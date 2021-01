Le téléviseur Neo QN900 QLED est un véritable coup de foudre pour nos rétines et devrait s’affirmer comme le meilleur écran conçu par Samsung en 2021. Il est nettement plus lumineux et son cadre se réduit à presque rien. Alors que le contenu 8K est aujourd’hui limité, l’upscaling proposé par l’IA maison du constructeur offre une image HD/Full HD/4K sensationnelle, en attendant que la résolution émergente remplace définitivement la 4K souveraine. Bien sûr, son prix est en adéquation avec cette prodigieuse mise à niveau.

Le nouveau Samsung Neo QN900 QLED pourrait très bien devenir le premier téléviseur 8K de nombreux foyers, si tant est qu’ils tombent dans la folie dépensière qu’il représente. Ce qui s’avérerait bien difficile à reprocher, car cet écran frise la perfection. Nous verrons s’il l’atteint et la surpasse même après l’avoir évalué au cours de notre prochain test complet.

Grand et lumineux, le Neo QN900 de 85 pouces nous a été présenté quelques jours avant le CES 2021. Nous avons eu le droit à une projection vidéo en streaming et en résolution 8K (évidemment), mettant en avant l’évolution considérable des dalles Samsung dans à peu près tous les domaines. A l’exception de son prix final annoncé.

La première avancée de Samsung en 2021 consiste à réduire ses LED à 1/40e de leur taille traditionnelle pour augmenter à la fois la luminosité et les niveaux de noir. Cela permet une plus grande précision et moins d'efflorescence, de sorte que les zones claires de l'écran ne se transforment pas de manière anormale en zones plus sombres, comme sur certains téléviseurs qui utilisent la gradation locale.

Le QN900 est doté d'une technologie exclusive de matriçage qui réduit l'espace entre les bords de l'écran, là où les pixels et le cadre s’entremêlent. Il s'agit d'un petit changement, qui rappelle celui opéré sur les derniers smartphones Galaxy S de la société. Au point d’en récupérer l’appellation : « Infinity Screen ». Bien sûr, avec des tailles d'écran de 65, 75 et 85 pouces, nous l’apprécions ici à une toute autre échelle que celle des prochains Galaxy S21.

(Image credit: Future)

Mesurant seulement 0,9 mm, le cadre aminci de ce téléviseur 8K s’avère un peu plus fin que celui du Samsung Neo QN800 QLED 8K, également présenté en amont du CES 2021. Face à celui-ci, le QN900 brille surtout par son support HDR plus impressionnant (Quantum HDR 64x sur la série 900 contre 32x sur la série 800).

(Image credit: Future)

Quelle est l'importance d'un téléviseur 8K comme le QN900 ? Samsung fait remarquer que 57% des consommateurs ont regardé plus de séries et de films en 2020 que par le passé. Mais aucun de ces contenus n'est aujourd’hui produit et diffusé en 8K. Avec le QN900, vous anticipez la future configuration TV standard de la décennie, tout en bénéficiant d’une expérience audiovisuelle hors-normes.

Pour l'instant, en effet, vous pouvez profiter de l’upscaling généré par l’intelligence artificielle de Samsung pour obtenir une qualité supérieure à la 4K. Nous n'avons pas testé cette mise à l'échelle 8K en action - cela devra attendre une prochaine évaluation du Neo QN900 QLED 8K - mais la marque garantit sa domination nette sur le marché.

(Image credit: Future)

Des haut-parleurs ont été intégrés sur les flancs gauche et droit du téléviseur Neo QLED. Mais la qualité sonore est surtout sublimée via la fonction Object Tracking Sound de Samsung, qui apporte un nouveau niveau de clarté aux films d'action - avec des sources sonores qui semblent se déplacer dans la pièce abritant l'écran.

(Image credit: Future)

Le QN900 est un monstre dans sa catégorie. Et pourtant, une grande partie de sa matière grise est ici intelligemment transférée dans un boîtier séparé qui se connecte à la dalle depuis un câble unique. Vous pouvez fixer ce boîtier au mur ou à l’arrière de votre TV, c'est pourquoi Samsung le nomme « Attachable Slim One Connect ».

(Image credit: Future)

Pour conclure…

Le Neo QN900 est le téléviseur QLED phare de Samsung en 2021, avec des caractéristiques supérieures qui, comme son « écran infini », sans cadre, ne connaît pas de limites. Il se révèle incroyablement lumineux grâce à l'utilisation de LED plus petites, qui offrent une meilleure luminosité de pointe que les QLEDs précédentes de Samsung. Et pourtant, il brille de précision comme les téléviseurs OLED, lorsqu'il s'agit de niveaux de noir profond.

Réduire le cadre au parfait minimum est une merveille technique. De plus, le fait qu'il promette deux fois plus de performances HDR que le Neo QLED de la série 800 laisse entendre qu’il comblera les téléspectateurs fidèles de la marque les plus exigeants, en 2021.

Aucun prix n’a été communiqué pour le QN900, ni pour aucun des nouveaux téléviseurs de Samsung (ce qui devrait être corrigé pendant le CES 2021). Toutefois, si l'on considère que le tarif du téléviseur 8K 85 pouces Q950TS de Samsung commence à 12 999 dollars (et probablement l’équivalent en euros), attendez-vous à un beau crédit à la consommation pour l'installer dans votre salon.