CES 2021 : que nous réserve le premier grand salon high-tech de l’année ?

Le CES 2021 ouvrira une année high-tech chargée en actualités et lancements majeurs. Cette édition sera quelque peu différente des années précédentes, avec une tenue 100% virtuelle, en raison des restrictions sanitaires liées à la pandémie mondiale.

Si ce nouveau format en ligne peut paraitre déroutant, il n’en restera pas moins l'épicentre de l’industrie électronique, avec la participation des plus grands noms comme Sony, Samsung, LG, AMD, Microsoft et bien d'autres encore qui dévoileront ici leur calendrier de sorties à venir.

Cette année, les marques les plus illustres devraient donc diffuser leurs propres annonces en direct, tandis que les plus petites entreprises se réuniront autour de thématiques définies par l’organisateur du CES. Le CTA, à l'origine de l'événement donc, mettra à disposition un hall d'exposition virtuel où les sociétés tech pourront présenter leurs produits et répondre aux questions des participants et des détaillants. Des visioconférences de 30 personnes maximum seront régulièrement proposées.

Parmi les multiples conférences de presse mises à l’honneur, nous attendons des révélations concernant de nouvelles gammes de téléviseurs 4K et 8K, casques, ordinateurs portables, smartphones, drones, appareils photo ou encore d’appareils domotiques très convoités. La plupart de ces présentations seront ouvertes au public, mais certaines se dérouleront derrière une vitrine privée, avec un accès payant réservé aux participants ayant acheté leur entrée au CES 2021.

Le guide ci-dessous détaille les affiches les plus intéressantes du salon, marque par marque. Ce, en se basant sur les rumeurs et déclarations les plus récentes.

Agenda complet du CES 2021 : à quel jour et à quelle heure se connecter ?

Originellement programmé entre les 6 et 9 janvier, le CES 2021 a depuis été décalé pour commencer le lundi 11 janvier et s’achever le jeudi 14 janvier. Le premier jour du salon sera marqué par des annonces d'AMD, de General Motors, de Verizon et du CTA lui-même, ainsi que par des conférences de presse de LG, Sony et Samsung.

Voici le programme intégral du 11 janvier délivré par le CTA :

Lundi 11 janvier (après-midi, heure de Paris)

13:00 - 13:30 - Hisense

14:00 - 14:30 - LG Electronics et Bosch

15:00 - 15:30 - Samsung Electronics et HERE Technologies

16:00 - 16:30 - Panasonic et Philips

17:00 - 17:30 - Canon, TCL et Mercedez-Benz

Lundi 11 janvier (soirée, heure de Paris)

Vers 18h - 18:30 - Magna International et Kohler

19:00 - 19:30 - Intel/Mobileye

20:00 - 20:30 - OMRON Healthcare

21:00 - 21:30 - Caterpillar et Conférence CTA sur les tendances 2021

22h:00 - 22:30 - Schneider Electric et Taiwan Tech Arena

23:00 - 23:30 - Sony

Quels exposants suivre en priorité pendant le CES 2021 ?

Les annonces de Samsung au CES 2021

(Image credit: Samsung)

Suivre la conférence le 11 janvier 2021 à 15h (heure française) sur le site officiel de Samsung

Le CES est toujours l’opportunité d’un immense unboxing pour Samsung. C'est le moment privilégié que choisit la société choisit pour présenter ses derniers téléviseurs QLED, ses moniteurs PC conceptuels, ainsi que quelques innovations liées au marché de la téléphonie.

L'année dernière, le téléviseur rotatif The Sero et le modèle QLED 8K Q950TS ont captivé les foules. Nous attendons une gamme 8K encore plus époustouflante durant le CES 2021, et peut-être (si nous sommes chanceux) l’introduction d'un téléviseur transparent ou d'un écran inédit capable de s’adapter à la lumière ambiante.

Samsung devrait proposer, en outre, une nouvelle série de barres de son pour accompagner la prochaine génération de téléviseurs QLED. Précédemment, nous avons fait connaissance avec les barres de son HW-Q950T et HW-Q900T, prenant en charge un son immersif Dolby Atmos et DTS:X, ainsi que les supports SmartThings et la commande vocale Amazon Alexa. Nous espérons ici l’ajout de commandes vocales compatibles avec Google Assistant, en plus d’Alexa, et d’avantage d’options de connectivité. Nous aimerions de même voir Samsung s'inspirer de Sonos avec l'implémentation des derniers codecs sonores Dolby TrueHD et Dolby Digital Plus pour offrir un son haute fidélité sans la moindre perte.

Les annonces de Sony au CES 2021

(Image credit: Sony)

Suivre la conférence le 11 janvier 2021 à 23h (heure française) sur le site officiel de Sony

Le CES 2020 a été un rendez-vous raté de Sony, qui s’est avéré trop timide dans sa communication – minimisant le moindre teaser associé à la PS5 et survolant quelques annonces de nouveaux téléviseurs. En janvier, l’entreprise devrait mettre en avant d'autres modèles OLED de 48 pouces et une mise à niveau de sa technologie immersive Acoustic Surface Audio

Sony vient de sortir son dernier casque antibruit, le Sony WH-1000XM4 (que nous avons promu tout modestement meilleur casque de l’année 2020). Il est donc peu probable que nous découvrions, pendant le salon, un nouveau casque audio pour compléter son offre.

Cependant, cela fait maintenant un an que les écouteurs sans fil True Wireless de la marque, les Sony WF-1000XM3, ont été lancés et dominent, eux aussi, leur catégorie. Le constructeur pourrait donc profiter du CES 2021 pour lancer sa quatrième génération d’écouteurs sans fil et devancer très nettement Apple, dont nous attendons toujours les AirPods 3. D’autant plus qu’il y a de grandes chances que les futurs Sony WF-1000XM4 soient dotés des fonctions innovantes du WH-1000XM4, notamment l’option « Speak-to-Chat », la suppression adaptative du bruit et la conversion audio.

Les annonces de LG au CES 2021

(Image credit: TechRadar)

Suivre la conférence le 11 janvier 2021 à 14h (heure française) sur le site officiel de LG

LG utilise généralement le CES comme rampe de lancement dédiée à sa gamme de téléviseurs, et 2020 n'a pas fait exception à la règle. Nous avons eu droit à une flotte massive de téléviseurs 8K en démonstration, ainsi que la confirmation d'un nouveau format OLED de 48 pouces. En 2021, LG devrait poursuivre son entreprise de séduction des gamers avec le support de Nvidia G-Sync sur ses futurs téléviseurs comme sur les écrans actuels.

Nous avons entendu dire que le lancement de la série Signature OLED R est imminent, alors ne soyez pas surpris si LG la dévoile en exclusivité au cours du CES 2021.

Les écrans OLED transparents de LG constituent toujours un panel de produits passionnants et nous n’en serons certainement pas privés cette année encore. Ces écrans transparents touchent à la fois des cibles B2C et B2B, ce qui les rend doublement attrayants.

Les annonces de Panasonic au CES 2021

(Image credit: TechRadar)

Suivre la conférence le 11 janvier 2021 à 16h (heure française) sur le site officiel de Panasonic

L'année dernière, Panasonic a annoncé ses premiers écouteurs sans fil à réduction de bruit, les RZ-S500W, qui représentent une alternative moins coûteuse que les WF-1000XM3 de Sony ou que les AirPods Pro d’Apple. Bien que nous ayons été impressionnés par la qualité de la suppression du bruit, la scène sonore laisse quelque peu à désirer, avec des fréquences de basses cotonneuses. Durant le CES 2021, nous aimerions profiter d’une mise à niveau de ces écouteurs avec un son plus équilibré.

Nous espérons par ailleurs découvrir davantage de téléviseurs haut de gamme Panasonic. Panasonic a ouvert le CES 2020 avec son nouveau téléviseur OLED HZ2000. Le CES 2021 est l’endroit idéal pour inaugurer des projets complémentaires de milieu de gamme. Voir pourquoi pas des écrans 4K à bas prix, complémentaires au dernier HZ980.

Les annonces de Philips au CES 2021

(Image credit: Philips)

Suivre la conférence le 11 janvier 2021 à 16h (heure française) sur le site officiel de Philips

Le CES 2020 nous a surpris en présentant un nouveau téléviseur Ambilight (la griffe Philips), l’OLED 804. Par le biais du salon, la marque tente de se rallier le public américain, celui de l’Europe lui étant totalement acquis. Nous spéculons donc fortement sur l’apparition d’un énième écran Philips Ambilight (8K ?) pour consolider la présence du constructeur aux Etats-Unis.