée HDR10, HLG (hybride log-gamma) et HDR10+ adaptatif. Ce dernier support utilise des métadonnées dynamiques pour adapter la cartographie des tons scène par scène, et exploite un capteur pour personnaliser les performances en fonction des conditions d'éclairage ambiant de votre pièce. Malheureusement, Samsung refuse toujours d'adopter le Dolby Vision.

Il existe un certain nombre de modes d'image prédéfinis. Les puristes peuvent opter pour le mode Cinéma, qui est conçu pour fournir des images précises et conformes aux intentions des réalisateurs. Les résultats sont certainement impressionnants, avec des couleurs naturelles, des blancs nets, des noirs profonds, des hautes lumières et beaucoup de détails dans les ombres.

Le Samsung QN95A utilise pleinement toutes ces zones supplémentaires, ainsi que les impressionnants algorithmes de gradation, pour produire les noirs les plus profonds et les reflets les plus brillants sans provoquer d'efflorescence ou de perte de détails dans les ombres. Qu'il s'agisse de contenus SDR ou de HDR, les images produites par ce téléviseur sont sûres de plaire, surtout si on y ajoute la technologie de point quantique avec ses couleurs saturées mais nuancées.

Ce traitement sophistiqué permet une mise à l'échelle impressionnante qui extrait chaque pixel du contenu à faible résolution. Bien sûr, une fois que vous passez au 4K natif, le téléviseur peut vraiment se montrer à la hauteur, vous permettant de valider l’ambiance de votre choix - par exemple, un effet 60’s si vous visionnez Le jeu de la dame sur Netflix.

Les applications de streaming sont toutes superbes, avec des images 4K détaillées et un mode HDR impressionnant lorsqu'il est disponible. Seule l'absence de Dolby Vision mentionnée précédemment est décevante, mais au moins les émissions d'Amazon comme The Grand Tour bénéficient du HDR10+. Le rétro-éclairage mini LED révèle certainement ses meilleurs atouts HDR lors des scènes lunaires de For All Mankind (Apple TV+).

Le film First Man fait aussi une démonstration particulièrement efficace des algorithmes de gradation pendant la séquence où le module de commande Apollo se met en orbite. L'écran devient complètement noir, avant que la surface lumineuse de la Lune n'apparaisse progressivement à travers la fenêtre de la fusée. C'est une scène complexe, mais le QN95A la gère avec habileté, en éliminant les halos ou autres artefacts.

Le QN95A assume également la gamme de couleurs accrue du HDR10 avec aplomb, principalement grâce à la luminance de couleur plus élevée du point quantique. Des films comme Les Gardiens de la Galaxie Vol.2 et Pan, avec leurs couleurs délibérément sursaturées, imposent ici un affichage vibrant de couleurs primaires et secondaires.

Le QN95A peut fournir plus de 2 000 nits depuis le mode d'image dynamique, et plus de 1 600 nits dans le mode Cinéma plus précis. Cela signifie que pour de nombreux contenus HDR, le téléviseur n'a même pas besoin d’adapter les tons - tous les détails sont conservés dans les parties les plus sombres et les plus claires de l'image, en conservant l'intention créative.

Enfin, le téléviseur Samsung est tout aussi impressionnant en ce qui concerne le traitement des mouvements, avec un contenu 24p qui semble fluide et exempt de saccades ou d'artefacts indésirables. Les paramètres de mouvement Picture Clarity appliquent une interpolation des images, ce qui permet un lissage (très utile pour la diffusion de rencontres sportives). Tandis que le paramètre LED Clear Motion utilise l'insertion d'un cadre noir, qui assombrit l'image mais améliore le mouvement.

Fonctionnalités gaming

4K/120Hz, VRR, ALLM, Freesync et G-Sync

Input lag de 9,2 ms

Barre de jeu

Le Samsung QN95A compose avec un écran LCD, ce qui signifie qu'il n'y a aucun risque de brûlure d'écran si vous vous engagez dans des sessions de jeu prolongées. Il offre également une foule de fonctionnalités destinées aux joueurs PS5 et Xbox Series X, comme le VRR (taux de rafraîchissement variable), la lecture 4K/120Hz et la prise en charge d'AMD Freesync Premium Pro et de Nvidia G-Sync.

Une autre fonction utile est l’ALLM, qui détecte automatiquement une console et sélectionne le mode de jeu, ce qui entraîne un input lag de 9,2 ms. Le mode Game Motion Plus est conçu pour adoucir les mouvements sans augmenter le décalage de manière significative, et il y a même la prise en charge des options de format d'image ultra large 21:9 et 32:9 offertes par un certain nombre de jeux PC.

En fait, il y a maintenant tellement d'options de jeu existantes que Samsung a introduit une barre de jeu spécifique. Cette fonction pratique apparaît lorsqu'une source de jeu est détectée, fournissant en un coup d'œil toutes les informations clés du jeu telles que la présence du HDR, la fréquence d'images, les VRR, etc. Elle affiche également tous les réglages et paramètres clés dudit jeu.

L'inclusion de toutes ces fonctionnalités permet de bénéficier d'une expérience de jeu très agréable et réactive, avec un décalage d'entrée ultra-faible et sans glitch. Les images sont nettes et détaillées, le HDR s'affiche sans fioriture, les mouvements sont fluides et clairs. L'intégration de l'égaliseur noir dynamique vous permet d'ajuster les parties les plus sombres de l'image, vous aidant ainsi à repérer les dangers qui se cachent derrière les ombres.

Performances audio

Système de sonorisation 4.2.2

Excellente immersion sonore

Le Dolby Atmos brille par son absence

Le Samsung QN95A possède un département audio impressionnant, grâce à la technologie Object Tracking Sound Plus (OTS+). Ce système intègre de manière transparente huit haut-parleurs dans le bord extérieur du support TV, créant ainsi une sonorisation 4.2.2 qui est alimenté par 70W d'amplification. Le résultat est un plateau sonore étonnamment grand et immersif.

Cependant, OTS+ ne se contente pas d'augmenter le nombre de canaux, il analyse également le signal audio et aligne les sons en fonction de l'emplacement spécifique des images sur l'écran. Cela fonctionne parfaitement, produisant une expérience captivante avec une directivité et une immersion améliorées. Les haut-parleurs centraux assurent un dialogue clair, et les enceintes secondaires ajoutent une assistance agréable.

Il est frustrant de constater que malgré l'adoption d’un tel système haut de gamme, Samsung soit toujours fâché avec la norme Dolby Atmos. Mais le QN95A peut toujours récupérer celle-ci via le couplage d’une barre de son ou d’un récepteur AV. Comme il prend également en charge l'eARC, le QN95A de Samsung peut même faire transiter ce standard premium sans perte - via HDMI - vers une barre de son ou un récepteur AV compatible.

Faut-il acheter le Samsung QN95A ?

Achetez-le si…

Vous souhaitez visionner vos contenus préférés en très haute définition

Les avantages de la technologie mini LED sont évidents, avec un nombre accru de zones contrôlables et des algorithmes de gradation supérieurs qui garantissent des noirs profonds et des reflets brillants.

Vous recherchez une interface Smart TV complète

La plateforme intelligente de Samsung est sans égale en matière de choix, avec tous les principaux services de streaming et une sélection de fonctionnalités pratiques - le tout regroupé dans un menu bien conçu, intuitif et très réactif.

Vous possédez une console next-gen

Les téléviseurs Samsung sont depuis longtemps le choix des joueurs tatillons, et le QN95A poursuit cette tradition avec un input lag de 9,2 ms, la prise en charge de toutes les dernières fonctions gaming et une barre de jeu utile qui rehausse vos performances instantanément.

Ne l'achetez pas si...

Vous êtes accro au Dolby Vision...

Samsung prétendra que ses performances HDR supérieures rendent le Dolby Vision inutile, mais il est difficile de justifier la position de la société lorsque ce format de métadonnées dynamiques est utilisé par presque tous les diffuseurs vidéo et soutenu par tous les autres fabricants de téléviseurs.

… et au Dolby Atmos

La réticence de Samsung à adopter le format Dolby Atmos est d'autant plus difficile à comprendre que la compagnie supporte ce format audio sur ses barres de son. Bien qu'il soit possible de récupérer un son Atmos sur ARC, il manque cruellement au système audio du téléviseur.