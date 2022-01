Meilleurs téléviseurs à moins de 1 000 euros : voici les écrans les plus abordables de 2022

Vous recherchez le meilleur téléviseur à moins de 1 000 € ? Il y a tellement de téléviseurs grands et performants qui entrent sur le marché chaque jour qu'il peut être écrasant de déterminer la meilleure option pour votre budget.

C'est pourquoi nous avons créé ce guide des meilleurs téléviseurs disponibles à moins de 1 000 euros aujourd'hui. Ce prix plafond vous permet d'obtenir une qualité d'image appréciable, qui saura sublimer vos films, séries et jeux vidéo préférés. Bonne nouvelle qui plus est : en 2022, vous pouvez avoir accès à un volume considérable de téléviseurs fantastiques pour une facture à trois chiffres seulement.

La plupart des téléviseurs modernes, parmi les moins chers, offrent un certain nombre de fonctions intelligentes - et celles-ci s'enrichissent rapidement, avec une foule de mises à jour logicielles capables de sublimer votre expérience utilisateur. Ce, sans devoir vous résigner à ouvrir un crédit à la consommation pesant pour un téléviseur OLED neuf.

Alors, comment faire le bon choix avec un budget limité ? Il ne s'agit pas seulement d'attendre les soldes ici. Il y a beaucoup plus à considérer.

Tous les écrans de milieu ou d'entrée de gamme ne délivrent pas le même niveau de performance HDR, et il pourrait y avoir d'énormes écarts dans la qualité audio déployée qu'il faudrait également prendre en compte. Ne vous arrêtez pas au design. Un design élégant à cadre étroit peut sembler minimaliste, mais si le système audio du téléviseur s'avère décevant, vous feriez peut-être mieux de dépenser votre argent ailleurs.

À mesure que vous descendez dans l'échelle des prix, le traitement de l'image est généralement le premier aspect d'un écran à être compromis. Ainsi, même si vous trouvez une bonne affaire, vous devrez examiner attentivement les caractéristiques techniques proposées.

Il n'est pas nécessaire de mettre face à face des tonnes de spécifications techniques pour parvenir à trouver le bon modèle. A TechRadar, nous garantissons le plus gros du travail, en sélectionnant les meilleurs téléviseurs disponibles à moins de 1 000 euros. Si vous recherchez les écrans les plus intéressants à petit prix, vous êtes au bon endroit.

Quel est le meilleur téléviseur à moins de 1 000 euros ?

1. Panasonic HX800 (50 pouces) L'un des meilleurs écrans LED de milieu de gamme est enfin mis à niveau Caractéristiques techniques Taille de l'écran : 50 pouces Résolution: 4K Technologie d'écran : LED-LCD Interface: My Home Screen 5.0 Dimensions: 1120 x 651 x 63 mm LES MEILLEURES OFFRES DU JOUR Vérifier Amazon Pourquoi l’acheter + Support multi-HDR + Traitement d'image Filmic HCX Pourquoi attendre - Seulement trois port HDMI - Similaire au modèle de 2019

Vous ne voulez pas régler une facture à quatre chiffres ? Le Panasonic HX800 pourrait bien être la meilleure option pour un téléviseur de milieu de gamme.

En tant que successeur du GX800, le HX800 garde tout ce qui nous a fait tomber amoureux de cet écran LCD se montrant scrupuleux aussi bien sur son prix que sur ses performances et ses fonctionnalités premium.

Le téléviseur Ultra HD de Panasonic délivre une qualité d’image remarquable, avec une gradation locale qui améliore les noirs, mais aussi une brillante sortie HD/SDR et une prise en charge des contenus HDR incroyablement large. Alors que de nombreuses marques de téléviseurs doivent choisir entre le Dolby Vision et le HDR10+, la position de Panasonic, qui ne tient pas compte du format, est de permettre aux téléspectateurs de toujours sélectionner la norme la plus adaptée par défaut. De manière à regarder un film ou une émission de télévision dans la meilleure résolution qui soit. Ou de s’adapter au à la définition proposée par le lecteur Blu-ray 4K que vous venez de brancher.

Ajoutez à cela le processeur HCX de Panasonic, délivrant une netteté et une fluidité de mouvement bien au-delà de ce que nous pourrions espérer à ce niveau de prix, et vous avez affaire à un champion incontestable dans la catégories des téléviseurs économiques.

Lire notre test complet : Panasonic HX800

2. Samsung AU9000 4K (50 pouces) Un téléviseur de milieu de gamme qui fait bien mieux que le prix annoncé Caractéristiques techniques Taille de l'écran : 50 pouces Résolution: 4K Technologie d'écran : LED-LCD Interface: Tizen Dimensions: 1119 x 645 x 26 mm LES MEILLEURES OFFRES DU JOUR Vérifier Amazon Pourquoi l’acheter + Images 4K convaincantes + Bonne interface Pourquoi attendre - Son monotone - Pas trop de luminosité

Le Samsung AU9000 trahira son prix de temps à autre - vous serez frappé par un manque de luminosité flagrant, un son particulièrement vague ou des difficultés visibles lors de l'upscaling de contenus en basse résolution. Mais la plupart du temps, vous vous contenterez de vous asseoir et de vous délecter des images brillantes qui sortent d'un écran beaucoup plus fin que vous ne l'aviez prévu.

Samsung est un acteur majeur sur le marché des téléviseurs grand public depuis des années maintenant, et l'AU9000 poursuit cette success-story remarquable, grâce avant tout à son excellent rapport qualité-prix. A moins de 750 €, vous pouvez ainsi obtenir un écran intelligent peu encombrant, avec une qualité d’image 4K exceptionnelle et quelques fonctionnalités gaming.

Évidemment, vous ne ferez pas l’acquisition ici de l’un des meilleurs téléviseurs Samsung en circulation (regardez plutôt du côté des Samsung QN95A Neo et Samsung QN90A Neo, si telle est votre recherche). La scène sonore reste relativement basique, tandis que l’upscaling des programmes diffusés en basse résolution peine quelque peu. Malgré ses défauts, Samsung offre avec sa gamme AU9000 une belle première incursion de l’Ultra HD dans votre salon.

Lire notre test complet : Samsung AU9000

3. Hisense U7QF QLED (65 pouces) Un grand téléviseur pour un petit prix Caractéristiques techniques Taille de l'écran : 65 pouces Résolution: 4K Technologie d'écran : QLED (LCD) Interface: Vidaa U Dimensions: 1450 x 897 x 270 mm LES MEILLEURES OFFRES DU JOUR Voir à Amazon Pourquoi l’acheter + Image 4K nette et précise + Design net Pourquoi attendre - Fonctionnalités intelligentes mal conçues - Quelques mouvements saccadés

Si votre principale préoccupation est d'obtenir le plus grand téléviseur possible pour moins de 1 000 €, alors le Hisense U7QF est fait pour vous. Avec une taille de 65 pouces, il ne vous coûtera que 799 €, après avoir été initialement commercialisé à 1 499 €.

Il est également très attrayant, avec un design élégant et un support plus robuste que les pieds fragiles du XH95. Vous bénéficiez surtout d'une image HDR universelle, avec la prise en charge des standards HDR10+, Dolby Vision et HLG. La netteté de l'image 4K s'applique également au contenu HD converti, ce qui signifie que vous n'aurez jamais à vous contenter d'un contenu granuleux, même lorsque vous vous procurez des DVD plus datés ou que vous visionnez du contenu HD en streaming. Le contrôle de la fréquence d'images utilisé comme solution de contournement permet d'obtenir une bonne partie du spectre HDR.

Le seul problème que nous rencontrons est l'apparition de mouvements parasites, ce qui n'en fait pas un écran idéal pour regarder des films d'action ou des événements sportifs. Les services VIDAA U, qui tentent de reproduire ceux de Samsung TV Plus et Art Mode, ne sont pas à la hauteur, mais ils sont relativement faciles à ignorer. Avec une telle réduction de prix en 2022, le U7QF apparaît tout de même incontournable.

5. Samsung Q60T QLED TV (43 pouces) Un téléviseur QLED à prix compétitif Caractéristiques techniques Taille de l'écran : 43 pouces Résolution: 4K Technologie d'écran : LED-LCD Interface: Tizen Dimensions: 962,7 x 558,8 x 58,4 mm LES MEILLEURES OFFRES DU JOUR Voir à Fnac FR Voir à Amazon Voir à Darty FR Pourquoi l’acheter + Fonctions HDMI 2.1 et eARC + Excellent rapport qualité-prix Pourquoi attendre - Éclairage de bord - Baisse du traitement par rapport au Q60R

Lorsqu'il s'agit des meilleurs téléviseurs Samsung, tout tourne autour du QLED. Les écrans QLED super lumineux de la marque offrent une luminosité de cent nits de plus que la plupart des LED, avec un filtre à points quantiques pour améliorer le contraste sur un écran 4K.

Le Q60T n'est pas tout à fait aussi accompli que ses alternatives Samsung haut de gamme. L'éclairage des bords peut être irrégulier, et vous n'aurez pas non plus la boîte One Connect permettant de ranger des câbles imposants, livré avec les modèles les plus chers.

Cependant, c'est le QLED le plus abordable de Samsung, et il concède un bon compromis pour ceux qui ont un budget moyen et qui veulent goûter aux fonctionnalités premium. Son faible input lag et sa plateforme intelligente et réactive en font un excellent choix pour les joueurs qui recherche une expérience fluide et réactive... ou pour toute personne impatiente. Gardez à l'esprit qu'il utilise un processeur moins performant que le Q60R de l'année précédente, et qu'il n'offre donc pas une grande "mise à niveau" si vous possédez l'ancien modèle.

Le Q60T est proposé à partir de 599 € pour la plus petite taille de 43 pouces, ce qui en fait une option très abordable - il vous reste donc quelques centaines d'euros pour acheter l'une des meilleures barres de son du marché pour le compléter.

Nous l'avons classé en dernière position parce que vous devrez opter pour une taille relativement petite pour rester sous la barre des 1 000 € - et ceux qui désirent un écran plus grand pourront envisager le Samsung AU9000 plus haut dans la liste.

Steve May a également contribué à ce guide d'achat.